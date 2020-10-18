Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник

Павла Островского в Сети уже назвали крутым киберпопом, и мы понимаем почему. Он разговаривает с аудиторией на понятном ей языке и не пытается гладить по шерстке. Возможно, некоторые оскорбятся ироничными и порой даже едкими замечаниями отца Павла, но, с другой стороны, какой вопрос - такой и ответ.