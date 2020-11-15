Шестилетний мальчик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист

«Мой отец научил меня писать код. Я начал пользоваться планшетом в возрасте 2 лет, а в 3 у меня появились первые гаджеты на операционных системах iOS и Windows. Позднее я узнал, что мой отец работает с Python. Когда я получил собственный сертификат от компании, я занимался созданием маленьких игр. Microsoft попросили меня прислать доказательство своей работы. Через несколько месяцев они официально подтвердили мои навыки и со мной связались представители Книги рекордов Гиннесса», — рассказал юный Архам.