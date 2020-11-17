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Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Владимира Бондарева

Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Владимира Бондарева (19 фото)

Автор:
17 ноября 2020 21:22
Метки: СССР   Фотограф Владимир Бондарев   актёры   страна   фотографии   
568
19
Интересные снимки советских актёров снятые фотографом Владимиром Бондаревым.
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Метки: СССР   Фотограф Владимир Бондарев   актёры   страна   фотографии   
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9  комментариев
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Чета мало...
Чета мало...
Чета мало...
Чета мало...
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Владимира Бондарева
Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Владимира Бондарева
Замечательные фотографии советских актеров от фотографа Владимира Бондарева
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6k
Garpia121 3 часа назад
Какие хорошие, теплые фотографии. Многих уже нет, а жаль.
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1k
AРТУР ITA 4 часа назад
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1k
Историк 5 часов назад
Господи, какие они тут молодые!
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21k
Е-Лена 5 часов назад
Вот это и есть - фотохудожник.
... а лица - родные. Наши. Настоящие.
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48k
smakido 5 часов назад
Браво, Маэстро!
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2k
Fatima Habiba 5 часов назад
Портреты очень хороши: живые, не пафосные, как модно говорить сейчас - "ламповые"
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KOSTELLO 5 часов назад
Шикарные портреты!
Только свет, человек и мастерство фотографа
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