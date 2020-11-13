Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России

Настоящий пир во время чумы. Извините... коронавируса! Ради этого поста я покопался в декларациях за 2019 год на официальном сайте. Ссылочка для любителей пруфов здесь.
Каграманян Игорь Николаевич в год заработал жалкие 34 039 353 рублей
Член партии Единая Россия. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года назначен первым заместителем министра здравоохранения.
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Аксельрод Светлана Валерьевна за год заработала всего 24 836 690 руб.
До 2017 года работала в Минздраве РФ. После назначена помощником гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью.
Омельяновский Виталий Владимирович за год заработал 23 815 316 рублей
Генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи". Также Виталий является главным клиническим фармакологом Министерства здравоохранения Московской области.
Сибирякова Наталья Витальевна с годовым доходом 22 617 367 рублей
Работает эта симпатичная женщина директором Финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения РФ.
Сакович Валерий Анатольевич получил доход 21 310 151 рублей
Главный врач ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" в Красноярске
Кубанов Алексей Алексеевич заработал в год 18 966 082 рублей
В течение долгого времени был заместителем директора по научной работе ГНЦДК, затем был вынужден покинуть эту должность в 2016 году из-за директивы Минздрава, которая вводила ограничения на работу родственников в одной медицинской организации (его мать, А. А. Кубанова была на тот момент директором ГНЦДК). После её смерти в мае 2019 года стал исполняющим обязанности директора.
Шкарин Владимир Вячеславович заработал 18 605 541 рублей
Очень талантливый ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, а также депутат Волгоградской областной Думы. Является заместителем секретаря Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" по агитационно-пропагандистской работе.
Шекемов Владимир Владимирович с доходом 17 291 507 рублей в год
Занимает должность директора ФГБУ Центр медицинской реабилитации "Луч".
Зварич Алексей Васильевич за год заработал 16 357 645 рублей
Самый таинственный и скромный персонаж. Числится как начальник отдела. Из интернета удалил сведения о себе, включая фото. Известно, что на ребёнка оформлено 3 квартиры и 2 квартиры на его супругу. Очень нелюдимый человек, но, вероятно, крайне талантливый, если зарабатывает такую сумму. На сайте Минздрава есть информация о некоем Звариче, который работает начальником отдела организации службы крови, судебной и спортивной медицины в Департаменте организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью.
Вместо эпилога
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Метки: доход заработные платы здравоохранение здравоохранение в России медицина налоговые декларации сравнение
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Узнали сколько сейчас получают врачи и управленцы.
- Совсем обнаглели, пир во время чумы, всех расстрелять!
И автор не в курсе видимо что в бюджетных вакансиях указывают официальный оклад, без надбавок, премий и т.д... У меня вот брат бюджетник, оклад у него около 20к, со всеми надбавками получает порядка 80к (офицер ВС РФ). Статейка состряпана исключительно чтоб поддержать негатив в обществе и судя по комментариям вполне успешно.
Нужно, нужно , ой как нужно...люди должны знать своих "хероев" в лицо.
Страна рабов и рабовладельцев.
Врач в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 135 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 216400, Смоленская обл, г Десногорск, мкр 2, д 16 ЗП 50 000 за месяц
https://smolensk.worki.ru/vacancy/MeUlPKj/https://smolensk.worki.ru/vacancy/MeUlPKj/
Врач-травматолог-ортопед зп 50000
https://pfo-jobs.com/jobs/3099604-vrach-travmatolog-ortoped/?_openstat=rabota.yandex.ru;;947878623788364094;organic#vacancy_texthttps://pfo-jobs.com/jobs/3099604-vrach-travmatolog-ortoped/?_openstat=rabota.yandex.ru;;947878623788364094;organic#vacancy_text
На вопрос гл. врачу, тот ответил : " стоишь в графике " в зону" - ИДИ. Хоть голой."
Увольняются пачками : "пусть Морозов сам идёт в эту зону и объясняет, что лечить НЕЧЕМ и НЕКЕМ!"
Ты чо вздрочнулся? Кормишься от смерти россиян?
Имеешь прямую инфу от реальных людей, борющихся с "ковидом"? - выкладывай, мля ! Тихий стукач в свою мошонку..
То есть жалобу в минздрав никто из этих пачек уволившихся не отправил. Отработать 2 недели в соответствии с ТК в ужасных условиях готовы, лишь бы не опускаться до написания кляуз. Вот они, титаны духа!
Жалобы, мля.. ДЕБИЛ !