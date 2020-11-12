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Об острове Сьюарт и его сепаратистах, потративших "революционные деньги" на школу с музеем

Об острове Сьюарт и его сепаратистах, потративших "революционные деньги" на школу с музеем (10 фото)

Автор:
12 ноября 2020 10:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ракиура   Южное Полушарие   новая зеландия   остров   остров Стьюарт   острова   
1175
10

Новозеландский Стьюарт: южнее Южного острова.

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Метки: Ракиура   Южное Полушарие   новая зеландия   остров   остров Стьюарт   острова   
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6k
dikijjim 6 минут назад
райский уголок,для добрых людей.
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
"Северное сияние" возле Антарктиды?
"Полярное" же!
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921k
Никифоридис Автор поста KiploksAKS 2 часа назад
Спасибо. Автор совсем уже с ума сошёл )
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