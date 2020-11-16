FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4327 постов • 1124 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как английский король неудачно в туалет сходил

Как английский король неудачно в туалет сходил (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 18:57
Сообщество : Истории
Метки: англия   генрих   история   камергер   кнуд   король   туалет   эдмунд   
1997
4
1
Достойная "Игры престолов" история убийства английского короля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: англия   генрих   история   камергер   кнуд   король   туалет   эдмунд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Похожая история в фильме "Пес-призрак".
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Подростка укусил спрятавшийся в унитазе питон Подростка укусил спрятавшийся в унитазе питон Не пустили в туалет - получай по морде! Не пустили в туалет - получай по морде! Женщина отвела весь свой гардероб под кошачий туалет Женщина отвела весь свой гардероб под кошачий туалет Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой Мужчина случайно узнал, что 30 лет назад поужинал с маньяком и чуть не стал его жертвой Кто из англичан придумал пить чай в пять часов? Кто из англичан придумал пить чай в пять часов?
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

171639



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
1
188
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
4
91
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
2
92
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
Как увеличить стоимость машины
0
9
Как увеличить стоимость машины
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем?
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Определись
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#факты#прикольные#смешные#на различный вкус#дети#автомобили#сша#авто авария
#фото#интересно#интересное#дтп#СССР#авария#картинки#настроение#шоу бизнес#дпс
#история#животные#люди#подборка#жизнь#в мире#кино#позитив#автомир#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться