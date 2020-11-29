«Аресибо» — знаменитый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземной жизни

1 ноября 1963 года, в самый разгар увлечения человечества космосом, в Пуэрто-Рико появилось удивительное строение: тарелка диаметром 300 метров, выложенная алюминиевыми листами, с подвешенным над ней на тросах на высоте 150 метров облучатель, весом 900 тонн. Строение можно было смело называть новым чудом света, но строили его совсем не для национальной чванливости.

Радиотелескоп «Аресибо» строили в первую очередь для исследования ионосферы Земли, но знаменит он стал из-за «Послания Аресибо» — самого мощного сигнала, посланного человечеством в космос, с целью привлечь внимание других разумных рас.