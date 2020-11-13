FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Медицина на Фишках 574 поста • 174 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России

Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России (11 фото)

Автор:
13 ноября 2020 11:29
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: доход   заработные платы   здравоохранение   здравоохранение в России   медицина   налоговые декларации   сравнение   
2621
11

Настоящий пир во время чумы. Извините... коронавируса! Ради этого поста я покопался в декларациях за 2019 год на официальном сайте. Ссылочка для любителей пруфов здесь.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: доход   заработные платы   здравоохранение   здравоохранение в России   медицина   налоговые декларации   сравнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rus77 2 часа назад
Это не управленцы, а сборище гнилых, тупых и готовых продать за копейку родину вместе с матерью, циничных ублюдков!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Дима Тимофеев 2 минуты назад
- Из-за нищенских зарплат умные и нужные люди убегают из вашей рашки, остается только быдло!
Узнали сколько сейчас получают врачи и управленцы.
- Совсем обнаглели, пир во время чумы, всех расстрелять!

И автор не в курсе видимо что в бюджетных вакансиях указывают официальный оклад, без надбавок, премий и т.д... У меня вот брат бюджетник, оклад у него около 20к, со всеми надбавками получает порядка 80к (офицер ВС РФ). Статейка состряпана исключительно чтоб поддержать негатив в обществе и судя по комментариям вполне успешно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Unics 4 минуты назад
"Нужно ли делать продолжение этой подборки?"
Нужно, нужно , ой как нужно...люди должны знать своих "хероев" в лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
petia 4 минуты назад
А бараны который скупают маски и перчатки как горячие пирожки им помогают в том чтоб заработать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
marcel35 6 минут назад
Ну неужели не понятно - во всем виноваты: либерастня, госдеп, Навальный, украина, пятая колонна, мвф, сорос, геи, печенеги и половцы. И вот если бы не они наша "сверхдержава" совершила бы еще, как минимум, тысячу пятьсот очередных прорывов и вставаний с колен. Но, по прежнему, нет времени на раскачку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 9 минут назад
А где написано, что это заработная плата? Это задекларированный доход, который может быть получен разными способами, причем, законными, ибо незаконный доход не декларируют. Например, я получаю вполне себе среднюю зарплату, но в 2017м году задекларировал доход около 6 млн рублей, ибо сначала продажа дома с земельным участком (реально обмен на квартиру, но проведено двумя встречными ДКП), потом продажа этой самой квартиры, потом еще продажа одной квартиры и все эти сделки в декларации вносятся в графу "доходы".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
berk Михаил 6 минут назад
Действительно, может, они на Яндекс дзен подрабатывают..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
674
И 51 минуту назад
Тут нужно все сносить с чертовой матери. Совсем все. И везде, потому как это повсюду.
Страна рабов и рабовладельцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
* You All 53 минуты назад
за что эти дармоеды столько получают?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
Просто факт
Врач в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 135 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 216400, Смоленская обл, г Десногорск, мкр 2, д 16 ЗП 50 000 за месяц
https://smolensk.worki.ru/vacancy/MeUlPKj/https://smolensk.worki.ru/vacancy/MeUlPKj/
Врач-травматолог-ортопед зп 50000
https://pfo-jobs.com/jobs/3099604-vrach-travmatolog-ortoped/?_openstat=rabota.yandex.ru;;947878623788364094;organic#vacancy_texthttps://pfo-jobs.com/jobs/3099604-vrach-travmatolog-ortoped/?_openstat=rabota.yandex.ru;;947878623788364094;organic#vacancy_text
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
пенс Сергей 47 минут назад
На работа ру , должность врача в Смоленской области от 12000 до 50000 руб. И что, это высокие зарплаты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tessio Час назад
Думаю в этом виноваты Ленин и Сталин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
colontel Час назад
Как один из представителей власти (народ) и налогоплательщиков, я требую возбуждения уголовных дел в отношении лиц, кто назначал такие зарплаты людям в стране, где прожиточный минимум 10 к, средняя зп 25к. Я не хочу, чтобы мои налоги и налоги моих родственников шли на содержание таких бездарей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec Час назад
А как вы хотели, что бы у кого-то было всё, у кого-то не должно быть ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 Час назад
г. Волжский. Больница им. Фишера. Комбезы (одноразывые) медработникам "красной зоны" перестали выдавть пол-мес. назад. Те, которые стали отправлять в стирку(!) , стали 3,14здеться между работниками.
На вопрос гл. врачу, тот ответил : " стоишь в графике " в зону" - ИДИ. Хоть голой."
Увольняются пачками : "пусть Морозов сам идёт в эту зону и объясняет, что лечить НЕЧЕМ и НЕКЕМ!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed Volga_34 58 минут назад
Фотку жалобы в минздрав скинь. Или как всегда "увольняются пачками но стукачом никто не станет"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 arhshed 49 минут назад
Бля.. ты - ДЕБИЛ ?!? Я дал конкр. адрес и ФИО. - иди проверь местный ресурс. Какие фотки тебе нужны? Твоей жены, котрую порят бомжи?? Которая станет "стукачём"..
Ты чо вздрочнулся? Кормишься от смерти россиян?
Имеешь прямую инфу от реальных людей, борющихся с "ковидом"? - выкладывай, мля ! Тихий стукач в свою мошонку..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed Volga_34 42 минуты назад
Угу, толпами пойдем по наводке анонимуса людей от работы отвлекать.

То есть жалобу в минздрав никто из этих пачек уволившихся не отправил. Отработать 2 недели в соответствии с ТК в ужасных условиях готовы, лишь бы не опускаться до написания кляуз. Вот они, титаны духа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 arhshed 38 минут назад
Лаврова видел..?
Жалобы, мля.. ДЕБИЛ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Соломон Никитин 2 часа назад
Во первых - не "заработали", а задекларировали. Все согласны, что есть разница между "задекларировали" и "получили"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Едигаров Соломон Никитин Полчаса назад
Думаю надо умножать минимум на 3(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Andrey 2 часа назад
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
colontel Andrey Час назад
за подчиненных всегда отвечает руководитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Andrey colontel 15 минут назад
К сожалению, в нашей стране - практически никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 2 часа назад
не бедствуют ребята....денег нет но вы держитесь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Жалко что ты столько не зарабатывешь, так бы завалил свое хайло...еще и шумерское скорей всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
пенс ☭Cheкаво☭ Час назад
А вы хам батенька.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
7guest ☭Cheкаво☭ Час назад
Сколько зарабатывают управленцы в системе здравоохранения России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexes 2 часа назад
"Человек умеет жить"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 20% москвичей, сдавших кровь на анализ, имеют иммунитет к коронавирусу 20% москвичей, сдавших кровь на анализ, имеют иммунитет к коронавирусу 350 калининградских медиков отказались выйти на работу 350 калининградских медиков отказались выйти на работу Бельгийские медики из-за ситуации с COVID-19 устроили "коридор позора" премьер-министру Бельгийские медики из-за ситуации с COVID-19 устроили "коридор позора" премьер-министру Ярославские медики получили апрельскую зарплату с надбавкой за COVID и прослезились Ярославские медики получили апрельскую зарплату с надбавкой за COVID и прослезились Сравниваем средние зарплаты с реальными Сравниваем средние зарплаты с реальными
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

922010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
2
494
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
3
85
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Филологи считают, что слово "дзюбить" не имеет шансов попасть в словари русского языка
0
10
Филологи считают, что слово "дзюбить" не имеет шансов попасть в словари русского языка
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
0
64
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#факты#прикольные#авария#на различный вкус#сша#полиция#смешно#в мире
#юмор#интересно#интересное#дтп#автомобили#история#авто авария#природа#gif#знаменитости
#прикол#кино#разное#автомир#смешные#маразм#позитив#россия#абсурд#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться