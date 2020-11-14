БДСМ-кодинг: как легенда порно из 90-х Аннабель Чонг нашла себя в IT-индустрии

В 1995 году на DVD и в полуподпольных порнокинотеатрах вышла остросюжетная картина «Самый большой гэнгбенг в мире». В нем доселе никому не известная 22-летняя порнозвезда Аннабель Чонг 10 часов напролет (в прокатной версии все урезано до полутора часов) занимается сексом с 70 мужчинами, в общей сложности 251 раз. «Шоу» вел легендарный Рон Джереми, настоящий Дионис той эпохи.
В 1995 году на DVD и в полуподпольных порнокинотеатрах вышла остросюжетная картина «Самый большой гэнгбенг в мире». В нем доселе никому не известная 22-летняя порнозвезда Аннабель Чонг 10 часов напролет (в прокатной версии все урезано до полутора часов) занимается сексом с 70 мужчинами, в общей сложности 251 раз. «Шоу» вел легендарный Рон Джереми, настоящий Дионис той эпохи. Сейчас ему грозит до 330 лет лишения свободы за изнасилования, но это уже другая история. «Самый большой гэнгбенг в мире» скучноват по нынешним стандартам, но он любопытен по двум причинам: во-первых, он действительно установил мировой рекорд как cамый большой гэнгбенг в мире. Во-вторых, у снявшейся в нем актрисы необычная судьба. Впоследствии она стала программистом в одной калифорнийской компании. Причем кодингом она увлеклась во время работы в секс-индустрии. Конец 90-х у Аннабель Чонг выдался богатым на события
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Ее настоящее имя — Грейс Куэк. Она родилась В Сингапуре в семье учителей. Девушка с отличием закончила одну из местных школ на родине. В 1994 году родители отправили ее в США — изучать изобразительное искусство в Университете Южной Калифорнии. Родительских денег решительно не хватало, и она начала подрабатывать стриптизершей. В клубе ее заметили люди из порноиндустрии; всего через год после приезда в Штаты Грейс обрела всемирную известность, которая превратила ее жизнь в ад.
«Самый большой гэнгбенг в мире» стал самой продаваемой порнозаписью 1995 года. Слава об Аннабель Чонг разнеслась по всему миру. Не помог даже псевдоним — вскоре о съемках узнали родители Грейс, все однокурсники и весь Сингапур. Она стала звездой шоу Джерри Спрингера. Журнал Esquire присудил ей звание антигероя года. В 1999 о ней вышла документалка, в 2007 — пьеса. В 2008 Чак Паланик, вдохновившись историей Аннабель Чонг написал один из своих самых знаменитых романов — «Снафф», героиня которого мечтает превзойти Аннабель Чонг. В 2020 журнал Vice взял у нее интервью и рассказал о том, кем стала Грейс Куэк за прошедшие 25 лет. И реальность оказалась интереснее, чем у Паланика.
«Самый большой гэнгбенг в мире» стал самой продаваемой порнозаписью 1995 года. Слава об Аннабель Чонг разнеслась по всему миру. Не помог даже псевдоним — вскоре о съемках узнали родители Грейс, все однокурсники и весь Сингапур. Она стала звездой шоу Джерри Спрингера. Журнал Esquire присудил ей звание антигероя года. В 1999 о ней вышла документалка, в 2007 — пьеса. В 2008 Чак Паланик, вдохновившись историей Аннабель Чонг написал один из своих самых знаменитых романов — «Снафф», героиня которого мечтает превзойти Аннабель Чонг. В 2020 журнал Vice взял у нее интервью и рассказал о том, кем стала Грейс Куэк за прошедшие 25 лет. И реальность оказалась интереснее, чем у Паланика.
Свалившаяся на Грейс популярность была, мягко говоря, излишней. После того, как СМИ назвали ее «самым известным гражданином Сингапура», в газеты на ее родине стали приходить письма с угрозами, где Аннабель Чонг сравнивали с Гитлером и называли позором нации. Ее родителей, которые на удивление спокойно приняли информацию о заработках дочери, начали третировать и унижать соседи и коллеги. Что хуже всего, Грейс обнаружила, ее кто-то безостановочно преследовал и наблюдал за ней, куда бы она ни пошла.
Грейс решила изменить жизнь, хоть и не особо радикально. Она вернулась к выступлениям в стриптиз-клубах, разъезжала по стране с концертной программой под своим псевдонимом, а заодно продавала мерч — в том числе DVD с тем самым культовым порно. Именно раскрутка собственного имени привела ее к увлечению кодингом. Грейс создала собственную страницу в интернете, с которой начала продавать футболки и диски с автографом. Потом ей предложили заниматься официальной страницей стрип-клуба Crazy Horse, в котором она работала.Поворотным моментом стал совершенно комедийный случай. Грейс начала подрабатывать в сфере БДСМ: шлепала фанатов или разрешала отшлепать себя. Один из клиентов оказался айтишником с интересными запросами. Он придумал игру, в которой он — преподаватель, а Грейс — ученица. Он давал ей задания по основам языков программирования, а потом устраивал ей порку за сделанные ошибки. Но Грейс не делала ошибок! У нее отлично получалось, и она схватывала все на лету.
В свободное от БДСМ-практик время Куэк начала изучать языки программирования и постепенно разбиралась в «железе». Можно представить себе несчастную девушку-иммигрантку, которая мечтала стать искусствоведом, но теперь вынуждена зарабатывать себе на жизнь, стегая усталых буржуа и просиживая ночи у компьютера ради лучшей жизни. Но сама Грейс вспоминает те дни и того чудаковатого мужчину с ностальгией: «Это была моя лучшая почасовая ставка за всю жизнь. Ни до ни после мне не платили по 800 долларов за написание кода», — шутит она.
Грейс решила изменить жизнь, хоть и не особо радикально. Она вернулась к выступлениям в стриптиз-клубах, разъезжала по стране с концертной программой под своим псевдонимом, а заодно продавала мерч — в том числе DVD с тем самым культовым порно. Именно раскрутка собственного имени привела ее к увлечению кодингом. Грейс создала собственную страницу в интернете, с которой начала продавать футболки и диски с автографом. Потом ей предложили заниматься официальной страницей стрип-клуба Crazy Horse, в котором она работала.Поворотным моментом стал совершенно комедийный случай. Грейс начала подрабатывать в сфере БДСМ: шлепала фанатов или разрешала отшлепать себя. Один из клиентов оказался айтишником с интересными запросами. Он придумал игру, в которой он — преподаватель, а Грейс — ученица. Он давал ей задания по основам языков программирования, а потом устраивал ей порку за сделанные ошибки. Но Грейс не делала ошибок! У нее отлично получалось, и она схватывала все на лету.
В свободное от БДСМ-практик время Куэк начала изучать языки программирования и постепенно разбиралась в «железе». Можно представить себе несчастную девушку-иммигрантку, которая мечтала стать искусствоведом, но теперь вынуждена зарабатывать себе на жизнь, стегая усталых буржуа и просиживая ночи у компьютера ради лучшей жизни. Но сама Грейс вспоминает те дни и того чудаковатого мужчину с ностальгией: «Это была моя лучшая почасовая ставка за всю жизнь. Ни до ни после мне не платили по 800 долларов за написание кода», — шутит она.
Грейс Куэк убивает Аннабель Чонг
Из интервью складывается ощущение, что у Грейс довольно мрачное чувство юмора. Она шутит, что на самом деле является злым двойником Аннабель Чонг и однажды убила ее. А в 2007 году, когда авторы пьесы о ее жизни попросили комментарии, она ответила: «Делайте с Аннабель Чонг все, что вам угодно, этот человек давно мертв».
В 1997 году на Куэк вышел режиссер из Канады Гоф Льюис, который хотел снять документалку о ее жизни. Она согласилась, надеясь на то, что у нее появится платформа для серьезного и взвешенного рассказа. На съемках у Грейс и Гофа завязался роман, закончившийся тяжелым разрывом. Когда в 1999 году фильм «Секс: история Аннабель Чонг» был показан на фестивале «Санденс», оказалось, что Гоф переврал половину фактов.К примеру, там есть момент, в котором Куэк приезжает домой в Сингапур. В фильме сказано, что героине пришлось рассказать родителям правду, те были убиты горем, и она поклялась, что забросит порно навсегда. Но, как далее говорится в фильме, Грейс солгала, и через год снова начала сниматься в фильмах для взрослых. Это была ложь: на тот момент родители знали обо всем уже пару лет, да и Грейс с тех пор не возвращалась к съемкам в порно.
Впрочем, она несколько раз выступала в роли режиссера и даже сняла собственную порноверсию «Нейромансера» Уильяма Гибсона. В 2003 году Грейс окончательно распрощалась с секс-индустрией. На ее официальном сайте появилась надпись: «Аннабель мертва, и теперь ее на постоянной основе заменяет доппельгангер, которому невероятно надоела вся концепция Аннабель, и для разнообразия он бы предпочел делать что-то другое».
В 1997 году на Куэк вышел режиссер из Канады Гоф Льюис, который хотел снять документалку о ее жизни. Она согласилась, надеясь на то, что у нее появится платформа для серьезного и взвешенного рассказа. На съемках у Грейс и Гофа завязался роман, закончившийся тяжелым разрывом. Когда в 1999 году фильм «Секс: история Аннабель Чонг» был показан на фестивале «Санденс», оказалось, что Гоф переврал половину фактов.К примеру, там есть момент, в котором Куэк приезжает домой в Сингапур. В фильме сказано, что героине пришлось рассказать родителям правду, те были убиты горем, и она поклялась, что забросит порно навсегда. Но, как далее говорится в фильме, Грейс солгала, и через год снова начала сниматься в фильмах для взрослых. Это была ложь: на тот момент родители знали обо всем уже пару лет, да и Грейс с тех пор не возвращалась к съемкам в порно.
Впрочем, она несколько раз выступала в роли режиссера и даже сняла собственную порноверсию «Нейромансера» Уильяма Гибсона. В 2003 году Грейс окончательно распрощалась с секс-индустрией. На ее официальном сайте появилась надпись: «Аннабель мертва, и теперь ее на постоянной основе заменяет доппельгангер, которому невероятно надоела вся концепция Аннабель, и для разнообразия он бы предпочел делать что-то другое».
В 2001 году Грейс записалась на десятимесячный ускоренный курс инженерного дела в Вествуд-колледже, а уже через 5 лет, в 2006 она нашла постоянную работу в крупной компании: инженер по программному обеспечению и пользовательскому интерфейсу в консалтинговом агентстве. Следующие десять лет она провела, разрабатывая новые интерфейсы и переделывая устаревший код для клиентов по всему Лос-Анджелесу. Грейс сидела за ширмой и упивалась анонимностью: «Всем наплевать, кто написал код. Им просто нужно знать, что он работает».
Сотрудники полууважительно-полунасмешливо называли Грейс «Королевой кода». Она была единственной женщиной в команде и единственным членом коллектива, у которой была собственная страница на Википедии. Естественно, все коллеги видели порно с ее участием, и, конечно же, посмеивались над ней за глаза. Но в профессиональном плане это был отличный опыт. Когда в 2015 году фирму, в которой работала Грейс, выкупили конкуренты, она перешла в крупную медиа-компанию, где с ее портфолио ей вскоре дали место старшего разработчика интерфейсов.
Грейс проработала в этой компании пять лет, вплоть до августа 2020 года. Ее уволили из-за пандемии, однако практически сразу же пригласили на должность старшего фронтенд-разработчика в крупную развлекательную компанию. Оказалось, что в наше время всем наплевать на то, чем ты занимался в прошлом. Главное — навыки и хорошее портфолио.
Сейчас Грейс живет в Калифорнии с тремя котами. Она не собирается выходить замуж или заводить новые отношения. По ее словам: «Парни приходят и уходят, а бывшие — это навсегда». В ее гостиной поставлен шест для стриптиза — как напоминание о прошлом. Сама Грейс никогда не танцует вокруг него, но разрешает делать это подвыпившим гостям — таким же как она айтишникам.
Сотрудники полууважительно-полунасмешливо называли Грейс «Королевой кода». Она была единственной женщиной в команде и единственным членом коллектива, у которой была собственная страница на Википедии. Естественно, все коллеги видели порно с ее участием, и, конечно же, посмеивались над ней за глаза. Но в профессиональном плане это был отличный опыт. Когда в 2015 году фирму, в которой работала Грейс, выкупили конкуренты, она перешла в крупную медиа-компанию, где с ее портфолио ей вскоре дали место старшего разработчика интерфейсов.
Грейс проработала в этой компании пять лет, вплоть до августа 2020 года. Ее уволили из-за пандемии, однако практически сразу же пригласили на должность старшего фронтенд-разработчика в крупную развлекательную компанию. Оказалось, что в наше время всем наплевать на то, чем ты занимался в прошлом. Главное — навыки и хорошее портфолио.
Сейчас Грейс живет в Калифорнии с тремя котами. Она не собирается выходить замуж или заводить новые отношения. По ее словам: «Парни приходят и уходят, а бывшие — это навсегда». В ее гостиной поставлен шест для стриптиза — как напоминание о прошлом. Сама Грейс никогда не танцует вокруг него, но разрешает делать это подвыпившим гостям — таким же как она айтишникам.
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Метки: жизнь знаменитость порноактриса
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