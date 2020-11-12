Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за мат в общественных местах

Сейчас за нецензурную лексику могут оштрафовать при особых обстоятельствах. Например, при одновременном нарушении общественного порядка.
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что наказание необходимо ужесточить вплоть до уголовной статьи.
«Я за то, чтобы вообще запретить мат в общественных местах — при детях, не при детях, вообще. Там, где публичное пространство, не место ненормативной лексике. Конечно, все у пивного ларька собираются, разговаривают на привычном им языке и не воспринимают это как оскорбление в адрес друг друга. Но если это публичное место, где находятся другие люди, которым это не нравится, то это предмет уже к административному наказанию как минимум.
Это должно квалифицироваться как «хулиганство» [статья 213 УК РФ] или как «злостное хулиганство» в случае, если это намеренно в присутствии многих лиц и с оскорблениями в адрес этих лиц. Я думаю, что это по этой статье должно всё проходить».
По мнению депутата, всё должно зависеть от тяжести нанесённого вреда.
«Если человек вышел на трибуну на площади и всех поносит — правительство, президента, граждан, депутатов, всех. Естественно, у нас страна специфическая: на футбольном матче, наверное, никто бы не заметил, а если это первомайская демонстрация, то это будет оскорбление в адрес того общества. Это вопрос оценки судом, такого рода события».
В январе эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели исследование и составили рейтинг самых матерящихся городов страны. Местных жителей просили ответить, как часто они слышат и используют в быту ненормативную лексику. Выяснилось, что чаще всего мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Хабаровске и Сургуте.
Сейчас за мат в общественном месте, если при этом доказано проявление неуважения к обществу, наказывают административным арестом или штрафом по статье КоАП РФ 20.1 «Мелкое хулиганство».
Источник:
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Так поносить можно и без мата
Один раз вставить для усиления эффекта это вполне допустимо. Но вот сижу иногда где-то и мат через слово. Ощущение что мне тупо срут в уши.
- Мама !!! Папа с лестницы упал !!!
- Дааа ?! И что сказал !? ...
- Матюки пропустить ?! ...
- Ну конечно !!!
- Молча упал ...))))
Прошла акция день без мата!
Это полностью парализовало работу всех автосервисов;
Застопорились все погрузочно-разгрузочные работы;
Хоккеисты не поняли тренера на установке перед матчем;
Местный трудовик умер на вдохе;
А обычные жители не знали что ответить на элементарный вопрос "Где?"
Раз в детстве недопороли, значит надо исправлять недостатки воспитания.
Депутат - дело десятое)
Закопайте обратно эту п*здень трухлявую.
Первое - надо определить, что такое мат. "Блин", брошенное в сердцах - это ведь не мат, хотя все знают. Или "туева хуча" - это мат? Т.е. попадает ли под закон завуалированный мат?
Второе - начинать, всё-таки, надо с публичных, медийных людей. Допустил артист грубост - "злостное хулиганство с отягчающими". Соответственно медиа, выпускающие материал, заведомо содержащий мат - тоже под штрафы.
И да, начинать надо с самых верхов. Например, с советника по культуре, фото которого мы лицезреем ниже.