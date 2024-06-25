Старая книжка

Роман впервые был опубликован на русском языке под названием «Фрегат “Арабелла”», в эмигрантской газете «Последние новости» (Париж) в 1938 году. Произведение имело настолько большой успех, что писателю пришлось написать продолжение.

Действие романа началось в 1685 году в английском городке Бриджуотер.Протестанты под руководством герцога Монмута подняли восстание против католического короля-самодура Якова II. Питер Блад – ирландец, бакалавр медицины, выполняя свой врачебный долг, оказал медицинскую помощь раненому мятежнику. За это его обвиняют в государственной измене и приговаривают к каторге. Теперь в кандалах он вынужден отправиться в южные британские колонии. Блад попал на остров Барбадос в рабство к жестокому плантатору. Во время нападения на английскую колонию испанского военного корабля Блад и несколько его товарищей по несчастью сбежали. Со старым покончено, теперь их ждёт новая жизнь, и они, скорее всего, больше никогда не смогут вернуться в родную Ирландию. Совершив дерзкий побег на захваченном испанском галеоне, он начинает новую, полную приключений и опасностей жизнь капитана пиратского корабля и вскоре становится легендой берегового братства и грозой Карибского моря. В его команде самая строгая дисциплина, он не даёт своим корсарам причинять лишний вред или боль людям, никого не пытает и применяет оружие только в случае крайней необходимости. Но даже при этом многие его боятся, ведь он отличный капитан и стратег, прославившийся на все моря.



