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От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ

От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 ноября 2020 06:38
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: artist   бойкот   меладзе   музыка   новогодний огонёк   песни   попса   телевидение   
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Идею музыканта Валерия Меладзе о бойкотировании российскими артистами участия в новогодних программах дружно поддержали пользователи Сети. Своим мнением зрители поделились 14 ноября на платформе «Яндекс.Новости».

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Метки: artist   бойкот   меладзе   музыка   новогодний огонёк   песни   попса   телевидение   
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31  комментарий
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10k
Сибирячка 4 часа назад
Не смешите. Новогодние огоньки снимать начинают чуть ли не с весны. Так что все уже отснято. Скорее всего Меладзе в них не попал.
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1k
Mellivora 13 минут назад
И так каждый НГ.
Госпидя, у вас на ТВ есть сотни каналов. У вас по интернету 1000 каналов.
А вы уперлись в 5 федеральных и от них чего-то там требуете.На хрена вам это?
Вас привязали цепью к ТВ и заставляют смотреть? Кто эти люди что митингуют против ТВ программ? Они ограниченны выбором? Идиотизм.
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2k
Хрюн 17 минут назад
Снимать эти новогодние шоу «живых мертвецов» бесполезная трата денег. От этих «артистов» уже тошнит.
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12k
Ligov 53 минуты назад
"А нам все равно". Уж лет десять как эфирные каналы удалил с тв...)
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1k
Smarter Час назад
"Вместо новогодних передач на ТВ" - название передачи от Димы Бачило на YouTube.

Это не БлоХер, просто техно-компьютерно-сетевой "фанатик".

Ясно, что его видео для небольшой аудитории; но так приятно на Н.Г. отдохнуть от политоты, мерзоты и этих мерзких рож.
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897
Шурман 2 часа назад
Сразу вспомнился этот стих :)

Ссылка www.youtube.com
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15k
Ал 2 часа назад
Новые таланты придавлены а эти мерзкие лики давно глаза бы не видели.
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306
LinkLine 2 часа назад
да не смотрите вы вообще этот зомбоящик, бойкот еще какой то, петицию еще проведите, как будто силой заставляют смотреть этот ежегодный понос
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26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Новые лица? Это кого же интересно зрители хотят увидеть? Я лично из новых лиц никого не хочу видеть даже в страшном сне.
Новые лица? Это кого же интересно зрители хотят увидеть? Я лично из новых лиц никого не хочу видеть даже в страшном сне.
Новые лица? Это кого же интересно зрители хотят увидеть? Я лично из новых лиц никого не хочу видеть даже в страшном сне.
Новые лица? Это кого же интересно зрители хотят увидеть? Я лично из новых лиц никого не хочу видеть даже в страшном сне.
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7k
Андрей Ма-С АнтонПолднев 2 часа назад
какие же это лица??? это хари расписные)))))
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39k
Максим Т. АнтонПолднев 2 часа назад
Б-р-р-р

Б-р-р-р
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535
Павел Кузнецов АнтонПолднев Час назад
Это не новые лица, а результат неудачных абортов нынешней попсы
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2k
Outcast Павел Кузнецов 41 минуту назад
Это когда сущность попсы стала отображаться на роже.
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32k
Элек Мек 3 часа назад
Лучше подарка от них я и не ожидал!!! Спасибо махарадзе!!!
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6k
Вася Элек Мек 2 часа назад
мармеладзе..
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7k
Alexander 3 часа назад
Я - ЗА !!!
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2k
Outcast 3 часа назад
Новогодние огоньки хоть давно мертвы, но их нечем заменить. А показывать что то надо.
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ну, все новогодние телеконцерты уже лет 20 редкостная дрянь. Последние более-менее вменяемые были "Песни о главном" и то потому, что песни там были советские.
На том же Первом самым интересным за новогоднюю ночь были белки. И с "Лёгким паром". Их и предлагаю оставить.
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2k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
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291
Безумный Макс 3 часа назад
Жаль, что это всего лишь несбыточные мечты...
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
тошнит от огоньков,последние лет 10 смотрю ютюберов :)
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Outcast 3 часа назад
чё? смотрю тех кто мне нравится и кто стримит.
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107
worldstreetmusic ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
Любишь говоришь стримлеров?......
О.К.
Любишь говоришь стримлеров?...... О.К.
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2k
Outcast ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
Хуже "звезданутых" только быдлогеры.
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16k
бат св ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"смотрю ютуберов"(с)
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16k
бат св ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ну хоть примеры приведи какие нибудь.
-ну как пример: канал заметки ардуинщика или стримы Бесполезного
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5k
Ф Ив 4 часа назад
Если в новогоднюю ночь не будут показывать наших попсовиков, то предстоящий год определенно будет счастливым.
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8k
Софа Форте 4 часа назад
Дык от Мелалзе тошнит.
От всех от них ттошнит
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7k
albedo 4 часа назад
Может грузину Меладзе припомнили:
Может грузину Меладзе припомнили:
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