Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России

В течение долгого времени был заместителем директора по научной работе ГНЦДК, затем был вынужден покинуть эту должность в 2016 году из-за директивы Минздрава, которая вводила ограничения на работу родственников в одной медицинской организации (его мать, А. А. Кубанова была на тот момент директором ГНЦДК). После её смерти в мае 2019 года стал исполняющим обязанности директора.