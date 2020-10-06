Яжемать запретила молодому отцу менять подгузники ребёнку в родительской комнате

По её словам, мужчина должен ходить только в мужской туалет и там же переодевать своего ребёнка, а эта комната рассчитана только на женщин с детьми.



После этого мужчина уточнил у уборщицы, может ли он находиться в этой комнате и она ответила утвердительно.



Скандал был настолько крупный, что он быстро перешёл в сеть и в СМИ. Кто-то поддерживал мужчину, а кто-то критиковал.



Руководство торгового центра написало в соцсетях, что, несмотря на изображённую на табличке женщину, в комнате разрешено находиться родителям и опекунам обоих полов.



Интересно, вот на табличке кроме женщины явно изображена девочка, а орущая незнакомка пришла с сыном. Может быть, её ребёнку тоже нельзя было там находиться? Или он ещё не определился со своим полом? [сарказм]