Лангуст: Хоть и ручек у них нет, но броня, как у торпед! Зачем огромные раки ходят паровозиком?

Лангусты — ночные животные. Пусть броня их и крепка, но днём они проводят время в укрытиях.

Философия: «кушай много, вырастишь большим и сильным» — в случае лангуста работает безотказно. Живут креветки-переростки долго — только на то, чтобы более-менее повзрослеть у них уходит 5 лет. Дальше наступает взрослая жизнь, но расти животное не перестаёт. И чем старее лангуст, тем более аппетитным он становится в твоих глазах.