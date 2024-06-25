Старая книжка

У нас, в детстве, не было интернета, мы не "залипали" в телефонах - мы читали. Читали запоями, ночи напролет(иногда с фонариком под одеялом), а потом, на речке, разыгрывали морские сражения, идя на абордаж слепленных из чего попало плотиков, и лихо размахивая деревянными саблями... Спасибо тебе, Рафаель Сабатини, за эту книжку, ставшую священной реликвией для тысяч пацанов!
Эту книжку раздобыла моя, увы, уже покойная матушка, героически простояв в очереди возле книжного магазина целую ночь... Люди, зимой, стояли в очереди, устраивая переклички каждый час, чтобы купить своим детям полное собрание "Библиотеки приключений"... Наутро, замерзшая и смертельно уставшая мама притащила большую хозяйственную сумку в которой лежало сокровище:-двадцать книжек "Библиотеки приключений"... "Одиссея капитана Блада" шла в этой серии под номером 18. Я регулярно похищал эту книжку, мы с пацанами убегали подальше от взрослых, на наше место под старой яблоней и вслух, по очереди, читали про коварных пиратов, благородных синьоров и прекрасных дам... И каждый задумывался – а существовали ли в реальности описанные Рафаэлем Сабатини персонажи? И кто был прототипом Питера Блада? Большинство литературоведов сходятся на том, что Сабатини взял за основу биографию известного английского пирата, а позже капера и губернатора Ямайки Генри Моргана. Сам Рафаэль Сабатини говорил: «Исторический романист должен изучить избранный период с такой тщательностью, чтобы чувствовать себя в нём, как дома. Но если он знает писательское ремесло, то не станет загромождать рассказ приобретёнными знаниями, а лишь наполнит и осветит ими повествование».
Роман впервые был опубликован на русском языке под названием «Фрегат “Арабелла”», в эмигрантской газете «Последние новости» (Париж) в 1938 году. Произведение имело настолько большой успех, что писателю пришлось написать продолжение.
Действие романа началось в 1685 году в английском городке Бриджуотер.Протестанты под руководством герцога Монмута подняли восстание против католического короля-самодура Якова II. Питер Блад – ирландец, бакалавр медицины, выполняя свой врачебный долг, оказал медицинскую помощь раненому мятежнику. За это его обвиняют в государственной измене и приговаривают к каторге. Теперь в кандалах он вынужден отправиться в южные британские колонии. Блад попал на остров Барбадос в рабство к жестокому плантатору. Во время нападения на английскую колонию испанского военного корабля Блад и несколько его товарищей по несчастью сбежали. Со старым покончено, теперь их ждёт новая жизнь, и они, скорее всего, больше никогда не смогут вернуться в родную Ирландию. Совершив дерзкий побег на захваченном испанском галеоне, он начинает новую, полную приключений и опасностей жизнь капитана пиратского корабля и вскоре становится легендой берегового братства и грозой Карибского моря. В его команде самая строгая дисциплина, он не даёт своим корсарам причинять лишний вред или боль людям, никого не пытает и применяет оружие только в случае крайней необходимости. Но даже при этом многие его боятся, ведь он отличный капитан и стратег, прославившийся на все моря.
Имя капитана Блада наводит ужас на испанцев, а власти объявили на него охоту. Он захватывает испанские колонии и корабли, спасает английских заложников, сражается на дуэлях. Французы мечтают нанять его на службу, а менее успешные «джентльмены удачи» – избавиться от опасного конкурента. Питер Блад хоть и стал пиратом, но он остался джентльменом. На протяжении четырёхлетнего изгнания и вынужденных странствий он сохранил любовь к своей родине и волю
к жизни. Однако даже будучи преступником, Блад пытался поступать максимально гуманно – не только потому, что был врачом и благородным человеком, но и потому, что не хотел запятнать своё имя в глазах любимой девушки Арабеллы Бишоп. Он покорит сердце красавицы, дочери губернатора Барбадоса, и назовёт в её честь свой корабль. О его смелых вылазках и умении выбираться из любых ситуаций будут ходить легенды.
Но мир капитана Блада – это не только мир увлекательных приключений, головокружительных побед и крепкой мужской дружбы. Это ещё и мир злобы, коварства, зависти, предательства и интриг, которые его окружают.
Эта книга покорила миллионы мальчишеских сердец и зародила в них заманчивые фантазии о морских приключениях и победах еще задолго до появления «Пиратов Карибского моря» и прочих голливудских сказок наших дней. Мы целовали ручки наших девчонок и зарабатывали синяки в драках за справедливость...И верили в Мечту, Благородство и Справедливость, воспетые Сабатини в этой книжке. И эта Вера помогла нам стать людьми и чего-то добиться в жизни. Пусть не все стали моряками, да и приключения были совсем другого рода, но каждый из моих оставшихся в живых друзей детства (как страшно говорить эти слова, но Увы...) помнит эти чтения под старой яблоней и наши битвы на речке...
Уходят люди и поколения, но я уверен, что тяга к морю и приключениям останется в душах современных пацанов, а значит и книга Рафаэля Саббатини будет будоражить умы еще многих
мальчишек... Старая, потрепанная книжка, в желтом переплете...
- Девушки рассказали, что сделали парни в постели, после чего они поняли, что второго раза не будет
- "Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились
- "Утренний кофе в аэропорту сделал своё дело": люди рассказали, из-за чего пропустили свой самолёт
А сын осилил только Одиссею... даже Хронику не стал читать, читает Гарри Поттера.... Что-то изменилось в этом мире! Я не понимаю, как можно променять Блада на Поттера!
Очень лёгкий для восприятия язык и хороший перевод.
Перечитывал неоднократно.
И да, испанцы выведены такими кровожадными и мерзкими в романе потому, что Сабатини английский писатель: не будет же он, в самом деле, описывать джентльменов так, как они этого заслуживают?! Родоначальники пиратства как явления, кровавые палачи - это всё англичане.
А книга - да, занимательная, я сам читал её в детстве с удовольствием. Как и про Робинзона Крузо.
У меня была книга с двумя романами Сабатини. "Скарамуш" и "Одиссея капитана Блада".
Шли летние каникулы, "Скарамуша" Я прочитал вечером, был в полном восторге и сразу начал читать второй роман. К утру закончил.
За некоторыми книгами выстраивались в очередь.
А потом обсуждали.
Было время.