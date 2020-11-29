«Аресибо» — знаменитый радиотелескоп, построенный специально для поиска внеземной жизни

Увы, за 57 лет истории инопланетной жизни радиотелескоп так и не нашел (либо власти опять все скрывают).
1 ноября 1963 года, в самый разгар увлечения человечества космосом, в Пуэрто-Рико появилось удивительное строение: тарелка диаметром 300 метров, выложенная алюминиевыми листами, с подвешенным над ней на тросах на высоте 150 метров облучатель, весом 900 тонн. Строение можно было смело называть новым чудом света, но строили его совсем не для национальной чванливости.
Радиотелескоп «Аресибо» строили в первую очередь для исследования ионосферы Земли, но знаменит он стал из-за «Послания Аресибо» — самого мощного сигнала, посланного человечеством в космос, с целью привлечь внимание других разумных рас.
Радиотелескоп «Аресибо» строили в первую очередь для исследования ионосферы Земли, но знаменит он стал из-за «Послания Аресибо» — самого мощного сигнала, посланного человечеством в космос, с целью привлечь внимание других разумных рас.
Данные именно с этого радиотелескопа поступали для анализа в рамках программы [email protected]: миллионы компьютеров по всему миру анализировали радиоэфир из космоса, в поисках полезной информации (читай: послания нам от других рас). Радиотелескоп стал культовым, его можно увидеть в фильмах «Золотой глаз» (17-я бондиана) и «Контакт».
Однако климат в Пуэрто-Рико не самых благоприятный: почти весь срок существования Аресибо его трепало землетрясениями и ураганами. Больше всего ему досталось в 2017 году — по радиотелескопу потоптался ураган Мария, уронив на чашу радарную антенну.
10 августа 2020 года чашу так же повредил лопнувший трос, а 7 ноября этого же года лопнул один из тросов, поддерживающих облучатель. 19 ноября было принято решение о закрытие и демонтаже «Аресибо».
Взгляни же на него в последний раз!
Однако климат в Пуэрто-Рико не самых благоприятный: почти весь срок существования Аресибо его трепало землетрясениями и ураганами. Больше всего ему досталось в 2017 году — по радиотелескопу потоптался ураган Мария, уронив на чашу радарную антенну.
10 августа 2020 года чашу так же повредил лопнувший трос, а 7 ноября этого же года лопнул один из тросов, поддерживающих облучатель. 19 ноября было принято решение о закрытие и демонтаже «Аресибо».
Взгляни же на него в последний раз!
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2. А сигнал уже дошел до них?
Вообще много вопросов про инопланетян. Почему мы решили, что они добрые и отзывчивые? Вообще то в природе идет борьба за выживание. И побеждают более сильные. А если они агрессивные? Только и ищут неразвитые цивилизации. А мы им сами сигнал шлём - "мы здесь".
В США считают, особенно на науку и космос.