В Сибири нашли пещерного медведя

"Это первый и единственный случай обнаружения туши взрослого животного с полностью сохранившимся скелетом и мягкими тканями, - говорит доктор Лена Григорьева. - Он сохранился целиком, вместе с внутренними органами. Ранее мы находили только черепа и кости. Эта находка имеет большое значение для всего мира".

Останки, найденные оленеводами на северных островах, будут анализироваться учеными из Северо-Восточного Федерального университета в Якутске - ведущего научного заведения в области изучения древних вымерших животных, в том числе мамонтов и шерстистых носорогов.