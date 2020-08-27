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Мальчик пустился в пляс возле уличного музыканта

Мальчик пустился в пляс возле уличного музыканта (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 12:00
Метки: видео   дети   милота   музыка   музыкант   реакция   
179
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Приехавший к бабушке двухлетний мальчик по имени Николас был очарован игрой уличного музыканта. Услышав игру скрипача на тихой улице румынского города Сату-Маре малыш не удержался и пустился в пляс.

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Метки: видео   дети   милота   музыка   музыкант   реакция   
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Том Сойер 56 минут назад
Поднял настроение пост! Спасибо ТС!
Поднял настроение пост! Спасибо ТС!
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Fatima Habiba 24 минуты назад
Видно, что пацанёночек растёт в жизнерадостной семье
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Андрей Дядя Полчаса назад
красава
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Cornho Полчаса назад
Денежку-то дали дедушке?
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котегRUS 44 минуты назад
Милота в ленте
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