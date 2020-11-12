Об острове Сьюарт и его сепаратистах, потративших "революционные деньги" на школу с музеем

Новозеландский Стьюарт: южнее Южного острова.
Остров Стьюарт, является третьим по величине островом Новой Зеландии. Он находится на 30 км южнее Южного. От Южного его отделяет пролив Фово . Стьюарт — это треугольный остров На этом холмистом острове есть множество птиц и даже колония пингвинов. Хищников практически нет.
Остров Стьюарт малонаселен, и его экономика зависит от летнего туризма, а также рыбалки. В 2018 году здесь проживало 408 человек, большинство из которых имеют дома в поселке Обан (восточная часть острова).
Первым достиг острова капитан Джеймс Кук в 1770 году, но он посчитал эту землю частью острова Южного. Спустя 39 лет Уильям Стьюарт на корабле "Пегас" установил, что данная земля является островом. Позднее остров назвали в честь Стьюарта.
Остров Стьюарт с Южным островом связывает постоянно действующая паромная переправа Блафф — Обан.
В 1841 на всей территории острова была создана одна из трёх новых провинций Новой Зеландии, названная Новый Ленстер. Однако действовала она всего пять лет, и с принятием Новозеландского закона о конституции 1846 провинция стала частью Нового Мюнстера.
Всего на острове проживает чуть более 400 человек.
Площадь острова составляет 1746 км². Это примерно как четыре княжества Андорры.
Более чем 80 % территории острова принадлежат национальному парку Ракиура
Вокруг побережья находятся три больших и множество маленьких островов.
Из-за аномалии контуров магнитных широт это место прекрасно подходит для наблюдений за полярным сиянием.
На острове умеренный климат.
Кстати, в 1950-х годах жители острова на полном серьёзе собирались отделиться от Новой Зеландии и образовать государство "Независимая Ракиура". Но движение за независимость вылилось не в кровопролитную войну, а в некое подобие прикола. Местные жители печатали марки независимой Ракиуры, а на вырученные деньги полностью отремонтировали музей. Также можно было купить паспорт гражданина Ракиуры. На этот раз с вырученных денег построили бассейн в местной школе.
Вот такие вот они... жители "независимой Ракиуры"...
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"Полярное" же!