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Минздрав предлагает: устроить в жилых домах курилки для вейпов и кальянов

Минздрав предлагает: устроить в жилых домах курилки для вейпов и кальянов (2 фото)

Автор:
14 ноября 2020 00:12
Сообщество : Жить в России
Метки: вейп   закон   запрет   кальян   курение   минздрав   минстрой   
938
2
Интересная инициатива родилась в недрах сразу двух российских ведомств: Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством здравоохранения. В подготовленном ими документе упоминаются и огнетушители, и наглядная агитация.

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Метки: вейп   закон   запрет   кальян   курение   минздрав   минстрой   
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35  комментариев
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8k
БарНалей 10 часов назад
Совсем делать нехрен? Лучше бы для курильщиков создали хоть минималистические условия для курения в дороге. При полете на самолете или на поезде. Ну не сложно же создать отдельную кабинку в поезде для курильщика. На пероне курить нельзя, в туалете нельзя, в тамбуре нельзя. Я прекрасно понимаю некурящих, и что дымить в общественном месте фигово. Но дайте возможность дымить и не мешать.
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0
O_Bykova 48 минут назад
Я прям стесняюсь спросить, они будут в моем доме стены ломать и оборудовать эти "помещения"?
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2k
Нескучный сад 57 минут назад
За чей счёт предполагается этот милый банкет?
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3k
Мих 2 часа назад
Нет, не могу.
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7k
Maddy8 4 часа назад
запрещено курить кальяны и вейпы в общественных местах.
многоквартирный дом это по сути тоже общественное место,сколько там людей живёт?
Про вытяжку и фильтрацию ни слова.
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657
Дмитрий Круглов 4 часа назад
Курение - это ритуал, культ. А не какое-то отправление естественных надобностей в уборной. Многие курят как раз для того, чтобы их видели, какие они ковбои Мальборо. Если бороться с курением, надо сначала бороться с культом курения. Чтобы у подростка не возникало чувства "я курю, значит я модный, взрослый, дерзкий". Физиологическая зависимость только у тех, кто просыпается ночью, чтобы покурить. У остальных зависимость от мнения окружающих.
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6k
Ковыль Перистый Дмитрий Круглов 8 минут назад
Чушь. Я курю потому что мне этот процесс доставляет удовольствие. На мнение окружающих мне пофиг. А физиологической зависимости у меня точно нет. Я спокойно могу не курить долго и плохо мне от этого не будет.
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2k
Том Джоуд 5 часов назад
На минуточку, за чей счет банкет? Кто будет платить за содержание этих мест? За вентиляцию, агитацию, уборку, освещение, отопление? Все жильцы? Даже я, курильщик, против этого. Дома на балконе покурю. Либо на улице.
Собственники УК закон проталкивают? Уже не знают как с народа стружку снять?
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6k
Ковыль Перистый Том Джоуд 12 минут назад
Да, все будут платить. А почему бы нет? Например, я не пользуюсь лифтом, не паркую автомобиль во дворе, мне нафиг не нужны цветочки на газоне и нафиг не нужно утепление фасада. Однако, я за все это вынуждена платить. Так почему бы и соседям, которым нужно все вышеперечисленное, но не нужна курилка, не заплатить за курилку, нужную мне?
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−1
Дан 5 часов назад
Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения
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15k
Lynx 5 часов назад
Сам курю.
Как бы это описать - когда только прикурил сигарету, и концентрация табачного дыма в воздухе столь ничтожна, что даже приятно нюхать. Но это первые секунды. Кто-нить испытывал?
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18
Дима Lynx 4 часа назад
говно вонючее от прикуренной до окурка
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15k
Lynx Дима 4 часа назад
Что-то я много разоткровенничался. Идите в хер!
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329
евгений 8 часов назад
Какая чушь)) Поймите вы одну простую штуку. Курение табака нельзя заменить ничем и никогда. Это пытаются сделать чуть ли не столько же, сколько он существует. И дело не в том что он вызывает зависимость. А в том, что кроме никотина содержит ещё сотни веществ, в совокупности вызывающих столь сильное привыкание. И никаким образом, их нельзя получить искусственно. Это просто невозможно. Кто хочет бросить - бросает. Кто не хочет - курит. И никаких полумер тут не бывает, все это ху*ня
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759
Семен Семенович 8 часов назад
Мне интересно зачем для вэйпа пепельница, освещение, огнетушитель и вентиляция? Если так разобраться, то все тоже самое, надо и для утюга с чайником.
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3k
Igor Pan Семен Семенович 8 часов назад
А ты попробуй закипятить 20 чайников в одной комнате и узнаешь нужна им вентиляция или нет
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759
Семен Семенович Igor Pan 7 часов назад
У тебя вэйп то есть? Ты его вживую хоть раз видел? На mtl баке мощность в пределах 20 Вт, иди посмотри сколько ее у чайника. Я за час столько пара не выпущу сколько закипевший чайник за минуту.
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3k
Igor Pan Семен Семенович 7 часов назад
Нет, у меня нет, зачем мне вэйп-вонючка нужна? Иногда вижу, как по улице идет чел, который выпускает клубы пара, поэтому не надо расказывать про его мощность. Для скопления любителей попарить вентиляция нужна по любому.
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9k
Oyama 8 часов назад
Если дьяволопоклониики из Едра получающие по 5 млн в день! считают, что РФ правоприемник СССР, то пусть компенсируют людям из той страны, за то что государство разрешало курить везде. Пятилетние дети заходили с отцами в пивбар где топор можно было вещать и никто от этого не умирал. Путинские ЗОЖники рабы современности, лишенные пенсии, которые готовы платить налоги, кредиты, воодушевленные чем то, не понимают во что их превратили.
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8k
БарНалей Oyama 8 часов назад
Ну начнем с того, что это не только в СССР было. Проблема осталась, но ее нельзя рубить так. У нас очень много курильщиков и дать им возможность хоть как то курить необходимо. Не пропагандируя, но и чтоб покурить то можно было.
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2k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Вы представляете, сколько "самовозгораний" случится?
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8k
БарНалей Свирепый Бамбр 8 часов назад
Сколько? Если не из соломы курилки делать?
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325
Андрей 9 часов назад
Норм идея. Как в аэропортах. Да и возле магазов в Европе курилок хватает.

Дети видят и думают что это круто. Потом копируют втихаря. И бац, в ловушке на всю жизнь.

Сам курю с 6-ти лет. Наркота ещё та.
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325
Андрей БарНалей 9 часов назад
Внутри можно и разукрасить. А снаружи беседка и беседка.
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2k
Свирепый Бамбр Андрей 8 часов назад
вот хз... бросил и все.
Хотя я заметил за собой одну особенность - легко отказываюсь от любых привычек за один щелчок пальцев. Главное решить для себя.
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8k
БарНалей Андрей 8 часов назад
Я имею ввиду чтоб не выглядело рекламой. Где то в сторонке, с нормальной вытяжкой. Это вполне возможно сделать. Ну реально очень тяжко без курева в самолете 5 часов сидеть (а то и больше) + регистрация, багаж. А про поезд я вообще молчу.
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3k
Igor Pan Свирепый Бамбр 7 часов назад
У меня прям аналогичная история, 6 лет как бросил
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2k
Свирепый Бамбр Igor Pan 15 минут назад
А расскажи свою?
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79k
Nobby 10 часов назад
Так то в общественных местах. Кто запрещает вейпить и кальянить дома? (И каким образом бы это запретили (впрочем, как и сигареты)?
) Омон или как теперь он? Опон? Дверь бы выбивал по сигналу соседей, что "чем-то пахнет?"
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Belka_16

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