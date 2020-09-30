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Что делать если разбился ртутный градусник

Что делать если разбился ртутный градусник (4 фото)

Автор:
30 сентября 2020 09:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Что делать   градусник   разбился ртутный градусник   ртутный градусник   совет   фото   
692
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У каждого из нас дома есть предметы, содержащие ртуть. Например, термометры, которые измеряют температуру в комнате, медицинские градусники, энергосберегающие компактные люминесцентные лампы. Давайте разберемся, насколько опасен разбившийся градусник или, имеющиеся в каждом доме люминесцентные лампы?

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Метки: Что делать   градусник   разбился ртутный градусник   ртутный градусник   совет   фото   
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26  комментариев
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2k
Черчек Час назад
Студенческое:
Встану утром рано, выпью кружку ртути и пойду подохну в этом институте :)
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5k
Сгусток позитива 4 минуты назад
да не будет ни какой особой опасности из-за градусника.
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3k
Макс 6 минут назад
Вы там не это!! Я в больнице работаю. Представляете, сколько градусников там поколотили? Знамо дело, у всех утомляемость, слабость и прочий тремор не из-за работы на 2 ставки, а из-за ртути!
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7k
Кыся 23 минуты назад
Ну тут прям трагедию из градусника высосали. МЧС приписали... Кстати, тот же МЧС и не подумает выезжать на разбитый градусник. Скажут - сами остатки подберите и проветрите. Вот и все, что нужно. И это правильно. Слишком малое количество ее в градуснике, чтоб переживать. Вы представляете, сколько градусников разбивали в СССР? И что-то никто не помер!

В советском детстве, мы, пацаны, и не такие эксперименты проводили. Достать ртуть было вовсе не так уж и сложно, так что мы даже во рту ее держали. Кто-то умудрялся даже глотнуть - не спецом, конечно, хотя наверняка и такие экстремалы бывали, просто мне не знакомы. Хранили ртуть в банках, сверху наливали керосин или соляру.
Ну и видео напоследок, где чувак должен был бы кони кинуть, если б ртуть была столь опасна:

Ссылка youtu.be
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1k
Михаил Полчаса назад
Разбил ртутный градусник - КУПИНОВЫЙ.
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2
Сергей Дмитриев 41 минуту назад
Как-то было такое. Собрали, звонили везде, в итоге все посылали, типа это не к нам. В итоге в !СЭСе посоветовали выбросить в мусорный бак.
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2k
Voland 59 минут назад
Для нейтрализации ртути лучше использовать хлорное железа (FeCl3) или же раствор марганцовки и соляной кислоты (просто марганцовка не эффективна).

А для сбора мелких шариков ртути хорошо подойдет медный многожильный провод: нужно сделать из него "кисточку" - ртуть будет просто к ней прилипать сама. Дальше отрезаем кончик с прилипшей ртутью и повторяем процесс до тех пор пока не соберем все ртуть или не кончится провод))
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1k
Агасфер Час назад
Вообще-то ртутные еще в прошлом веке перестали выпускать. И даже запретили по всему миру
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3k
Sanar Voland 20 минут назад
Изя живёт в своём отдельном мире, у них не выпускают и запретили.
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Агасфер Voland 18 минут назад
Ну запрет исходил из возможного вреда организму. Пары просачиваются через что угодно всё таки
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Агасфер Sanar 16 минут назад
О да - китайский термометр это вещь. Еще коллайдер домашний бы на подоконник
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Voland Агасфер 8 минут назад
эээ... пары просачиваются через все что угодно? Я что-то пропустил, наверное, так как еще вчера даже более легкие газы на это были не способны даже под большим давлением...
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Агасфер Voland 7 минут назад
Серьезно? Гелий лёгкий газ? Через что он не просачивается?
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