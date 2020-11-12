FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах "Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах "Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие "Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие Главное — привлечь внимание, а дальше уже дело техники Главное — привлечь внимание, а дальше уже дело техники Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей Рыбака посетила большая удача Рыбака посетила большая удача К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с... Прогулка по Ленинграду 1976 года Прогулка по Ленинграду 1976 года В США ролевик отбился боевым топором от ворвавшегося в дом вооруженного преступника В США ролевик отбился боевым топором от ворвавшегося в дом... 9 фактов обо всём на свете 9 фактов обо всём на свете Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды Гифки Гифки Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях Как выглядели супергерои и суперзлодеи в ранних экранизациях Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой 15 волнующих кадров, снятых за секунду до передряги 15 волнующих кадров, снятых за секунду до передряги Гифки Гифки Гифки Гифки
Завтра скажут надеть памперс-наденете?

Завтра скажут надеть памперс-наденете? (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 15:30
Метки: женщины   маска   мораль   размышления   
579
2
1
Очередной антимасочный скандал разгорелся в Екатеринбурге. На этот раз в трамвае.
Инцидент произошел 08.11.2020 года около 9:20. Движение трамваев было парализовано от остановки "Бажова" из-за пассажирки, которая категорически не хотела надевать маску и отказывалась взять ее у пассажиров.
Из-за того, что женщина отказывалась надеть маску, между пассажирами разгорелся нешуточный конфликт.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: женщины   маска   мораль   размышления   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Лесли 🥰 2 часа назад
Блин, бесят такие. Упрутся рогом и все. Если ты упырь знаешь, что в общественных местах это в обязаловку, так какого хрена выделываешься?! Не нравится, херачь пешком, а еще лучше сиди дома твою мать! Бабка вампирша!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
193k
Северное сияние 59 минут назад
Завтра скажут надеть памперс-наденете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Анна Анна 59 минут назад
Не читайте советских газет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр Час назад
весь мир в масках, а толку что-то нет. "Заболеваемость растет и растет", может дело не в масках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141k
☭Cheкаво☭ александр 52 минуты назад
без масок уже бы за 100ку лямов было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Доктор Джонс александр 45 минут назад
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус три-четыре!
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирания!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
Ношу маску в транспорте и на работе. Не выпендриваюсь. Хоть и не удобно. Не понимаю я этих"коронавируса нет" . Т.е. во всем мире есть, а у нас заговор чиновников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
куджо Час назад
я отношусь к этому просто: меня попросили
я нормальный человек, меня попросил сосед, друг, пассажир, полицейский, просто прохожий, продавец, президент, государство.
Почему нет? Я не мудак, я знаю свои права, но! я знаю и свои обязанности.
Не умрете, тду по улице а мертвых в масках чото нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
583
Злодей Час назад
Про памперс. Если ты будешь дристать на всех вокруг - то да, заставят тебя одеть памперс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141k
☭Cheкаво☭ Час назад
Ну, судя по тому сколько ты постов хреначишь в день, живешь на "бабкину" пенсию не вылазя из дома- тебе ничего не грозит,..поливай дальше дерьмом Россию, #сталингалаг №2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☭Cheкаво☭ Час назад
Дура - сколько у меня сегодня постов? Три. Докуя? Ты поди за всю жизнь осилил три книги - и те раскраски. Тебя бесят люди, способные прочесть за день сто страниц текста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141k
☭Cheкаво☭ Иван Кемеров 58 минут назад
Копипастить большого ума не надо, придура)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☭Cheкаво☭ 51 минуту назад
По делу есть чего сказать или только визги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ох, уж эти "вумные". Правда, в последнее время поубавилось таких. Часть из них сами на ИВЛ повисели, часть схоронили близких, как аргумент существования "фейкового" вируса, а кто-то и ушёл в мир иной, так и не смирившись с реальностью коронавируса.
ДА, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ НУЖНО ВЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ, ТО ПРИДЁТСЯ НАДЕТЬ И ПАМПЕРС, либо ездить на своём личном транспорте, но с голой, свободно дышащей задницей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 2 часа назад
Вкрячить обобо умной убытки за простой общественного транспорта и норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
3k
Денис Колосов roman-delisov 43 минуты назад
ну в Китае при гораздо большей плотности и кол-ве населения и жестком масочном режиме, удается сдерживать распространение вируса. Ладно, ходите как хотите - мне пох, я особо нигде не езжу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Алексей Заг Денис Колосов Полчаса назад
Ну и? Как это относится к представленной вами картинкой? Капли задерживает, не спорю. Но где данные в процентном соотношении? Где описание масок на тестах? Те маски, что все носят, ничего не задерживают, это маски от пыли. Если вы маску потрогаете руками, то можете её сразу выкидывать. Только не говорите, что вы маску всегда надеваете, только что помытыми руками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Алексей Заг Денис Колосов Полчаса назад
Но соглашусь, если вы носите супер-пупер маску, не трогаете её руками, меняете каждые 2 часа, тогда, возможно, смысл в ней есть. Да и то, если вы болеете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
roman-delisov Денис Колосов Полчаса назад
Вы хрен с пальцем не сравнивайте. В Китае, Японии и прочих густонаселенных высокоразвитых азиатских странах носить маски население приучили очень-очень давно. У нас же с нашим менталитетом и отсутствием такой привычки у большинства людей -- это как мертвому припарки.
И, кстати, ознакомился я с приведенными Вами статьями -- ничего нового там нет. Естественно, маска на больном человеке защищает здоровых, не пропуская большинство крупных капель слюны с вирусом. И больному человеку ее носить имеет смысл. Но для защиты здорового человека нужны совсем другие более эффективные средства защиты -- слишком мелкие капли содержатся в окружающем воздухе, обычная маска их не задержит. Да и опасность такая есть только там, где постоянно находятся зараженные люди. При кратковременном контакте мелкие капли высыхают.
Вы не задавались вопросом, почему родственники заболевших не в 100% случаев от них заражаются? Неужели все носят маски дома?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Алексей Заг roman-delisov 19 минут назад
У меня жена и ребенок от меня не заразились, у друга так же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Тётка в чём то права. Ведь действительно найдутся такие ,что по указке сверху будут в памперсах ходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
x3matic 2 часа назад
Что за привычка пошла тыкать в лицо телефоном?Мне бы эта бабка, или еще кто то тыкнул,этот телефон тут же разлетелся бы на куски.А потом пусть бегает за мной,даже при наличии судебного решения о возмещении,заипутся с меня получить.Уроды бл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
2k
roman-delisov x3matic 44 минуты назад
Это кто ж мне его туда засунет? Уж не Вы ли? Я, в отличие от Вас, телефона не боюсь, за свои поступки привык нести ответственность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
x3matic roman-delisov 42 минуты назад
Какие поступки?Ты чего так развонялся?Будешь размахивать телефоном,будешь нести свою ответственность,все по честному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
x3matic roman-delisov 39 минут назад
Если нужно будет,ты его себе, сам туда засунешь,при мне.Я брезгую таких вещей и людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
roman-delisov x3matic 23 минуты назад
А что, размахивание телефоном преступление? Вам к доктору нужно, у Вас телефонофобия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
roman-delisov x3matic 21 минуту назад
Вы любите смотреть, как кто-то засовывает туда телефон? Вам однозначно надо к доктору -- у Вас редкое извращение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Azesh 2 часа назад
все правильно сделали. Не хочешь маску надевать- пожалуйста, у нас свобода. Сиди дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Кто такие феминистки? Кто такие феминистки? Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты "Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу "Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу Полячки обвиняют церковь в запрете абортов Полячки обвиняют церковь в запрете абортов "Цирк устроила": женщина надела в магазин маску с прорезью, но продавцы креатив не оценили "Цирк устроила": женщина надела в магазин маску с прорезью, но продавцы креатив не оценили
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1590920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мошенники три года поставляли&nbsp;МВД шлемы с AliExpress под видом российских
1
213
Мошенники три года поставляли МВД шлемы с AliExpress под видом российских
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
3
82
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
﻿
Набирающие популярность
Крест Животворящий: орудие казни или символ всепрощающей любви?
0
11
Крест Животворящий: орудие казни или символ всепрощающей любви?
Дорога домой: почему перелетные птицы по весне возвращаются обратно?
1
4
Дорога домой: почему перелетные птицы по весне возвращаются обратно?
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
"Вы похожи на ирландцев": иностранцы о России и россиянах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#дтп#история#автомир#люди#картинки#подборка#сша#милота
#юмор#животные#факты#в мире#авто авария#россия#разное#позитив#на различный вкус#новости
#интересно#кино#авария#интересное#актеры#прикольные#автомобили#смешные#бразилия#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться