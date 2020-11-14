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БДСМ-кодинг: как легенда порно из 90-х Аннабель Чонг нашла себя в IT-индустрии

БДСМ-кодинг: как легенда порно из 90-х Аннабель Чонг нашла себя в IT-индустрии (6 фото)

Автор:
14 ноября 2020 23:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: жизнь   знаменитость   порноактриса   
1012
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В 1995 году на DVD и в полуподпольных порнокинотеатрах вышла остросюжетная картина «Самый большой гэнгбенг в мире». В нем доселе никому не известная 22-летняя порнозвезда Аннабель Чонг 10 часов напролет (в прокатной версии все урезано до полутора часов) занимается сексом с 70 мужчинами, в общей сложности 251 раз. «Шоу» вел легендарный Рон Джереми, настоящий Дионис той эпохи.
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Метки: жизнь   знаменитость   порноактриса   
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9  комментариев
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17k
ПаганецЪ 7 часов назад
Молодец тётка. Нашла приличный заработок головой, а не 3,13здой.
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7k
Александр ПаганецЪ 7 часов назад
Головой можно везде работать
Головой можно везде работать
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3k
Equilibrium Час назад
БДСМ-кодинг: как легенда порно из 90-х Аннабель Чонг нашла себя в IT-индустрии
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9k
zlopisec 2 часа назад
Подвыпившие айтишники у шеста.... Как скучно я живу....
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7k
Star Link 3 часа назад
Детский сад. Нормальные генгбенги от 1000 мужиков за несколько часов.
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9k
Bill 6 часов назад
"самый известный гражданин Сингапура", "родительских денег решительно не хватало, и она начала"
Нам что-то недоговаривают про Сингапурское экономическое чудо.
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675
Kunduz 7 часов назад
БДСМ-кодинг: как легенда порно из 90-х Аннабель Чонг нашла себя в IT-индустрии
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150k
Alf Kunduz 3 часа назад
Раньше в порно была изюминка, шарм, да чёрт возьми сам сюжет был интригующим!
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