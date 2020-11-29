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«Аресибо» — знаменитый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземной жизни

«Аресибо» — знаменитый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземной жизни (6 фото)

Автор:
29 ноября 2020 14:35
Метки: другие миры   история   космос   не получилось   телескоп   
986
6
Увы, за 57 лет истории инопланетной жизни радиотелескоп так и не нашел (либо власти опять все скрывают).
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Метки: другие миры   история   космос   не получилось   телескоп   
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Афраний 3 часа назад
«Аресибо» — знаменитый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземной жизни
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904
евгений Час назад
«Аресибо» — знаменитый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземной жизни
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13k
Юрий 2 часа назад
1. А почему ученые решили, что у инопланетян радиоприёмник настроен на нашу частоту?
2. А сигнал уже дошел до них?
Вообще много вопросов про инопланетян. Почему мы решили, что они добрые и отзывчивые? Вообще то в природе идет борьба за выживание. И побеждают более сильные. А если они агрессивные? Только и ищут неразвитые цивилизации. А мы им сами сигнал шлём - "мы здесь".
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☣️Месть печенегов☣️ Юрий 56 минут назад
Альфа центавра 4,2 световых года. То есть радиосигнал за 4 года дошел
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13k
Юрий ☣️Месть печенегов☣️ 42 минуты назад
К сожалению Альфа Центавра это только звезда. Планет там вроде не обнаружили. Хотя на сегодня вроде открыли уже около 4000 экзопланет.
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30k
parallax 2 часа назад
Радиоволны, это не очень подходящий медиум для общения во вселенной. Это всё равно, что общаться улиточной почтой для связи между континентами. Мы просто ещё слишком мало знаем о устройстве этого мира, чтобы выйти на связь с возможными инопланетными цивилизациями.
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20k
Ваня 3 часа назад
скажите просто - нет денег...
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Mellivora Ваня 2 часа назад
Скорее отработал свое, устарел. А деньги-да,считать надо.
В США считают, особенно на науку и космос.
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