В британской традиционной охоте лису заменили человеком

Чтобы удовлетворить охотничий инстинкт собак, а заодно сохранить аристократическую охотничью традицию, британские охотники в последние годы устраивают охоты по искусственному следу, который создают из смеси масла с фекалиями или мочой животного. Однако, как утверждают владельцы собак, это не заменит настоящей охоты: свора работает не так слаженно и быстро, как при погоне за реальной живой добычей. И тогда егеря придумали идею поинтереснее: охоту с живой добычей, но без жертвы. Свора борзых, сопровождаемая охотниками на лошадях, идет по следу человека, который уходит от собак, имея солидную фору по времени. Собаки с удоволсьтвием участвуют в такой охоте, а догнав добычу, не нападают на нее, а, напротив, проявляют дружелюбие и, окружив "жертву" радостно машт хвостами. По утверждению охотников, никакой опасности для "жертвы" в этом нет: борзые генетически привязаны к человеку и слушаются его, и никогда не причинят ему вреда.