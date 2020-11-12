Завтра скажут надеть памперс-наденете?

Очередной антимасочный скандал разгорелся в Екатеринбурге. На этот раз в трамвае.
Инцидент произошел 08.11.2020 года около 9:20. Движение трамваев было парализовано от остановки "Бажова" из-за пассажирки, которая категорически не хотела надевать маску и отказывалась взять ее у пассажиров.
Из-за того, что женщина отказывалась надеть маску, между пассажирами разгорелся нешуточный конфликт.
Инцидент произошел 08.11.2020 года около 9:20. Движение трамваев было парализовано от остановки "Бажова" из-за пассажирки, которая категорически не хотела надевать маску и отказывалась взять ее у пассажиров.
Из-за того, что женщина отказывалась надеть маску, между пассажирами разгорелся нешуточный конфликт.
О ситуации рассказали в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Водитель и кондуктор отказались везти дальше трамвай, пока жительница Екатеринбурга не наденет маску. Движение трамваев было парализовано от остановки «Бажова», так как женщина категорически не хотела надевать маску.
Она также отказывалась взять ее у пассажиров, которые предлагали это защитное средство, чтобы сгладить конфликт.
«Завтра скажут надеть памперс, вы наденете его?» — отвечала пенсионерка на вопрос «Тяжело надеть маску что ли?».
В итоге у опаздывающих на работу людей не хватило терпения, начался скандал. В это время собралась пробка из трамваев, кондуктор вызвала полицию, а возмущенные пассажиры, опаздывающие на работу, выкинули на улицу женщину.
Водитель и кондуктор отказались везти дальше трамвай, пока жительница Екатеринбурга не наденет маску. Движение трамваев было парализовано от остановки «Бажова», так как женщина категорически не хотела надевать маску.
Она также отказывалась взять ее у пассажиров, которые предлагали это защитное средство, чтобы сгладить конфликт.
«Завтра скажут надеть памперс, вы наденете его?» — отвечала пенсионерка на вопрос «Тяжело надеть маску что ли?».
В итоге у опаздывающих на работу людей не хватило терпения, начался скандал. В это время собралась пробка из трамваев, кондуктор вызвала полицию, а возмущенные пассажиры, опаздывающие на работу, выкинули на улицу женщину.
Люди опаздывают на работу, у каждого свои дела, планы. Водитель трамвая отказывается ехать дальше, если пассажирка не наденет маску. Его могут оштрафовать. И одна упертая пассажирка не поддается ни на какие увещевания. Как верно заметили в паблике:
"...получается, что забила на" всех. Если она такая упертая, то шла бы к губернатору или правительству региона свои права качать. И доказывала им. А перед пассажирами и водителем нечего свою упертость показывать"
"...Сам сейчас лежу болею. И даже примерно знаю, из-за кого. Они из числа таких вот умников, которые не носят маски и ходят больными на работу. И чем закончится для меня эта болезнь, никому не известно.."
"...Не согласна ехать с маской - выйди,режим ломаешь - иди в администрацию качай. Почему другие должны ждать? Мужик правильно сделал."
"...Люди просто хотели на работу. Она им мешала из за своих принципов. Так то свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого."
"...Когда с 2-3 раз по-хорошему не получается, то начинается ор и маты, после физ.сила. Её сразу что ли выкинули? Наверняка же просили по хорошему. Кто-то из пассажиров маску даже предложил. Тут как раз неуважение индивида к обществу.
ПС
Масочный режим не панацея, но тут больше речь о человеческих отношениях.
ППС
Захожу к знакомому в магазин. Спрашиваю: "маску надеть?", он мне: "Если 50 тыс штрафа за меня заплатишь, то можно так". Вопросов нет..."
Что скажете по поводу очередного "антимасочного" скандала?!
"...получается, что забила на" всех. Если она такая упертая, то шла бы к губернатору или правительству региона свои права качать. И доказывала им. А перед пассажирами и водителем нечего свою упертость показывать"
"...Сам сейчас лежу болею. И даже примерно знаю, из-за кого. Они из числа таких вот умников, которые не носят маски и ходят больными на работу. И чем закончится для меня эта болезнь, никому не известно.."
"...Не согласна ехать с маской - выйди,режим ломаешь - иди в администрацию качай. Почему другие должны ждать? Мужик правильно сделал."
"...Люди просто хотели на работу. Она им мешала из за своих принципов. Так то свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого."
"...Когда с 2-3 раз по-хорошему не получается, то начинается ор и маты, после физ.сила. Её сразу что ли выкинули? Наверняка же просили по хорошему. Кто-то из пассажиров маску даже предложил. Тут как раз неуважение индивида к обществу.
ПС
Масочный режим не панацея, но тут больше речь о человеческих отношениях.
ППС
Захожу к знакомому в магазин. Спрашиваю: "маску надеть?", он мне: "Если 50 тыс штрафа за меня заплатишь, то можно так". Вопросов нет..."
Что скажете по поводу очередного "антимасочного" скандала?!
Источник:
Ссылки по теме:
- Времена, когда о женщинах судили по привлекательности их щиколоток, 1930-1953 гг
- Кто такие феминистки?
- "Цирк устроила": женщина надела в магазин маску с прорезью, но продавцы креатив не оценили
- 10 невероятных изобретений женщин
- "Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу
Метки: женщины маска мораль размышления
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
Гриппа вирус три-четыре!
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирания!
я нормальный человек, меня попросил сосед, друг, пассажир, полицейский, просто прохожий, продавец, президент, государство.
Почему нет? Я не мудак, я знаю свои права, но! я знаю и свои обязанности.
Не умрете, тду по улице а мертвых в масках чото нет
ДА, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ НУЖНО ВЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩИХ, ТО ПРИДЁТСЯ НАДЕТЬ И ПАМПЕРС, либо ездить на своём личном транспорте, но с голой, свободно дышащей задницей.
И, кстати, ознакомился я с приведенными Вами статьями -- ничего нового там нет. Естественно, маска на больном человеке защищает здоровых, не пропуская большинство крупных капель слюны с вирусом. И больному человеку ее носить имеет смысл. Но для защиты здорового человека нужны совсем другие более эффективные средства защиты -- слишком мелкие капли содержатся в окружающем воздухе, обычная маска их не задержит. Да и опасность такая есть только там, где постоянно находятся зараженные люди. При кратковременном контакте мелкие капли высыхают.
Вы не задавались вопросом, почему родственники заболевших не в 100% случаев от них заражаются? Неужели все носят маски дома?