Что делать если разбился ртутный градусник

Итак, после того, как ртуть из разбившегося градусника собрана, необходимо обработать место разлива ртути концентрированным раствором марганцовки и (или) хлорной извести. Это окислит ртуть и приведет ее в нелетучее состояние.



Вариант 1: «Марганцовка».



1. Раствор марганцовки должен быть темно-бурым, почти непрозрачным. На литр раствора необходимо добавить 1 ст. л. соли и какую-нибудь кислоту (напр., 1 ст. л. уксусной эссенции, или щепотку лимонной кислоты, или ложку средства для удаления ржавчины).



2. Обработайте загрязненную поверхность (и все ее щели!) водным раствором марганцовки при помощи кисти, щетки или пульверизатора. Нанесенный раствор оставьте на 6-8 ч, периодически по мере высыхания раствора смачивая обработанную поверхность водой. От раствора на полу или вещах могут остаться несмываемые пятна.



3. Затем смойте продукты реакции мыльно-содовым раствором (на 1 литр воды – 40 г мыла и 50 г соды). Эту процедуру повторяйте в течение нескольких следующих дней, с той лишь разницей, что раствор марганцовки выдерживайте в течение 1 часа, а не 6-8 часов. Рекомендуются ежедневные влажные уборки помещения и частые проветривания.



Вариант 2: «Белизна» + «Марганцовка».



Полная химическая демеркуризация проходит в 2 этапа.



1-й этап: в пластиковом (не металлическом!) ведре приготовьте раствор хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» из расчета 1 л «Белизны» на 8 л воды (2% раствор). Полученным раствором, с использованием губки, щетки или половой тряпки, промойте загрязненную поверхность. Особое внимание уделяйте щелям паркета и плинтусов. Нанесенный раствор выдержите 15 минут, затем смойте чистой водой.



2-й этап: обработайте поверхность 0,8%-м раствором марганцовки: 1 грамм марганцовки на 8 литров воды. В дальнейшем желательно регулярное мытье пола хлорсодержащим препаратом и интенсивное проветривание. Если раствор при первом применении загрязнился ртутью, не сливайте его в раковину или унитаз, а сдайте его вместе с собранной ртутью. То же самое касается тряпок, губок и прочего инструмента использованного при демеркуризации.