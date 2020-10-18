Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник

Привычный образ священнослужителя вдребезги разбивается после знакомства, пусть и виртуального с Павлом Островским. На своей странице в Инстаграм он отвечает на вопросы страждущих - письменно и онлайн - и это стоит увидеть.
Павла Островского в Сети уже назвали крутым киберпопом, и мы понимаем почему. Он разговаривает с аудиторией на понятном ей языке и не пытается гладить по шерстке. Возможно, некоторые оскорбятся ироничными и порой даже едкими замечаниями отца Павла, но, с другой стороны, какой вопрос - такой и ответ.
Отец Павел активно ведет страницу в Инстаграм, где онлайн отвечает на вопросы, дает ссылки на телеэфиры со своим участием и сообщает о разных событиях в своей жизни.
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В шапке профиля священнослужитель предупреждает: "Вы не один раз отпишитесь от меня..." Похоже, что на место отписавшихся приходит сотня-другая новых подписчиков - читать и слушать отца Павла интересно даже атеистам. Впрочем, довольно слов - просто небольшая подборка ответов на вопросы.
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Ещё и поддерживает шалав, и чтобы их замуж брали. А молодой мужчина правильно ей говорит, если он у неё не первый. Ну и к слову, у женщин нет запроса на первенство, и женщины вообще с отвращением и насмешками смотрят на мужчину-девственника - поэтому её "он тоже не мальчик" это банальная бабская манипуляция, чтобы оправдать своё прыганье по х*ям.
Попец скорее паясничает. Чего, кстати, не имеет права делать по сану.