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15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю

15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю (16 фото)

Автор:
18 декабря 2020 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запланировано   Не одно но   Обычными   Получились   его величество   случай   фото   
1994
16

Фотография - это неотъемлемая часть жизни. Как правило, наши кадры тщательно спланированы: мы выбираем фон, принимаем красивую позу и надеваем на лицо самую обаятельную улыбку. Однако, иногда на камеру попадают вещи, которые заставляют снимок получиться иначе, чем было запланировано. В этом посте представлены фотографии, которые вышли бы совершенно обычными, если бы не одно но...

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Метки: Запланировано   Не одно но   Обычными   Получились   его величество   случай   фото   
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Toll944 2 часа назад
Очень долго смотрел на картинку.....
Сначала, естественно, обратил внимание на выделенное "кружком".
Думал, не зря она так колоритно встала....
Потом заметил рюкзак...
И только потом - главное действующее лицо!
Автор снимка - супер! Молодец!

Очень долго смотрел на картинку..... Сначала, естественно, обратил внимание на выделенное "кружком". Думал, не зря она так колоритно встала.... Потом заметил рюкзак... И только потом - главное действующее лицо! Автор снимка - супер! Молодец!
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