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Шестилетний мальчик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист

Шестилетний мальчик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист (4 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:11
Сообщество : Истории
Метки: в мире   вундеркинд   история   мальчик   программист   фото   
192
4
Архам Ом Талсания, ученик 2 класса из Ахмедабада, вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой компьютерный программист в мире, сдав экзамен по языку программирования Python в возрасте шести лет.

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Метки: в мире   вундеркинд   история   мальчик   программист   фото   
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3  комментария
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Индийские программисты славятся по всему миру. "Индийский код" или "говнокод" уже стало именем нарицательным.
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1k
Mellivora 18 минут назад
Пендосия ждет.
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999
Олег Шишкин 23 минуты назад
"Всему научил отец". Вот у фемок бомбит сейчас, наверное.
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