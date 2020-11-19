Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя

Во Владивостоке с ночи 18 ноября льет ледяной дождь. Утром 19 ноября в нескольких районах был отключён свет из-за обледенения сетей, на дороги падали деревья, а на улице Нейбута произошёл страшный случай. С крыши на машину упала бетонная плита и водитель, стоявший рядом, чудом успел отскочить.
Владелец автомобиля стоял рядом и чистил стёкла от льда, как вдруг услышал настораживающий звук сверху. Подняв голову мужчина увидел, что с крыши съезжает бетонная плита и чудом успел отбежать от авто. К счастью, владелец остался жив, а вот бедный Nissan почти уничтожен.
Момент падения плиты попал на видео
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По мнению жителей дома, плита могла упасть с крыши из-за тяжести льда и проводов, которые обледенели. В мэрии Владивостока заявили, что авто уберут после приезда полиции.
«Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого управляющая компания будет плиту убирать», - сообщает НТВ.
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А тем временем в сети автолюбители спорят, кто виноват в этом, коммунальщики или владелец Nissan?
Из-за непогоды пострадал не только владелец Nissan. По всему городу повалены деревья, многие из которых упали прямо на припаркованные автомобили. Так же оказались повреждены ЛЭП, столбы электропередач и наружного освещения
В нескольких районах города сейчас образовались пробки из-за аварий. Автомобили буквально скользят по льду.
Из-за аварий на электросетях без света осталось почти 30 тысяч приморцев. Аварии на электросетях устраняются, но ремонт усложняется тем, что до сих пор продолжаются осадки и сильный ветер.
Из-за непогоды отменили паромы, приостановлено железнодорожное сообщение. В некоторых раонах города жители так же сообщают об отключении отопления, воды и интернета, сообщает издание PrimaMedia.
В городе работает спецтехника, но по сообщениям жителей, она не справляется с погодными условиями. Из-за перепада температур обледенели и провода, и деревья: более чем по 20 адресам зафиксировано падение деревьев и крупных веток.
"В работах сейчас задействовано 123 основной единицы техники для уборки снега и обработки противогололёдными материалами и 28 единиц вспомогательной. Это экскаваторы, самосвалы, автовышки", — заявили в управлении транспорта мэрии.
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Ужасная ситуация! Плита можно сказать в десятку попала относительно самой машины. Дивы все и слава богу.
А так то конечно сейчас нужно вертеть башкой на 360 градусов, не известно откуда может прилететь. Главное маску надевать... :-)
Что значит ПОЧТИ уничтожен? Т.е. по их мнению перегнутая пополам машина это ничего страшного.Плиту убрать, салон пропылесосить и вперёд кататься.