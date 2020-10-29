Типичный день в Новой Зеландии: утро началось с пожара, а закончилось угнанным авто

26 октября новозеландцы Джессика Нок и Коннер Диксон ехали с прогулки вместе со своей шестимесячной дочкой, собакой и сестрой Джессики. Внезапно пара увидела горящий дом.
Молодые люди вызвали пожарных и побежали к полыхающему дому, удостовериться, не нужна ли кому-нибудь помощь. Они сразу увидели испуганную женщину в окне, которая стучала и кричала, что не может разбить прочное стекло. Коннер попытался разбить стекло рукой и стулом, но у него также это не получилось. Чуть позже он смог сделать это, когда нашёл металлический прут.
В первую очередь хозяйка горящего дома передала своим спасителям трёхмесячного ребёнка, а потом по максимуму вынув осколки, выбралась и сама.
Как раз в это время приехали пожарные вместе со скорой. Джессика и Коннер отдали пострадавшей женщине подгузники и питание своей дочки, перед тем как её с младенцем госпитализировали.
В первую очередь хозяйка горящего дома передала своим спасителям трёхмесячного ребёнка, а потом по максимуму вынув осколки, выбралась и сама.
Как раз в это время приехали пожарные вместе со скорой. Джессика и Коннер отдали пострадавшей женщине подгузники и питание своей дочки, перед тем как её с младенцем госпитализировали.
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А ребята поехали в больницу своим ходом, потому что при выбивании окна Коннер глубоко порезал руку.
Вся семья вышла из автомобиля, чтобы сопроводить главу семейства в больницу. И пока ему накладывали швы – кто-то угнал их авто Mazda Demio со всеми детскими вещами: автокреслом, коляской, кенгуру, переносной кроваткой и многими другими вещами.
Фото авто для примера:
Вся семья вышла из автомобиля, чтобы сопроводить главу семейства в больницу. И пока ему накладывали швы – кто-то угнал их авто Mazda Demio со всеми детскими вещами: автокреслом, коляской, кенгуру, переносной кроваткой и многими другими вещами.
Фото авто для примера:
Семья очень расстроилась, ведь у них была только одна машина, да и главному добытчику Коннеру теперь придётся взять больничный из-за травмы руки.
Полиция объявила автомобиль в розыск, но угонщик пока не найден.
А Джессика Нок не растерялась и выложила свою историю на платформе краудфандинга для новозеландцев. Она рассказала, что если автомобиль не найдут в ближайшее время, то страховая компания выплатит деньги, которых хватит на новый автомобиль, но не на его украденное содержимое. Она попросила скинуться им на новые необходимые вещи для ребёнка и пообещала часть денег отдать пострадавшей при пожаре женщине.
Полиция объявила автомобиль в розыск, но угонщик пока не найден.
А Джессика Нок не растерялась и выложила свою историю на платформе краудфандинга для новозеландцев. Она рассказала, что если автомобиль не найдут в ближайшее время, то страховая компания выплатит деньги, которых хватит на новый автомобиль, но не на его украденное содержимое. Она попросила скинуться им на новые необходимые вещи для ребёнка и пообещала часть денег отдать пострадавшей при пожаре женщине.
На момент написания статьи, Джессике пожертвовали 8688 долларов США из 10 000 заявленных. И это всего за 3 дня.
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Метки: дом новая зеландия пожар порез служба спасения угон
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А стеклобой обычно выделывается в основание рукоятки повседневного городского ножа. У меня такой