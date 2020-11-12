Об острове Сьюарт и его сепаратистах, потративших "революционные деньги" на школу с музеем

Кстати, в 1950-х годах жители острова на полном серьёзе собирались отделиться от Новой Зеландии и образовать государство "Независимая Ракиура". Но движение за независимость вылилось не в кровопролитную войну, а в некое подобие прикола. Местные жители печатали марки независимой Ракиуры, а на вырученные деньги полностью отремонтировали музей. Также можно было купить паспорт гражданина Ракиуры. На этот раз с вырученных денег построили бассейн в местной школе.

Вот такие вот они... жители "независимой Ракиуры"...