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Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов

Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов (2 фото)

Автор:
11 декабря 2020 10:31
Сообщество : Жизнь
Метки: жизнь   исследование   люди   мусор   наука   планета   фото   
300
2
Производство бетона, металла, пластика, кирпича и асфальта превышает массу живой материи на планете.

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Метки: жизнь   исследование   люди   мусор   наука   планета   фото   
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4  комментария
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11k
робт 51 минуту назад
очередные придурки сосчитали то, что сосчитать невозможно

просто посмотри на планету из космоса и станет ясно что человек и все его поделки - пыль на глобусе
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86
Khapalov Petr 16 минут назад
Уважаю бетон.
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2k
Vlamir 16 минут назад
Понятия должны быть сопоставимы! Нужно сравнить живые объекты, созданные человечеством и природой! И отдельно неживые с неживыми!
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3k
Горожанин Полчаса назад
"Производство бетона, металла, пластика, кирпича и асфальта превышает массу живой материи на планете..."

Боюсь спросить, а неживую материю для производства с Луны и Марса завозили?
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