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Старая книжка

Старая книжка

Автор:
25 июня 2024 15:09
Метки: истории   книги на все времена   литература   
270
5

У нас, в детстве, не было интернета, мы не "залипали" в телефонах - мы читали. Читали запоями, ночи напролет(иногда с фонариком под одеялом), а потом, на речке, разыгрывали морские сражения, идя на абордаж слепленных из чего попало плотиков, и лихо размахивая деревянными саблями... Спасибо тебе, Рафаель Сабатини, за эту книжку, ставшую священной реликвией для тысяч пацанов!

Эту книжку раздобыла моя, увы, уже покойная матушка, героически простояв в очереди возле книжного магазина целую ночь... Люди, зимой, стояли в очереди, устраивая переклички каждый час, чтобы купить своим детям полное собрание "Библиотеки приключений"... Наутро, замерзшая и смертельно уставшая мама притащила большую хозяйственную сумку в которой лежало сокровище:-двадцать книжек "Библиотеки приключений"... "Одиссея капитана Блада" шла в этой серии под номером 18. Я регулярно похищал эту книжку, мы с пацанами убегали подальше от взрослых, на наше место под старой яблоней и вслух, по очереди, читали про коварных пиратов, благородных синьоров и прекрасных дам... И каждый задумывался – а существовали ли в реальности описанные Рафаэлем Сабатини персонажи? И кто был прототипом Питера Блада? Большинство литературоведов сходятся на том, что Сабатини взял за основу биографию известного английского пирата, а позже капера и губернатора Ямайки Генри Моргана. Сам Рафаэль Сабатини говорил: «Исторический романист должен изучить избранный период с такой тщательностью, чтобы чувствовать себя в нём, как дома. Но если он знает писательское ремесло, то не станет загромождать рассказ приобретёнными знаниями, а лишь наполнит и осветит ими повествование».


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Роман впервые был опубликован на русском языке под названием «Фрегат “Арабелла”», в эмигрантской газете «Последние новости» (Париж) в 1938 году. Произведение имело настолько большой успех, что писателю пришлось написать продолжение.

Действие романа началось в 1685 году в английском городке Бриджуотер.Протестанты под руководством герцога Монмута подняли восстание против католического короля-самодура Якова II. Питер Блад – ирландец, бакалавр медицины, выполняя свой врачебный долг, оказал медицинскую помощь раненому мятежнику. За это его обвиняют в государственной измене и приговаривают к каторге. Теперь в кандалах он вынужден отправиться в южные британские колонии. Блад попал на остров Барбадос в рабство к жестокому плантатору. Во время нападения на английскую колонию испанского военного корабля Блад и несколько его товарищей по несчастью сбежали. Со старым покончено, теперь их ждёт новая жизнь, и они, скорее всего, больше никогда не смогут вернуться в родную Ирландию. Совершив дерзкий побег на захваченном испанском галеоне, он начинает новую, полную приключений и опасностей жизнь капитана пиратского корабля и вскоре становится легендой берегового братства и грозой Карибского моря. В его команде самая строгая дисциплина, он не даёт своим корсарам причинять лишний вред или боль людям, никого не пытает и применяет оружие только в случае крайней необходимости. Но даже при этом многие его боятся, ведь он отличный капитан и стратег, прославившийся на все моря.


Имя капитана Блада наводит ужас на испанцев, а власти объявили на него охоту. Он захватывает испанские колонии и корабли, спасает английских заложников, сражается на дуэлях. Французы мечтают нанять его на службу, а менее успешные «джентльмены удачи» – избавиться от опасного конкурента. Питер Блад хоть и стал пиратом, но он остался джентльменом. На протяжении четырёхлетнего изгнания и вынужденных странствий он сохранил любовь к своей родине и волю

к жизни. Однако даже будучи преступником, Блад пытался поступать максимально гуманно – не только потому, что был врачом и благородным человеком, но и потому, что не хотел запятнать своё имя в глазах любимой девушки Арабеллы Бишоп. Он покорит сердце красавицы, дочери губернатора Барбадоса, и назовёт в её честь свой корабль. О его смелых вылазках и умении выбираться из любых ситуаций будут ходить легенды.

Но мир капитана Блада – это не только мир увлекательных приключений, головокружительных побед и крепкой мужской дружбы. Это ещё и мир злобы, коварства, зависти, предательства и интриг, которые его окружают.



Эта книга покорила миллионы мальчишеских сердец и зародила в них заманчивые фантазии о морских приключениях и победах еще задолго до появления «Пиратов Карибского моря» и прочих голливудских сказок наших дней. Мы целовали ручки наших девчонок и зарабатывали синяки в драках за справедливость...И верили в Мечту, Благородство и Справедливость, воспетые Сабатини в этой книжке. И эта Вера помогла нам стать людьми и чего-то добиться в жизни. Пусть не все стали моряками, да и приключения были совсем другого рода, но каждый из моих оставшихся в живых друзей детства (как страшно говорить эти слова, но Увы...) помнит эти чтения под старой яблоней и наши битвы на речке...


Уходят люди и поколения, но я уверен, что тяга к морю и приключениям останется в душах современных пацанов, а значит и книга Рафаэля Саббатини будет будоражить умы еще многих

мальчишек... Старая, потрепанная книжка, в желтом переплете...

Еще крутые истории!
Метки: истории   книги на все времена   литература   
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19  комментариев
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34k
Юрьевич 45 минут назад
Это моя книжка... пацаном перечитал несколько раз. Одна из самых любимых книг!
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11k
Alex 18 минут назад
Любимая книга детства!
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26k
Павел Плеханов 22 минуты назад
Точно такую довелось запоем читать в детстве.
Очень лёгкий для восприятия язык и хороший перевод.
Перечитывал неоднократно.
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29k
Макарыч Полчаса назад
Любимейшая книга детства. Спасибо автору поста за теплые воспоминания.
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70k
Андрей Час назад
Именно с ирландских рабов и началось, собственно, рабовладение в Новом Свете. Это уже потом, когда ирландцы заканчивались, им на смену привозили негров из Африки.
И да, испанцы выведены такими кровожадными и мерзкими в романе потому, что Сабатини английский писатель: не будет же он, в самом деле, описывать джентльменов так, как они этого заслуживают?! Родоначальники пиратства как явления, кровавые палачи - это всё англичане.
А книга - да, занимательная, я сам читал её в детстве с удовольствием. Как и про Робинзона Крузо.
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32k
Serg2001 2 часа назад
Такого собрания у меня не было, но все произведения в этой серии читал. Кроме "На краю Ойкумены". Как-то мимо прошло. Из Ефремова читал только "Лезвие бритвы".
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27k
Sheir 2 часа назад
Забавное совпадение, но именно этот роман я прочитал за одну ночь.
У меня была книга с двумя романами Сабатини. "Скарамуш" и "Одиссея капитана Блада".
Шли летние каникулы, "Скарамуша" Я прочитал вечером, был в полном восторге и сразу начал читать второй роман. К утру закончил.
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9k
Пуриц Жорж 2 часа назад
А сейчас целыми библиотеками выкидывают
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12k
BarOb 2 часа назад
Перечитал все книги про капитана Блада в детстве, очень нравились. Недавно снова перечитал самую первую книгу, не зашла от слова совсем. Обычный любовный роман для недалёких дам. Либо в детстве всё воспринимается острее, либо с возрастом становишься черствее
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Да, мы читали...
За некоторыми книгами выстраивались в очередь.
А потом обсуждали.
Было время.
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19k
Kucher 2 часа назад
Не знал, что "Капитан Блад" издавался в серии "Библиотека приключений". У меня была в голубом твёрдом переплёте. Тоже до дыр эту книгу в детстве зачитал.
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Андрей Эйнав
  • Дата регистрации: 05.09.2018
  • 229 постов (214 в горячем)
Кручу мозги и гайки:-приношу непоправимую пользу мировой авиации .
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36730



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