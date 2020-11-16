Архивные снимки знаменитостей СССР. 1978 год

В подборке представлены фотографии известных людей, из одного года - 1978. Как выглядели актёры советского кино, театра, эстрады и спорта 42 года назад. Возможно, какие-то их этих снимков будут вам знакомы, а какие-то вы увидите в первый раз.
Армен Борисович Джигарханян на съёмках фильма "Звезда надежды". Это не сильно известный фильм. Хотя снят он замечательным режиссёром Эдмондом Кеосаяном, автором знаменитых «Неуловимых мстителей». И Армен Джигарханян сыграл главную роль
Один из лучших дуэтов советского кино - Олег Янковский и Ирина Купченко. Съёмки художественного фильма "Поворот".
Алла Пугачева. 1978 год - это самое начало её сольной карьеры. Только-только вышел её первый альбом "Зеркало души"
После Пугачёвой логично было показать фото её главной соперницы на советской сцене - Софии Ротару. Пожалуйста! Только София Михайловна на этом снимке не одна. Это выступление трёх родных сестёр - Аурики, Софии и Лидии Ротару.
А вот какой замечательный снимок! Фото со съёмок одной из самых популярных телепередач тех лет - "Кабачок "13 стульев". Пани Зося - Валентина Шарыкина, пани Катарина - Наталья Селезнева, пани Беата - Антонина Жмакова.
Легендарная личность! Виктор Васильевич Тихонов. Старший тренер хоккейной команды ЦСКА и сборной СССР.
Ну а следом другая легенда - спортивный комментатор Николай Николаевич Озеров. Лучшего его хоккейные и футбольные матчи не комментировал никто!
Вернёмся к эстраде. Вот Лев Валерьяныч Лещенко даёт автографы участницам ненецкого национального ансамбля танца "Сыра-Сэв".
А это Муслим Магомаев беседует с летчиком- космонавтом СССР Петром Климуком в перерыве между съемками праздничного "Голубого огонька".
Начинали мы с актёров театра и кино, давайте ими и закончим подборку.
Вот домашний снимок одной из самых красивых актёрских семей - Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова. Именно в 1978 году они были удостоены звания лауреатов Государственной премии СССР
Людмила Гурченко на съемочной площадке у Никиты Михалкова. Идут съёмки кинофильма "Пять вечеров".
А это на съёмках Леонид Куравлев. Вот только какого фильма - затрудняюсь сказать. Может вы подскажете?
Георгий Николаевич Данелия. За спиной уже "Афоня" и "Мимино". Впереди ждут "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!"
Актер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий
Источник:
- Альпинистка поднялась на 2037-метровую гору Эль-Капитан за один день
- Шестилетний мальчик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист
- Звёзды, которые забавно реагируют на папарацци
- Старинные фото: как лондонцы спасались от Великого смога в 50-х с помощью масок
- Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях
Понравилось77
ведь это правда!!!