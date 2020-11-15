Странная история Генриетты Лакс и ее "бессмертных" клеток

Всего было произведено более 50 миллионов тонн её клеток, которые использовались в более чем 60 тысячах научных исследований. И всё это происходило без согласия Генриетты и в течение многих лет без ведома её семьи.



«Спустя 25 лет после смерти Генриетты ученый обнаружил, что многие культуры клеток, которые, как считается, происходят из других типов тканей, включая клетки груди и простаты, на самом деле были клетками HeLa», — рассказала в 2010 году журналу Smithsonian Magazine о своей книге «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс» журналистка Ребекка Склут.



Ученые поняли, что клетки HeLa могут перемещаться по воздуху на частицах пыли, попадать на немытые руки и заражать другие культуры в той же лаборатории. Это было огромной проблемой, поэтому одна команда исследователей придумала следующее решение: они разыщут потомков Генриетты и используют их ДНК для картирования её генов, что позволит определить, какие культуры клеток являются её клетками, а какие нет.



Однако тут возникла ещё одна проблема: когда учёные разыскали её родственников, выяснилось, что те совершенно не знали об использовании клеток Генриетты и были страшно далеки от науки. Её муж, получивший образование в объеме 3 классов, понял телефонный звонок следующим образом:



«У нас есть твоя жена. Она жива и находится в лаборатории. Мы изучали её последние 25 лет. И теперь нам нужно проверить ваших детей, чтобы узнать, больны ли они раком», — сказала Склут журналу Smithsonian Magazine.



Для Деборы, дочери Генриетты, которая была совсем ребенком, когда умерла её мать, эта новость оказала еще более запутанной. По словам Склут, она спрашивала о том, было ли больно, когда клетки её матери клонировали и в них вводили вирусы.



Затем неизбежно возник аспект компенсации.