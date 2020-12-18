15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю

Фотография - это неотъемлемая часть жизни. Как правило, наши кадры тщательно спланированы: мы выбираем фон, принимаем красивую позу и надеваем на лицо самую обаятельную улыбку. Однако, иногда на камеру попадают вещи, которые заставляют снимок получиться иначе, чем было запланировано. В этом посте представлены фотографии, которые вышли бы совершенно обычными, если бы не одно но...
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Сначала, естественно, обратил внимание на выделенное "кружком".
Думал, не зря она так колоритно встала....
Потом заметил рюкзак...
И только потом - главное действующее лицо!
Автор снимка - супер! Молодец!