Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя

По мнению жителей дома, плита могла упасть с крыши из-за тяжести льда и проводов, которые обледенели. В мэрии Владивостока заявили, что авто уберут после приезда полиции.

«Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого управляющая компания будет плиту убирать», - сообщает НТВ.