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Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам

Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 10:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   месть   музыка   петух   прикол   
1542
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1
Парень устал просыпаться раньше запланированного из-за громких криков петуха и спланировал изощренный план мести. Автор поставил рядом со спящим петухом колонку, а затем резко включил музыку.

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Метки: видео   животные   месть   музыка   петух   прикол   
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14  комментариев
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9k
Serg2001 Час назад
Похоже у петуха мозгов больше... )
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2k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
Теперь очередь петуха:когда парень уснет-петух будет топтать его вместо кур
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56k
Viktor 21 минуту назад
Вот она, настоящая месть!

Вот она, настоящая месть!
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19k
Батончик с маком 45 минут назад
ну теперь будет наслаждаться воплями заикающегося петуха
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27k
lem02 Батончик с маком 3 минуты назад
И седого...
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17k
SerGProS 48 минут назад
Сам чуть не ссыкнул
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902
Шурман Час назад
Ох уж эти птицы :) как то раз сняли домик в Словении у горной реки , все красиво но рядом 2 фермы :) утро КУКАРЕКУ , хрен с ним я и так в 6 утра всегда на ногах даже в выходные , второй день тоже самое , на третий или четвертый пошел в булочную за свежим хлебом , сидит эта одинокая но гордая птица прохожу очень медленно и ему ору кукареку , тот просто офигел от такой радости :)
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А укусившую его собаку он тоже кусает в ответ в виде мести?
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1k
SSD Час назад
Теперь и он петух))
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13k
Габит Калыков Час назад
Все равно любит петуха, на подушке укладывает.
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3k
cfhfwby Час назад
Очень жалко, что птичка не страдает медвежью болезнью....
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187k
Северное сияние Час назад
Придурок

У петуха инфарк микарда, вот такой рубец
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−7
Дядя Витя Час назад
Идиот!!!
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1k
Isakov Sergey Дядя Витя 12 минут назад
Который птиц?
Не, просто он привык орать кукареку с восходом солнца.
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