Как английский король неудачно в туалет сходил

Достойная "Игры престолов" история убийства английского короля.
Если спросить у историка, что было 1000 лет назад, то самое правдивое, что он может это ответить, будет "Я не знаю". Но это скучно, поэтому историки выдумывают истории. В пример можно привести историю смерти короля Эдмунда II.
Современные историки говорят, что понятия не имеют о том, как и где скончался английский король Эдмунд II Железнобокий. Но известно, что умер он 30 ноября 1016 года, в день святого Андрея. И правил он страной всего 7 месяцев, почти всё это время воюя c королём Дании Кнудом Великим. Кнуду удалось почти полностью завоевать Англию. Эдмунду здорово потрепал датчан, и в 1016 году Кнуд и Эдмуд встретились на острове Олни, что на реке Северн, самой длинной реке на всём туманном острове, заключили перемирие и поделили Англию. Договор они скрепили поцелуем, став названными братьями. На картинке выше вы можете видеть, как целуются Эдмунд и Кнуд. Есть также версия, что короли решили определить судьбу Англии в ходе поединка. Эдмунд одержал верх над Кнудом, и тогда датчанин предложил побрататься и управлять королевством вместе.
Случилось это до полтора месяца до того злосчастного дня святого Андрея. Согласно договору королей, после смерти одного из них половину королевства наследовал не наследник умершего, а второй участник договора. Всё это известно благодаря Англосаксонской хронике. Спустя сто с лишним лет после смерти Эдмунда английский историк и поэт Генрих Хантингдонский придумал версию смерти Эдмунда II, которую другие средневековые историки переписывали и приукрашивали много сотен лет.
Однажды ночью Эдмунд по зову природы пошёл в туалет. Спрятавшись в выгребной яме по приказу своего отца, короля поджидал сын Эдрика Стреоны. Когда Эдмунд сел, чтобы сделать своё дело, сын Стреоны дважды ударил его ножом в промежность и сбежал, оставив нож в теле. Затем Эдрик Стреона явился к Кнуду и сказал ему: "Слава единственному королю!" Узнав о смерти Эдмунда, Кнуд повелел наградить Стреону: "В награду за твою неоценимую услугу я поставлю тебя выше самого знатного английского вельможи". По приказу Кнуда Эдрику отрубили голову и насадили её на шпиль самой высокой башни в Лондоне.
Однажды ночью Эдмунд по зову природы пошёл в туалет. Спрятавшись в выгребной яме по приказу своего отца, короля поджидал сын Эдрика Стреоны. Когда Эдмунд сел, чтобы сделать своё дело, сын Стреоны дважды ударил его ножом в промежность и сбежал, оставив нож в теле. Затем Эдрик Стреона явился к Кнуду и сказал ему: "Слава единственному королю!" Узнав о смерти Эдмунда, Кнуд повелел наградить Стреону: "В награду за твою неоценимую услугу я поставлю тебя выше самого знатного английского вельможи". По приказу Кнуда Эдрику отрубили голову и насадили её на шпиль самой высокой башни в Лондоне.
В более поздних вариациях этой истории голову Эдрика запускают в небо при помощи катапульты, а Эдмонду стреляют в зад из арбалета (возможно, этой историей вдохновлялся Джордж Р.Р. Мартин. Вспомните сцену убийства Тирионом Ланнистер своего отца). Сын Эдрика должно быть каким-то образом спрятался в туалетную шахту, если предположить, что туалет был таким, как на картинке выше. Обратите внимание, что на средневековой миниатюре, где Эдмунд целуется с Кнудом, Эдмонда протыкают снизу, а рядом башня замка с шахтой.
Согласно датским летописям и Англосаксонской хронике Кнуд действительно убил Эдрика в 1017 году, а сам этот Эдрик был тройным агентом: он предавал и Эдмунда и Кнуда.
Согласно датским летописям и Англосаксонской хронике Кнуд действительно убил Эдрика в 1017 году, а сам этот Эдрик был тройным агентом: он предавал и Эдмунда и Кнуда.
Вроде бы ни одного английского короля после Эдмунда II не убивали в туалете. Хоты были короли, которые умирали в уборной по естественным причинам, а убийство Эдуарда II тоже состоялось через жопу: ему в задний проход воткнули раскалённую кочергу (правда, он к тому времени уже не был королём, и убийство произошло в тюремной камере, а не в туалете). Возможно, именно история Эдмунда натолкнула короля Генриха VIII на создание новой должности при дворе. Генрих решил, что не должен монарх ходить в туалет, а это туалет должен ходить за королём. Назначаемый из самых знатных особ камергер стула (Groom of the Stool) таскал за монархом кресло-туалет, помогал своему начальнику снять штаны, удобно усесться в креслице с дыркой, а после процедуры вытирал его влажными полотенцами и подмывал тёплой водой. Также камергер следил за королевской диетой, чтобы у монарха не было никаких поносов и запоров. Должность была очень почётной и денежной, чтобы заслужить доступ к королевской заднице, надо было постараться. Тот, кто вытирал королевскую пятую точку имел даже больше привилегий, чем те, кто её лизал. Камергеры стула имели возможность общаться с королём в максимально неформальной обстановке, знали королевские тайны и слабости, выступали в роли секретарей и советников. Известен случай, когда один из девяти(!) камергеров стула Георга III, закончив карьеру в королевской уборной, стал премьер-министров Великобритании.
У Елизаветы II нет камергера стула, так как должность была упразднена её прадедом Эдуардом VII в 1901 году.
У Елизаветы II нет камергера стула, так как должность была упразднена её прадедом Эдуардом VII в 1901 году.
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