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Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник

Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник (30 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:00
Метки: Instagram   Павел Островский   ответы на вопросы   православие   рпц   священнослужитель   христианство   
1575
30
Привычный образ священнослужителя вдребезги разбивается после знакомства, пусть и виртуального с Павлом Островским. На своей странице в Инстаграм он отвечает на вопросы страждущих - письменно и онлайн - и это стоит увидеть.
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Метки: Instagram   Павел Островский   ответы на вопросы   православие   рпц   священнослужитель   христианство   
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28k
Alex Час назад
Смешно
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11k
Corvus Corax 11 минут назад
Невероятно безграмотен для священника...
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2k
umorist 17 минут назад
Совместный проект РПЦ и ТНТ.
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257
Nane First NameLast 18 минут назад
Наместник бога на земле зашел в бесовской инет и понеслась... Ему что, божественную связь за неуплату отключили?
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−39
Егор Егоров Полчаса назад
Дармоед. Разновидность "Дармоед в рясе".

Ещё и поддерживает шалав, и чтобы их замуж брали. А молодой мужчина правильно ей говорит, если он у неё не первый. Ну и к слову, у женщин нет запроса на первенство, и женщины вообще с отвращением и насмешками смотрят на мужчину-девственника - поэтому её "он тоже не мальчик" это банальная бабская манипуляция, чтобы оправдать своё прыганье по х*ям.
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9k
portmen77 43 минуты назад
Идиот.
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11k
Вася Александрович 57 минут назад
"Остроумные ответы"
Попец скорее паясничает. Чего, кстати, не имеет права делать по сану.
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2k
Дмитрий Вася Александрович 48 минут назад
Уж лучше так чем пытаться средневековье навязывать. Церковь обязана меняться. Я думаю на действительно серьёзные вопросы он отвечает нормально. А задавая дурной вопрос есть большая вероятность получить не менее дурной ответ. Хотя наврное не мне об этом рассуждать, я ведь атеист.
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31k
Элек Мек Час назад
Лучше бы на работу устроился.
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