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Лангуст: Хоть и ручек у них нет, но броня, как у торпед! Зачем огромные раки ходят паровозиком?

Лангуст: Хоть и ручек у них нет, но броня, как у торпед! Зачем огромные раки ходят паровозиком? (7 фото)

Автор:
13 ноября 2020 18:38
Метки: животные   интересно   факты   
1538
7

Что такое рак? Это не только закуска к пиву, но и крупный зверь, что при любой возможности попытается отфигарить тебе палец клешнями-секаторами. Но есть несчастные беспозвоночные, что входе эволюции потеряли своё главное оружие. Более того, их аж целый инфраотряд набрался! Что такое инфраотряд — не важно, запомните главное — безруких раков в природе тоже море, и называют их лангустами.

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Метки: животные   интересно   факты   
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18  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 12 часов назад
Какой балшой и вкусный креветка!
Ссылка www.youtube.com
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9k
An4aR 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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8k
Андрей Ватрушкин 10 часов назад
Зачем торпедам броня? Наверное, защищаться от 12-ти дюймовых снарядов линкоров, которые охотятся на торпеды.
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Юрий 10 часов назад
"но броня, как у торпед!" - про броню на торпедах, первый раз в жизни слышу.

И скорее всего никто не слышал.
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19k
turyst Юрий 10 часов назад
Это специальные торпеды.
Взрывобезопасные.
Что бы от внутреннего взрыва, никто не пострадал.
Техника безопасности! Понимать надо!
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544
ah3007 11 часов назад
Да, вкусный на вид!!!
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17k
ПаганецЪ 11 часов назад
(С)...они вырастают на метр в длину и весят более 10 кило...(/С)
Это же сколько под такую дуру пива надо!
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turyst ПаганецЪ 10 часов назад
"Много, очень много!" (С) Буря в стакане.
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7k
Uron ПаганецЪ 10 часов назад
Одну баночку
Одну баночку
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4k
Moonshiner ПаганецЪ 9 часов назад
на пиво места не хватит))
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ПаганецЪ Uron 8 часов назад
Думаю, маловато будет.
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ПаганецЪ Moonshiner 8 часов назад
Ну, место-то найдём, а вот почки могут и крякнуть.
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