Завтра скажут надеть памперс-наденете?

Люди опаздывают на работу, у каждого свои дела, планы. Водитель трамвая отказывается ехать дальше, если пассажирка не наденет маску. Его могут оштрафовать. И одна упертая пассажирка не поддается ни на какие увещевания. Как верно заметили в паблике:



"...получается, что забила на" всех. Если она такая упертая, то шла бы к губернатору или правительству региона свои права качать. И доказывала им. А перед пассажирами и водителем нечего свою упертость показывать"



"...Сам сейчас лежу болею. И даже примерно знаю, из-за кого. Они из числа таких вот умников, которые не носят маски и ходят больными на работу. И чем закончится для меня эта болезнь, никому не известно.."



"...Не согласна ехать с маской - выйди,режим ломаешь - иди в администрацию качай. Почему другие должны ждать? Мужик правильно сделал."



"...Люди просто хотели на работу. Она им мешала из за своих принципов. Так то свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого."



"...Когда с 2-3 раз по-хорошему не получается, то начинается ор и маты, после физ.сила. Её сразу что ли выкинули? Наверняка же просили по хорошему. Кто-то из пассажиров маску даже предложил. Тут как раз неуважение индивида к обществу.



ПС

Масочный режим не панацея, но тут больше речь о человеческих отношениях.



ППС

Захожу к знакомому в магазин. Спрашиваю: "маску надеть?", он мне: "Если 50 тыс штрафа за меня заплатишь, то можно так". Вопросов нет..."



Что скажете по поводу очередного "антимасочного" скандала?!