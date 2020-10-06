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Яжемать запретила молодому отцу менять подгузники ребёнку в родительской комнате

Яжемать запретила молодому отцу менять подгузники ребёнку в родительской комнате (3 фото)

Автор:
06 октября 2020 12:25
Сообщество : Жизнь
Метки: гендерное равенство   мужчина   новая зеландия   ребёнок   родительская комната   скандал   торговый центр   
2731
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В Новой Зеландии мужчина в торговом центре посетил родительскую комнату, чтобы сменить подгузник пятимесячной дочке, но нарвался на яжемамашу, которая стала ругать его за это.
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Метки: гендерное равенство   мужчина   новая зеландия   ребёнок   родительская комната   скандал   торговый центр   
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16  комментариев
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33k
dima423 2 часа назад
да мужик конечно лоханулся... надо было сказать чтоб она шла накуй тк у нее сын, а на табличке только дочка нарисована))
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9k
Евгений 21 минуту назад
Вообще, стоит отметить - что эти комнаты (у нас во всяком случае) ещё называются "комната матери и ребёнка" - поскольку мать там же может и грудью покормить. Но! Они так же само закрываются как и обычный туалет - поэтому нет никакой разницы кто туда пойдет.
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2k
Вновь открывшийся файл Полчаса назад
Вспомнилась Алиса Аршавина, которая превратила в комнату "матери и ребёнка" салон самолёта. Не удачно подгадала - ейный мужик у нас в "Кайрате", на тот момент, играл. У нас не поняли почему женщина рот открывает. Видимо, посоветовали или взять вторую жену или развестись с первой. Устыдился, подумал, выбрал приемлимый вариант.
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42k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Самый стёб, что в РФ это называется "Комната матери и ребёнка"...
Вот у нас вообще никаких шансов...
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
В выходные часто бываю с детьми в торговых центрах.
У меня дочь 4 года, ей чтоб сходить в туалет, надо снять куртку, комбез, колготки, трусы.
Не очень хочется делать это в обосанном мужском туалете, в женский меня не пускают, так что я тоже часто пользуюсь комнатой матери и ребенка. Не разу на неадекватных мамаш не натыкался
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
И кстати, сыну у меня 6 лет, он в состоянии сам сходить в туалет, его не надо вести в отдельную комнатку
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144
Мистер Фикс Час назад
Видимо, гения родила - все ее мозги ушли приплоду
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18k
turyst Час назад
Яжемать запретила молодому отцу менять подгузники ребёнку в родительской комнате
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4k
Roman turyst Час назад
Шотландцы очень точно знают разницу между skirt и kilt.
Посторонним путать в их присутствии тоже не стоит.
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ему нужно было отхерячить ее по морде грязным подгузником
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1k
zenon Дарвин и аморальная премия Час назад
Бить нельзя. Надо подгузником вытереть её слёзы.
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24k
Acu900 2 часа назад
А че пятилетнему в той комнате делать? Не ужто ему до сих пор подгузники меняют? Или из бутылочки кормят?
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6k
Дмитрий Данилов Acu900 Час назад
Я думаю, что яжемать решила, что в этой комнате чище и ей самой сходить по нужде.
А тут кто то стоя ссал)
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
опять "яжмать"... ну напишите- "дура", такие и без детей бывают.
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29k
Опаньки 2 часа назад
и они плодятся ..
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