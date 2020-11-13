«Нельзя мне без ноги, я же артист»: непростая судьба простого деревенского парня Михаила Пуговкина

Соседи Михаила были в восторге от его частушек. Вдобавок к природному таланту и харизме от матушки-природы Пуговкин получил еще и самобытную и комичную внешность: большой нос, маленькие глазки, кудрявые волосы. Соседи называли его не иначе, как «Артист!». Михаила часто звали на свадьбы. Он играл на гармошке, и пел задорные песенки. За частушки ему платили продуктами.

Пуговкин никогда не возвращался домой с пустыми руками. Такова была первая плата за его талант. В десятилетнем возрасте Михаил впервые узнал о том, что такое кино. И уж тогда он точно решил стать актером. Правда, как именно реализовать этот амбициозный план он не знал. Вскоре судьба сама подтолкнула его навстречу актерству.