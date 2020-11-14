Минздрав предлагает: устроить в жилых домах курилки для вейпов и кальянов

Интересная инициатива родилась в недрах сразу двух российских ведомств: Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством здравоохранения. В подготовленном ими документе упоминаются и огнетушители, и наглядная агитация.
Законопроект опубликован на портале правовой информации. Речь в нем идет о том, что в многоквартирных российских домах по решению собственников жилья можно оборудовать специальные общие помещения для курения: теперь как сигарет, так и вейпов с кальянами.
Конечно, там предписывается иметь минимальный комплект оборудования: пепельницы, освещение, огнетушитель и вентиляцию, исключающую попадание дыма в другие помещения.
Кроме прочего, курилки "должны быть организованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака, потреблением никотинсодержащей продукции или использованием кальянов из других помещений".
Конечно, там предписывается иметь минимальный комплект оборудования: пепельницы, освещение, огнетушитель и вентиляцию, исключающую попадание дыма в другие помещения.
Кроме прочего, курилки "должны быть организованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака, потреблением никотинсодержащей продукции или использованием кальянов из других помещений".
Кстати, внутри этих помещений должны размещаться информационные материалы о вреде потребления табака, вредном воздействии окружающего табачного дыма, вреде никотинсодержащей продукции. А также номере федеральной «горячей линии» Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака...
Напомним, в июле этого года Государственная дума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов, который распространяет на них антитабачное законодательство, в том числе штрафы. А с 30 октября в России запрещено курить кальяны и вейпы в общественных местах, включая рестораны и кафе.
Напомним, в июле этого года Государственная дума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов, который распространяет на них антитабачное законодательство, в том числе штрафы. А с 30 октября в России запрещено курить кальяны и вейпы в общественных местах, включая рестораны и кафе.
Можете представить себе подобную курилку в своем доме?
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многоквартирный дом это по сути тоже общественное место,сколько там людей живёт?
Про вытяжку и фильтрацию ни слова.
Собственники УК закон проталкивают? Уже не знают как с народа стружку снять?
Как бы это описать - когда только прикурил сигарету, и концентрация табачного дыма в воздухе столь ничтожна, что даже приятно нюхать. Но это первые секунды. Кто-нить испытывал?
Дети видят и думают что это круто. Потом копируют втихаря. И бац, в ловушке на всю жизнь.
Сам курю с 6-ти лет. Наркота ещё та.
Хотя я заметил за собой одну особенность - легко отказываюсь от любых привычек за один щелчок пальцев. Главное решить для себя.