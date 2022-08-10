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Упал и загорелся: аварийное приземление самолёта на автостраде в Калифорнии попало на видео

Упал и загорелся: аварийное приземление самолёта на автостраде в Калифорнии попало на видео

Автор:
10 августа 2022 11:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   дорога   интересное   калифорния   крушение   самолёт   транспорт   упал самолёт   фото   
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В Калифорнии легкомоторный самолёт направлялся в аэропорт. В пути возникла проблема с двигателем и самолёт приземлился прямо на автостраду, среди автомобилей. После приземления самолёт загорелся.

ЧП произошло недалеко от города Корона. Приземление самолёта больше напоминает кадры какого-то боевика с Бондом. Он сел прямо на автостраду среди автомобилей. Водители немало удивились, увидев на дороге самолёт.

Самолёт приземлился на дорожное полотно, немного проехался и врезался в заграждение, загоревшись. У самолёта возникла «неустановленная проблема с двигателем», сообщили Fox News в федеральном авиационном управлении.

В салоне находились два человека. Как уточняется, пострадавших в результате происшествия нет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дорога   интересное   калифорния   крушение   самолёт   транспорт   упал самолёт   фото   
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