Старинные фото: как лондонцы спасались от Великого смога в 50-х с помощью масок

В декабре 1952 года британскую столицу накрыл толстый слой смога — результат холодной погоды, безветрия и сернистого едкого дыма, вызванного чрезмерным использованием угля. Поскольку Лондон и без того уже прославился густым туманом, паники не возникло.
Однако от ядовитого «горохового супа» погибло до 12 000 человек и более 100 000 заболели. Поскольку воздух был загрязнен и обладал неприятным привкусом, люди начали носить маски, защищающие их от смога.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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