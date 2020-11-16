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Архивные снимки знаменитостей СССР. 1978 год

Архивные снимки знаменитостей СССР. 1978 год (15 фото)

Автор:
16 ноября 2020 15:11
Сообщество : Кино
Метки: актеры   история   фото   
1822
15

В подборке представлены фотографии известных людей, из одного года - 1978. Как выглядели актёры советского кино, театра, эстрады и спорта 42 года назад. Возможно, какие-то их этих снимков будут вам знакомы, а какие-то вы увидите в первый раз.

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Метки: актеры   история   фото   
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7  комментариев
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53k
Racer777 8 часов назад
Кроме Озерова, Котэ Махарадзе был хорош как комментатор. Никогда не забуду его голос: "...с мячом Боби Робсон, защитник сборной Англии. Негр..."
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3k
ZmeyUA 7 часов назад
" Нет! Такой хоккей нам не нужен!" (с) Н. Озеров
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196k
Северное сияние ZmeyUA 7 часов назад
Архивные снимки знаменитостей СССР. 1978 год
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2k
Yan Северное сияние 6 часов назад
а чего минусанули???
ведь это правда!!!
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