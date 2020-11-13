FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4589 постов • 1011 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
«Нельзя мне без ноги, я же артист»: непростая судьба простого деревенского парня Михаила Пуговкина

«Нельзя мне без ноги, я же артист»: непростая судьба простого деревенского парня Михаила Пуговкина (9 фото)

Автор:
13 ноября 2020 23:41
Сообщество : Кино
Метки: актер   жизнь   кино   
615
9

Миллионы зрителей, услышав имя этого актера, расплываются в улыбке. Вспоминая Михаила Пуговкина, и вправду на душе становится теплее. Он покорил Советский Союз своими яркими ролями и стал символом комедии. Однако жизнь весельчака Пуговкина за пределами съемочной площадки оказалась не такой уж и радостной. Плясуну и певуну выпала непростая судьба и множество испытаний.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   жизнь   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Александр 9 часов назад
"Свадьба",1944 год (Пуговкин после ранения)!!!
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL 9 часов назад
Где он в кадре, там светло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
LinkLine 9 часов назад
настоящая фамилия Пуганькин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM LinkLine 4 часа назад
Любой человек имеет право на смену фамилии, даже вы.

Если вы поменяете свою фамилию, она будет настоящей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин RoseM 2 часа назад
Не вопрос... А восклицательный знак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Corvus Corax LinkLine Час назад
"В ряде источников встречается версия, что настоящая фамилия актёра Пугонькин, а Пуговкиным он стал из-за ошибки в паспортном столе. Однако, согласно киноведу Вите Рамм, эта версия вымысел, с которым безуспешно боролась супруга Михаила Ивановича; и он, и его родители были Пуговкиными."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) 8 интересных фактов о фильме «Холоп» 8 интересных фактов о фильме «Холоп» "Душа как самогонный аппарат": Александр Ширвиндт о возрасте, женщинах и светлом будущем "Душа как самогонный аппарат": Александр Ширвиндт о возрасте, женщинах и светлом будущем 10 фильмов с закрученным сюжетом 10 фильмов с закрученным сюжетом 10 интересных фактов о фильме «Молодая гвардия» 10 интересных фактов о фильме «Молодая гвардия» Куда делась русская рыжая из фильма "Перевозчик-3" Куда делась русская рыжая из фильма "Перевозчик-3"
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2895390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
2
50
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
3
64
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Понабрали по объявлению: в Испании неудачно отреставрировали статую девушки
0
3
Понабрали по объявлению: в Испании неудачно отреставрировали статую девушки
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
0
45
Коронавирус: новая волна или очередной всплеск?
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#факты#история#разное#смешно#автомобили#картинки#подборка#автомир
#фото#животные#авария#сша#россия#прикольные#еда#люди#позитив#абсурд
#прикол#кино#дтп#интересное#авто авария#gif#знаменитости#маразм#природа#актрисы

На что жалуетесь?

Вернуться