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Странная история Генриетты Лакс и ее "бессмертных" клеток

Странная история Генриетты Лакс и ее "бессмертных" клеток (6 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:24
Сообщество : Истории
Метки: Генриетта Лакс   бессмертие   интересно   история   клетки   фото   
1821
6
Генриетта Лакс, урожденная Лоретта Плезант, появилась на свет 1 августа 1920 года в Роаноке, штат Вирджиния, США, в семье Элизы и Джонни Плезантов.
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Метки: Генриетта Лакс   бессмертие   интересно   история   клетки   фото   
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10  комментариев
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1k
borsuk Час назад
20 лет работаю с этими клетками, они помогли защитить сотни тысяч животных (я ветеринар-вирусолог), спасибо Генриетте, спасибо всем кто принимал участвие!
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4k
Александр Полчаса назад
Может быть, не 50 миллионов тонн, а 50 миллионов штук?
А то уж больно много.
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693
Yuri Александр 5 минут назад
да, слегка ошиблись, 50 тонн всего сделали
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170
С миру по нитке Полчаса назад
Походу она пришелец
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27k
Peacemaker1873 56 минут назад
Надо было авторское право на свой генматериал отстаивать. Миллиарды бы имели.
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