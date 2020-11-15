От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ

Ранее артист на своей странице в соцсетях прокомментировал решение властей Москвы ввести новые ограничения до 15 января, в том числе были отменены праздничные концерты. Он подчеркнул, что если доводить меры до конца, то артисты должны отказаться от участия в съемках новогодних передач, то есть зрители лишатся новогодних телевизионных программ. Однако позже Меладзе признался, что это была лишь проверка коллег и общества. Артисты очень соскучились по общению и съемкам, поэтому все равно будут сниматься.



Однако российские зрители очень бурно поддержали предложение Меладзе, так как публике крайне надоел низкопробный репертуар современной российской поп-эстрады. При этом мнение пользователей Сети оказалось на редкость единодушным.



Юлия Л. Заявила, что это прекрасная новость, а также выразила надежду, что зрители, наконец, увидят новые лица. Также она пожелала, чтобы российские артисты бойкотировали не только новогодние, но и все прочие праздники и мероприятия. Мнение Юлии поддержали 5 тысяч пользователей Рунета.



Игорь также поддержал идею бойкота, так как «от ваших морд тошнит уже». По его мнению, эта инициатива станет лучшим подарком для российских граждан. Екатерина Гречкина подчеркнула, что из-за артистов ее семья отказалась смотреть телевизор в новогоднюю ночь.



Александр С. заявил, что для него это не будет поводом для переживаний, так как номера кривляющихся российских артистов прекрасно заменят выступления выдающихся исполнителей времен СССР.



С ним согласился Владимир, который также посмеялся над «пострадавшими артистами». Он уверен, что все они обеспечены и могут позволить себе роскошную жизнь, в том числе во время пандемии коронавируса.



Источник: https://rossaprimavera.ru/news/bced141f