Типичный день в Новой Зеландии: утро началось с пожара, а закончилось угнанным авто

Молодые люди вызвали пожарных и побежали к полыхающему дому, удостовериться, не нужна ли кому-нибудь помощь. Они сразу увидели испуганную женщину в окне, которая стучала и кричала, что не может разбить прочное стекло. Коннер попытался разбить стекло рукой и стулом, но у него также это не получилось. Чуть позже он смог сделать это, когда нашёл металлический прут.



В первую очередь хозяйка горящего дома передала своим спасителям трёхмесячного ребёнка, а потом по максимуму вынув осколки, выбралась и сама.



Как раз в это время приехали пожарные вместе со скорой. Джессика и Коннер отдали пострадавшей женщине подгузники и питание своей дочки, перед тем как её с младенцем госпитализировали.