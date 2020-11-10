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Старинные фото: как лондонцы спасались от Великого смога в 50-х с помощью масок

Старинные фото: как лондонцы спасались от Великого смога в 50-х с помощью масок (14 фото)

Автор:
10 ноября 2020 12:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Великий смог   великобритания   история   лондон   маски   старинные фотографии   фото   
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В декабре 1952 года британскую столицу накрыл толстый слой смога — результат холодной погоды, безветрия и сернистого едкого дыма, вызванного чрезмерным использованием угля. Поскольку Лондон и без того уже прославился густым туманом, паники не возникло.

Однако от ядовитого «горохового супа» погибло до 12 000 человек и более 100 000 заболели. Поскольку воздух был загрязнен и обладал неприятным привкусом, люди начали носить маски, защищающие их от смога.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великий смог   великобритания   история   лондон   маски   старинные фотографии   фото   
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Prostovopros 2 часа назад
После этих событий власти сделали выводы и стали усиленно газифицировать Лондон.
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