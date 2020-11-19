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Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя

Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя (7 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: аварии   авто   видео   владивосток   интересное   коллапс   ледяной дождь   фото   
1698
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Во Владивостоке с ночи 18 ноября льет ледяной дождь. Утром 19 ноября в нескольких районах был отключён свет из-за обледенения сетей, на дороги падали деревья, а на улице Нейбута произошёл страшный случай. С крыши на машину упала бетонная плита и водитель, стоявший рядом, чудом успел отскочить.

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Метки: аварии   авто   видео   владивосток   интересное   коллапс   ледяной дождь   фото   
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991
Алексей Час назад
Как же повезло этому парню, что возле машины был, и слава богу в салоне никого не было!
Ужасная ситуация! Плита можно сказать в десятку попала относительно самой машины. Дивы все и слава богу.
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411
Дмитрий 3 минуты назад
Мужику повезло, что его не задело. Это уже хорошо! Вторым плюсом будет то, что он в будущем будет очень внимательно выбирать место для парковки и не жаться к входу в подъезд.
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57
Gunter 18 минут назад
Про плиту написали, а про обнаруженную рядом кучу свежевыложенных кирпичей ничего...
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803
Роман Машков 19 минут назад
парень в рубашке родился
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4k
masteral 39 минут назад
Не стояла б там машина - могли бы люди проходить, так что своей неправильной парковкой он, может быть, спас кому-то жизнь.
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911
Шурман masteral Полчаса назад
Тоже так думаю , я иногда понимаю владельцев которые ставят у подъезда , в советских дворах мест для парковки практически не было или было 2-3 места на дом . Сейчас в каждой семье по одной или 2 машины , даже живя в Европе у меня у дома место только на одну машину что бы ставить другую я снял гараж это 100 евро в месяц + коммунальные типа свет вода . Слава богу рядом с домом есть высотный дом и у них там подземная парковка , так вот повезло нашел парковку с боксом . 100 евро кстати еще маленькая цена , хотя хозяин бокса предлагает купить это место за 35 штук
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26k
Игорь 41 минуту назад
Ну машину и припарковавшего её прям впритык к подъезду владельца не жалко - тут карма прям всё чётко обозначила.
А так то конечно сейчас нужно вертеть башкой на 360 градусов, не известно откуда может прилететь. Главное маску надевать... :-)
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137
Никудатор 43 минуты назад
такую плиту надо "выдать" каждому любителю парковаться вплотную к подъезду.
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−2
Пашка Титов 43 минуты назад
Так машины вплотную ко входу в подъезд стоят , а чо стесняются ? сразу бы в подъезд и заезжали!!!!
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4k
Roman Пашка Титов 16 минут назад
Поцарапать ласточку в узкой двери боятся.
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88
viwat 52 минуты назад
"а вот бедный Nissan почти уничтожен"
Что значит ПОЧТИ уничтожен? Т.е. по их мнению перегнутая пополам машина это ничего страшного.Плиту убрать, салон пропылесосить и вперёд кататься.
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370
LinkLine 53 минуты назад
конечно автовладелец виноват что плита упала, е.бвашу мать! че за бред твориться?!
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9k
Евгений Час назад
Было бы очень иронично, если бы это была машина начальника управляющей компании. А так получилось обучающее видео о пользе парковки возле дома.
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911
Шурман Час назад
Хозяин может праздновать второе ДР . Повезло мужику
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168
EM Шурман Час назад
Второе что?
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911
Шурман EM 51 минуту назад
День Рождение :)
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8k
gnyS i EM 49 минут назад
ДР второй.
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3k
umorist Час назад
Во Владивостоке панельные дома с двускатной крышей делают? Откуда эта плита?
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370
LinkLine umorist 51 минуту назад
скорее всего с крыши лифтовой будки, как вариант, к ней мог быть прикреплен оптический кабель(с тросом) и под тяжестью льда накопившимся на всем кабеле, просто стянуло плиту вниз, плюс ко всему как раз она упала на против подъезда
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50k
pynh 2 часа назад
зато снег чистить не надо
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