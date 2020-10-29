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Типичный день в Новой Зеландии: утро началось с пожара, а закончилось угнанным авто

Типичный день в Новой Зеландии: утро началось с пожара, а закончилось угнанным авто (5 фото)

Автор:
29 октября 2020 20:59
Сообщество : Истории
Метки: дом   новая зеландия   пожар   порез   служба спасения   угон   
992
5
26 октября новозеландцы Джессика Нок и Коннер Диксон ехали с прогулки вместе со своей шестимесячной дочкой, собакой и сестрой Джессики. Внезапно пара увидела горящий дом.
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Метки: дом   новая зеландия   пожар   порез   служба спасения   угон   
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6  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Типичный день в Новой Зеландии: утро началось с пожара, а закончилось угнанным авто
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5k
Дельфин Красивый 42 минуты назад
для кивинов теперь воспоминаний на всю жизнь. машины там угоняют что бы доехать (ключи из замков не вынимают), стоит где нить брошенная с ключами в замке
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3k
McGui 46 минут назад
+100500 к карме, думаю )
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4k
Nobody Noname Час назад
Ща словлю минусов. Как по мне так это бахвальство. Но, наилучшее из его проявлений.
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47
Бородач Час назад
Это нормально. Если правда.
А стеклобой обычно выделывается в основание рукоятки повседневного городского ножа. У меня такой
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34k
Бабай Бородач 23 минуты назад
Не у всех нож постоянно в кармане. Некоторые на улицу рискуют так выходить. Или с деревенским ножом, там нет такой приблуды, там топор встроен.
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