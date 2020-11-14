Минздрав предлагает: устроить в жилых домах курилки для вейпов и кальянов

Кстати, внутри этих помещений должны размещаться информационные материалы ‎о вреде потребления табака, вредном воздействии окружающего табачного дыма, вреде никотинсодержащей продукции. А также номере федеральной «горячей линии» Консультативного телефонного центра помощи в отказе ‎от потребления табака...

Напомним, в июле этого года Государственная дума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов, который распространяет на них антитабачное законодательство, в том числе штрафы. А с 30 октября в России запрещено курить кальяны и вейпы в общественных местах, включая рестораны и кафе.