Как английский король неудачно в туалет сходил

Вроде бы ни одного английского короля после Эдмунда II не убивали в туалете. Хоты были короли, которые умирали в уборной по естественным причинам, а убийство Эдуарда II тоже состоялось через жопу: ему в задний проход воткнули раскалённую кочергу (правда, он к тому времени уже не был королём, и убийство произошло в тюремной камере, а не в туалете). Возможно, именно история Эдмунда натолкнула короля Генриха VIII на создание новой должности при дворе. Генрих решил, что не должен монарх ходить в туалет, а это туалет должен ходить за королём. Назначаемый из самых знатных особ камергер стула (Groom of the Stool) таскал за монархом кресло-туалет, помогал своему начальнику снять штаны, удобно усесться в креслице с дыркой, а после процедуры вытирал его влажными полотенцами и подмывал тёплой водой. Также камергер следил за королевской диетой, чтобы у монарха не было никаких поносов и запоров. Должность была очень почётной и денежной, чтобы заслужить доступ к королевской заднице, надо было постараться. Тот, кто вытирал королевскую пятую точку имел даже больше привилегий, чем те, кто её лизал. Камергеры стула имели возможность общаться с королём в максимально неформальной обстановке, знали королевские тайны и слабости, выступали в роли секретарей и советников. Известен случай, когда один из девяти(!) камергеров стула Георга III, закончив карьеру в королевской уборной, стал премьер-министров Великобритании.

У Елизаветы II нет камергера стула, так как должность была упразднена её прадедом Эдуардом VII в 1901 году.