Мальчик пустился в пляс возле уличного музыканта

Приехавший к бабушке двухлетний мальчик по имени Николас был очарован игрой уличного музыканта. Услышав игру скрипача на тихой улице румынского города Сату-Маре малыш не удержался и пустился в пляс.
Ребёнок не смог сдержать нахлынувших на него эмоций и станцевал рядом со скрипачом. Затем юный любитель музыки вернулся к родителям, запечатлевшим забавную сцену из жизни своего отпрыска.
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