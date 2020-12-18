15 крутых фото, которые получились благодаря его величеству случаю

Фотография - это неотъемлемая часть жизни. Как правило, наши кадры тщательно спланированы: мы выбираем фон, принимаем красивую позу и надеваем на лицо самую обаятельную улыбку. Однако, иногда на камеру попадают вещи, которые заставляют снимок получиться иначе, чем было запланировано. В этом посте представлены фотографии, которые вышли бы совершенно обычными, если бы не одно но...