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Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за мат в общественных местах

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за мат в общественных местах (1 фото)

Автор:
12 ноября 2020 22:02
Метки: депутаты   законы   штрафы   
314
1

Сейчас за нецензурную лексику могут оштрафовать при особых обстоятельствах. Например, при одновременном нарушении общественного порядка.
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что наказание необходимо ужесточить вплоть до уголовной статьи.

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Метки: депутаты   законы   штрафы   
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 11 часов назад
Если человек вышел на трибуну на площади и всех поносит правительство, президента, граждан, депутатов, всех

Так поносить можно и без мата
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745
Йожик 9 минут назад
А мне вот не нравится, когда громко в общественном транспорте матом общаются. Хуже всего девушки. Просто между собой - реально пожалуйста, но почему я вынуждена это слушать в общественных местах?
Один раз вставить для усиления эффекта это вполне допустимо. Но вот сижу иногда где-то и мат через слово. Ощущение что мне тупо срут в уши.
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7k
Андрей П 11 минут назад
Валила бы уж на пенсию.
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1k
R_Scream 44 минуты назад
Спасибо, идите на **й.
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1k
Росомаха 3 часа назад
Народный юмор в тему;

- Мама !!! Папа с лестницы упал !!!
- Дааа ?! И что сказал !? ...
- Матюки пропустить ?! ...
- Ну конечно !!!
- Молча упал ...))))

Прошла акция день без мата!
Это полностью парализовало работу всех автосервисов;
Застопорились все погрузочно-разгрузочные работы;
Хоккеисты не поняли тренера на установке перед матчем;
Местный трудовик умер на вдохе;
А обычные жители не знали что ответить на элементарный вопрос "Где?"
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7k
albedo 8 часов назад
Я бы за публичный мат ввел бы не уголовную ответственность, а телесное наказание.
Раз в детстве недопороли, значит надо исправлять недостатки воспитания.
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7k
Mauritanien 9 часов назад
А этой дуре сделайте уже прививку и проводим с почестями.
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1k
Brevnault 9 часов назад
Да что мат? Скоро за оскорбление чувств ворующих будут пожизненное давать. С них станецца.
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7k
Prostovopros 9 часов назад
72 года тётке. Деменция в полный рост. А как хочется быть значимой и типа порулить.
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13k
Социум 9 часов назад
У вас чё, проблем в стране больше никаких нет, бл.дь?
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2k
Слава Кокаинум 9 часов назад
Это актриса, неплохо сыгравшая много ролей от Лизы в "А зори здесь тихие" до следачки в Бандитском Петербурге.
Депутат - дело десятое)
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4k
Владимир 9 часов назад
Надо бы уголовное наказание для депутатов за дебильные предложения. Которые никак не способствуют благу народа.
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11k
Максим 10 часов назад
а я предлогаю поместить на принудительное лечение драпеко
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6k
Natrogrii 10 часов назад
Бл*ть, кладбище что-ли размыло?
Закопайте обратно эту п*здень трухлявую.
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4k
Владимир Natrogrii 9 часов назад
Сторож покурить отошел, вот результат.
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1k
Brevnault Владимир 9 часов назад
Сторож в запой ушел, и они все разбежались. Теперь х.ер соберешь.
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2k
au3 10 часов назад
А я предлагаю ввести коэффициент наказаний для депутатов в 10кратном размере. Типа поставил машину в неположенном месте - 10 лет с конфискацией
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3k
Алексей 10 часов назад
Если запретить мат - вот страшная жизнь пошла бы. А впрочем, не пошла бы она сама, такая страшная.
Ссылка www.youtube.com
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9k
кира 10 часов назад
Неприятно, когда девушки матом "беседуют".
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1k
Lovels Travel 10 часов назад
Нужно лишать депутатской неприкосновенности и применять уголовную ответственность для лиц, выбранных в ограны власти, за идиотские законы, причиняющие ущерб гражданам государства.
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7k
Караганда 10 часов назад
такое впечатление,что в Госдуме не знают чем заняться.
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23k
Павел Плеханов 10 часов назад
Я не против. Но...
Первое - надо определить, что такое мат. "Блин", брошенное в сердцах - это ведь не мат, хотя все знают. Или "туева хуча" - это мат? Т.е. попадает ли под закон завуалированный мат?
Второе - начинать, всё-таки, надо с публичных, медийных людей. Допустил артист грубост - "злостное хулиганство с отягчающими". Соответственно медиа, выпускающие материал, заведомо содержащий мат - тоже под штрафы.
И да, начинать надо с самых верхов. Например, с советника по культуре, фото которого мы лицезреем ниже.
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2k
VL 10 часов назад
тёте давно пора на пенсион со внуками нянчится и не нести чушь!
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