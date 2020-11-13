«Нельзя мне без ноги, я же артист»: непростая судьба простого деревенского парня Михаила Пуговкина

Миллионы зрителей, услышав имя этого актера, расплываются в улыбке. Вспоминая Михаила Пуговкина, и вправду на душе становится теплее. Он покорил Советский Союз своими яркими ролями и стал символом комедии. Однако жизнь весельчака Пуговкина за пределами съемочной площадки оказалась не такой уж и радостной. Плясуну и певуну выпала непростая судьба и множество испытаний.
Будущий актер появился на свет в небольшом селе Рамешки. Он был выходцем из простой деревенской семьи. К тому же очень бедной. Помимо Михаила, в семье воспитывалось еще трое братьев. Мать Пуговкина с утра до ночи трудилась в поле, а отец был деревенским беспробудным пьяницей. У Михаила даже не было возможности окончить три класса образования. Из Рамешек в школу возили на телеге. Для того, чтобы добраться в школу, приходилось просыпаться затемно. Едва научившись писать и читать, Пуговкин бросил школу. Зато он прекрасно пел, и лихо отплясывал на деревенских праздниках.
Соседи Михаила были в восторге от его частушек. Вдобавок к природному таланту и харизме от матушки-природы Пуговкин получил еще и самобытную и комичную внешность: большой нос, маленькие глазки, кудрявые волосы. Соседи называли его не иначе, как «Артист!». Михаила часто звали на свадьбы. Он играл на гармошке, и пел задорные песенки. За частушки ему платили продуктами.
Пуговкин никогда не возвращался домой с пустыми руками. Такова была первая плата за его талант. В десятилетнем возрасте Михаил впервые узнал о том, что такое кино. И уж тогда он точно решил стать актером. Правда, как именно реализовать этот амбициозный план он не знал. Вскоре судьба сама подтолкнула его навстречу актерству.
Однажды мама Пуговкина серьезно заболела. Ей потребовалось лечение, которое можно провести только в Москве. Делать нечего, пришлось на время переехать в столицу. Деньги на лечение собирали всем селом. В Москве они остановились у дальней родственницы, которая приютила все многочисленное семейство Пуговкиных в своей крошечной коммуналке. Им пришлось спать вповалку кто где. Будучи самым младшим в семье, Михаил первым решил обосноваться в Москве. Проворный парнишка устроился работать на завод учеником электросварщика.
Тяжелая работа стала приносить неплохой заработок. Пуговкин уже мог обеспечивать свою семью. Он прекрасно понимал, что в Москве перед ним открыты сотни дверей, и в какую из них войти – это только его решение.
Он записался в столичный драматический кружок. На один из спектаклей пришел театральный режиссер, который искал актера в свою труппу. Он сразу обратил внимание на Пуговкина. Колоритный парень смог не просто заменить заболевшего актера, но и продемонстрировать свой талант во всей красе. Он, как следует, подготовился и выступил. Вскоре его включили в основной состав труппы.
С завода пришлось уйти. Михаил долго не мог смириться с тем, что, работая на заводе, он получал 450 рублей, а в качестве актера 75. Очевидно, семья не поддержала его в этом решении. В защиту Михаила выступила только мама. Начинать пришлось с крошечных ролей. В 1940 году Пуговкин дебютировал на большом экране в малозаметной роли в картине «Яков Свердлов». В довоенное время он снялся в шести картинах.
После объявления войны Пуговкин незамедлительно отправился на фронт добровольцем. Он участвовал в десятках кровопролитных битв, и неоднократно получал серьезные ранения. В одном из сражений Михаил сильно повредил ногу.
Врачи хотели ампутировать ее, чтобы не допустить развития гангрены, на что Михаил закричал: «Нельзя мне без ноги, я артист». Врачи все же решили повременить с этим решением. Пуговкина комиссовали. После этого он вернулся к съемкам, и продолжал работать через адскую боль. После каждого движения нога кровоточила, но Михаил продолжал резво прыгать в кадре.
Для того, чтобы поступить в школу-студию МХАТ Пуговкин пошел на обман. Он заявил, что его школьный аттестат был утерян во время войны. Проверять никто не стал. Талантливого парня-фронтовика зачислили на курс. Он продолжил сниматься в кино, и вскоре стал звездой всесоюзного масштаба.
Михаил Иванович снялся в более чем сотне ярких киноработ, среди которых: «Солдат Иван Бровкин», «Девчата», «Свадьба в Малиновке», «Огонь, вода и…медные трубы», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Спортлото-82» и др. У Михаила Ивановича было три брака и очень насыщенная жизнь.
25 июля 2008 года Пуговкин скончался из-за осложнений в результате сахарного диабета. Актер похоронен на Ваганьковском кладбище.
Источник:
- Куда делась русская рыжая из фильма "Перевозчик-3"
- "Душа как самогонный аппарат": Александр Ширвиндт о возрасте, женщинах и светлом будущем
- 10 фильмов с закрученным сюжетом
- Владимир Машков: в кино и в жизни
- Актер-мультимиллионер Чоу Юньфат живет всего на 100 долларов в месяц
Понравилось51
Если вы поменяете свою фамилию, она будет настоящей?