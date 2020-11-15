Шестилетний мальчик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой программист

Архам Ом Талсания, ученик 2 класса из Ахмедабада, вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой компьютерный программист в мире, сдав экзамен по языку программирования Python в возрасте шести лет.
Самым молодым в мире программистом, попав при этом в Книгу рекордов Гиннесса, был назван 6-летний мальчик из Ахмедабада, Индия.
Второкласснику Архаму Ом Талсании (Arham Om Talsania) удалось сдать тест на знание универсального языка программирования Python, на изучение которого у других людей могут уходить годы.
Второкласснику Архаму Ом Талсании (Arham Om Talsania) удалось сдать тест на знание универсального языка программирования Python, на изучение которого у других людей могут уходить годы.
«Мой отец научил меня писать код. Я начал пользоваться планшетом в возрасте 2 лет, а в 3 у меня появились первые гаджеты на операционных системах iOS и Windows. Позднее я узнал, что мой отец работает с Python. Когда я получил собственный сертификат от компании, я занимался созданием маленьких игр. Microsoft попросили меня прислать доказательство своей работы. Через несколько месяцев они официально подтвердили мои навыки и со мной связались представители Книги рекордов Гиннесса», — рассказал юный Архам.
Сейчас парень говорит, что в будущем надеется стать предпринимателем в сфере IT. Отметим, что до Архама самым молодым программистом в мире был признан 7-летний житель Лондона Мухаммад Хамза Шахзад (Muhammad Hamza Shahzad), которого также всему научил отец.
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