Упал и загорелся: аварийное приземление самолёта на автостраде в Калифорнии попало на видео

В Калифорнии легкомоторный самолёт направлялся в аэропорт. В пути возникла проблема с двигателем и самолёт приземлился прямо на автостраду, среди автомобилей. После приземления самолёт загорелся.
ЧП произошло недалеко от города Корона. Приземление самолёта больше напоминает кадры какого-то боевика с Бондом. Он сел прямо на автостраду среди автомобилей. Водители немало удивились, увидев на дороге самолёт.
Самолёт приземлился на дорожное полотно, немного проехался и врезался в заграждение, загоревшись. У самолёта возникла «неустановленная проблема с двигателем», сообщили Fox News в федеральном авиационном управлении.
В салоне находились два человека. Как уточняется, пострадавших в результате происшествия нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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