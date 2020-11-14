БДСМ-кодинг: как легенда порно из 90-х Аннабель Чонг нашла себя в IT-индустрии

Свалившаяся на Грейс популярность была, мягко говоря, излишней. После того, как СМИ назвали ее «самым известным гражданином Сингапура», в газеты на ее родине стали приходить письма с угрозами, где Аннабель Чонг сравнивали с Гитлером и называли позором нации. Ее родителей, которые на удивление спокойно приняли информацию о заработках дочери, начали третировать и унижать соседи и коллеги. Что хуже всего, Грейс обнаружила, ее кто-то безостановочно преследовал и наблюдал за ней, куда бы она ни пошла.

Грейс решила изменить жизнь, хоть и не особо радикально. Она вернулась к выступлениям в стриптиз-клубах, разъезжала по стране с концертной программой под своим псевдонимом, а заодно продавала мерч — в том числе DVD с тем самым культовым порно. Именно раскрутка собственного имени привела ее к увлечению кодингом. Грейс создала собственную страницу в интернете, с которой начала продавать футболки и диски с автографом. Потом ей предложили заниматься официальной страницей стрип-клуба Crazy Horse, в котором она работала.Поворотным моментом стал совершенно комедийный случай. Грейс начала подрабатывать в сфере БДСМ: шлепала фанатов или разрешала отшлепать себя. Один из клиентов оказался айтишником с интересными запросами. Он придумал игру, в которой он — преподаватель, а Грейс — ученица. Он давал ей задания по основам языков программирования, а потом устраивал ей порку за сделанные ошибки. Но Грейс не делала ошибок! У нее отлично получалось, и она схватывала все на лету.

В свободное от БДСМ-практик время Куэк начала изучать языки программирования и постепенно разбиралась в «железе». Можно представить себе несчастную девушку-иммигрантку, которая мечтала стать искусствоведом, но теперь вынуждена зарабатывать себе на жизнь, стегая усталых буржуа и просиживая ночи у компьютера ради лучшей жизни. Но сама Грейс вспоминает те дни и того чудаковатого мужчину с ностальгией: «Это была моя лучшая почасовая ставка за всю жизнь. Ни до ни после мне не платили по 800 долларов за написание кода», — шутит она.