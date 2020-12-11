Масса созданных людьми объектов превысила массу всех живых организмов

Производство бетона, металла, пластика, кирпича и асфальта превышает массу живой материи на планете.
Биолог из израильского Научного института Вейцмана в Реховоте Рон Мило (Ron Milo) вместе с коллегами проанализировали изменения глобальной биомассы и антропогенной массы с 1900 года до наших дней. В итоге они выяснили, что масса материалов, созданных человеком, превышает массу всех живых существ на планете. При подсчёте учёные учитывали вес только сухих материалов, без воды.
По оценкам исследования, масса одного лишь пластика больше, чем всех наземных и морских животных, вместе взятых. Учёные поддерживают предложение назвать нынешнюю эпоху антропоценом, что отражает резкое и значительное влияние человеческой деятельности на природу. На основную часть антропогенной массы приходятся здания и объекты инфраструктуры, а вот на биомассу — растения и кустарники.
По оценкам исследования, масса одного лишь пластика больше, чем всех наземных и морских животных, вместе взятых. Учёные поддерживают предложение назвать нынешнюю эпоху антропоценом, что отражает резкое и значительное влияние человеческой деятельности на природу. На основную часть антропогенной массы приходятся здания и объекты инфраструктуры, а вот на биомассу — растения и кустарники.
В начале XX века, согласно статье, масса созданных человеком объектов составляла около 3% от общей биомассы мира. Но в 2020 году искусственная масса достигла 1,1 тератонны, что превышает общую мировую биомассу. На протяжении десятилетий уровень влияния человека на среду постоянно изменяется. Например, в 1950-х годах, когда вместо кирпича при строительстве стали использовать бетон, а затем класть асфальт на тротуарах, уровень воздействия увеличился. А вот во время Великой депрессии и нефтяного кризиса 1979 года наблюдались ключевые спады.
«Изменения общей антропогенной массы связаны с глобальными событиями, такими как мировые войны и крупные экономические кризисы. Непрерывный рост антропогенной массы более чем на 5% наблюдался в период после Второй мировой войны, который стал известен как «великое ускорение» и характеризовался увеличением потребления и городского развития», — говорится в документе.
Таким образом, исследователи постарались дать объективную и точную оценку реальности баланса между человеком и природой.
«Изменения общей антропогенной массы связаны с глобальными событиями, такими как мировые войны и крупные экономические кризисы. Непрерывный рост антропогенной массы более чем на 5% наблюдался в период после Второй мировой войны, который стал известен как «великое ускорение» и характеризовался увеличением потребления и городского развития», — говорится в документе.
Таким образом, исследователи постарались дать объективную и точную оценку реальности баланса между человеком и природой.
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просто посмотри на планету из космоса и станет ясно что человек и все его поделки - пыль на глобусе
Боюсь спросить, а неживую материю для производства с Луны и Марса завозили?