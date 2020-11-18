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В британской традиционной охоте лису заменили человеком

В британской традиционной охоте лису заменили человеком (6 фото)

Автор:
18 ноября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: англия   великобритания   гончие   добыча   история   охота на лис   охота на человека   охотники   
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Конная охота на лис, традиционная забава английской аристократии, была запрещена в Соединенном Королевстве в 2006 году. Но ни ревнители традиций, ни заводчики английских гончих не пожелали смириться с потерей и придумывают новые способы удовлетворить инстинкт погони - и у собак, и у людей. Среди способов заменить традиционное преследование лисы появилась и охота на человека. Не волнуйтесь, крови не будет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: англия   великобритания   гончие   добыча   история   охота на лис   охота на человека   охотники   
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Карагандинская Полиграфия 18 минут назад
Чуток качаем окна Овертона - и вернется старая забава - Королевская охота...
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Едондер пуп 22 минуты назад
Здесь большое поле деятельности для Бостон Дайнемикс, имхо)))
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