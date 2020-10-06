Яжемать запретила молодому отцу менять подгузники ребёнку в родительской комнате

В Новой Зеландии мужчина в торговом центре посетил родительскую комнату, чтобы сменить подгузник пятимесячной дочке, но нарвался на яжемамашу, которая стала ругать его за это.
Когда Джош Андерсон зашёл в родительскую комнату, там никого не было, поэтому он спокойно сменил грязные подгузники, подмыл ребёнка и покормил из бутылочки. После он зашёл в одну из специальных больших кабинок, чтобы справить нужду и закатил туда же коляску с ребёнком, чтобы не оставлять дочь без присмотра. Однако, после выхода из неё, на мужчину набросилась женщина, которая зашла в родительскую комнату со своим пятилетним сыном.
"Вам не разрешается пользоваться этим помещением, потому что оно только для женщин. Вы не видите знака? У вас нет права!", – кричала она, показывая на табличку на двери.
"Вам не разрешается пользоваться этим помещением, потому что оно только для женщин. Вы не видите знака? У вас нет права!", – кричала она, показывая на табличку на двери.
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По её словам, мужчина должен ходить только в мужской туалет и там же переодевать своего ребёнка, а эта комната рассчитана только на женщин с детьми.
После этого мужчина уточнил у уборщицы, может ли он находиться в этой комнате и она ответила утвердительно.
Скандал был настолько крупный, что он быстро перешёл в сеть и в СМИ. Кто-то поддерживал мужчину, а кто-то критиковал.
Руководство торгового центра написало в соцсетях, что, несмотря на изображённую на табличке женщину, в комнате разрешено находиться родителям и опекунам обоих полов.
Интересно, вот на табличке кроме женщины явно изображена девочка, а орущая незнакомка пришла с сыном. Может быть, её ребёнку тоже нельзя было там находиться? Или он ещё не определился со своим полом? [сарказм]
После этого мужчина уточнил у уборщицы, может ли он находиться в этой комнате и она ответила утвердительно.
Скандал был настолько крупный, что он быстро перешёл в сеть и в СМИ. Кто-то поддерживал мужчину, а кто-то критиковал.
Руководство торгового центра написало в соцсетях, что, несмотря на изображённую на табличке женщину, в комнате разрешено находиться родителям и опекунам обоих полов.
Интересно, вот на табличке кроме женщины явно изображена девочка, а орущая незнакомка пришла с сыном. Может быть, её ребёнку тоже нельзя было там находиться? Или он ещё не определился со своим полом? [сарказм]
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Метки: гендерное равенство мужчина новая зеландия ребёнок родительская комната скандал торговый центр
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Вот у нас вообще никаких шансов...
У меня дочь 4 года, ей чтоб сходить в туалет, надо снять куртку, комбез, колготки, трусы.
Не очень хочется делать это в обосанном мужском туалете, в женский меня не пускают, так что я тоже часто пользуюсь комнатой матери и ребенка. Не разу на неадекватных мамаш не натыкался
Посторонним путать в их присутствии тоже не стоит.
А тут кто то стоя ссал)