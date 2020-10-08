Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам

Парень устал просыпаться раньше запланированного из-за громких криков петуха и спланировал изощренный план мести. Автор поставил рядом со спящим петухом колонку, а затем резко включил музыку.
Сладкая месть
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