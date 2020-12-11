Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов

В начале XX века, согласно статье, масса созданных человеком объектов составляла около 3% от общей биомассы мира. Но в 2020 году искусственная масса достигла 1,1 тератонны, что превышает общую мировую биомассу. На протяжении десятилетий уровень влияния человека на среду постоянно изменяется. Например, в 1950-х годах, когда вместо кирпича при строительстве стали использовать бетон, а затем класть асфальт на тротуарах, уровень воздействия увеличился. А вот во время Великой депрессии и нефтяного кризиса 1979 года наблюдались ключевые спады.



«Изменения общей антропогенной массы связаны с глобальными событиями, такими как мировые войны и крупные экономические кризисы. Непрерывный рост антропогенной массы более чем на 5% наблюдался в период после Второй мировой войны, который стал известен как «великое ускорение» и характеризовался увеличением потребления и городского развития», — говорится в документе.

Таким образом, исследователи постарались дать объективную и точную оценку реальности баланса между человеком и природой.