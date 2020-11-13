Лангуст: Хоть и ручек у них нет, но броня, как у торпед! Зачем огромные раки ходят паровозиком?

Что такое рак? Это не только закуска к пиву, но и крупный зверь, что при любой возможности попытается отфигарить тебе палец клешнями-секаторами. Но есть несчастные беспозвоночные, что входе эволюции потеряли своё главное оружие. Более того, их аж целый инфраотряд набрался! Что такое инфраотряд — не важно, запомните главное — безруких раков в природе тоже море, и называют их лангустами.
По виду это самые обычные раки: то же тело, те же ноги, тот же хвост и такие же шикарные усищи. Да и размерчик у лангустов что надо: отожравшись как следует, они вырастают на метр в длину и весят более 10 кило. Нифига себе креветка! Но вот беда: на месте огромных брутальных клешней болтаются обычные лапки. С точки зрения реальных раков — это то ещё позорище — смех, да и только.
Как же раки-евнухи живут с такими позором? Очень просто — не парясь. Прочный хитиновый панцирь защищает ракообразное как от насмешек хейтеров, так и от нападок хищников. Броня у лангуста вообще самая плотная среди сородичей — наш герой тот ещё крепкий орешек — простыми колкостями и зубами его не задеть.
Да и чего бухтеть, когда ты живёшь, как на курорте? Обитают лангусты исключительно в тёплых водах на глубине до 200 метров. А неприхотливость в еде превращает дно морское в шведский стол. Лангуст ест всё: будь то изысканная морская улитка, объедки со стола местной годзиллы или просто рваный кусок тухлой падали.
Лангусты — ночные животные. Пусть броня их и крепка, но днём они проводят время в укрытиях.
Философия: «кушай много, вырастишь большим и сильным» — в случае лангуста работает безотказно. Живут креветки-переростки долго — только на то, чтобы более-менее повзрослеть у них уходит 5 лет. Дальше наступает взрослая жизнь, но расти животное не перестаёт. И чем старее лангуст, тем более аппетитным он становится в твоих глазах.
А что самое важное во взрослой жизни любого животного? Оставить кучу потомства, конечно же! Вот только как именно лангусты это делают в дикой природе — до сих пор остаётся тайной, сокрытой в пучине морской.
Когда приходит пара размножения, животинки собираются на мелководье в большие группы, строятся в ряд и такими вот «поездами» уходят на большую глубину, недоступную водолазам. Что они там делают — никто ещё не видел, но самки возвращаются оттуда с оплодотворённой икрой. Детишек, кстати, заботливые мамочки ещё несколько месяцев вынашивают у себя на брюхе.
Если вы думали, что насчёт "паровозика" — это прикол, то нет. Лангусты действительно ходят, сцепившись друг за друга.
К сожалению, люди просекли, что в сезон любви ловить лангустов гораздо проще. Как только лангусты идут мигрировать, все местные рыбаки как коршуны слетаются на это мероприятие, вытаскивая столько добычи, сколько в состоянии увезти их лодки.
Средняя стоимость лангуста: 1190-1250 рублей за 1 килограмм, а цена свежего мяса доходит до 2 тысяч.
К счастью, плодовитость лангустов пока что позволяет им держать свою численность на уровне и ежегодно обеспечивать множество рыбацких семей халявной прибылью. Но число двуногих растёт, смогут ли раки без клешней это выдержать — вот в чём вопрос...
Источник:
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И скорее всего никто не слышал.
Взрывобезопасные.
Что бы от внутреннего взрыва, никто не пострадал.
Техника безопасности! Понимать надо!
Это же сколько под такую дуру пива надо!