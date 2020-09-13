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В Сибири нашли пещерного медведя

В Сибири нашли пещерного медведя (5 фото)

Автор:
13 сентября 2020 17:11
Сообщество : Наука
Метки: Палеонтологи   интересно   наука   находка   пещерный медведь   познавательно   сибирь   ученые   
2574
5
Останки пещерного медведя возрастом 39 тысяч лет нашли ученые в Сибири. Это первые столь хорошо сохранившиеся останки древнего хищника, обнаруженные палеонтологами, и, возможно, эта находка откроет возможность клонировать давно вымершее животное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Палеонтологи   интересно   наука   находка   пещерный медведь   познавательно   сибирь   ученые   
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40  комментариев
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3k
Юра Гагарин Час назад
эта находка откроет возможность клонировать давно вымершее животное
=
давайте только не в этом году, а
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3k
Палыч 45 секунд назад
"Потеряйте его обратно!!!"- как-бы кричит нам 2020-й год.Они его еще клонировать собрались, идиоты.
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46
Нестор Белоусов 5 минут назад
Этот медведь для чего нибудь да пригодится. Ведь пещеры есть не только в нашей стране.
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17k
anpetrof 9 минут назад
Эх, вот клонировать бы тиранозавра и выпустить в леса
... За каким лешим это клонирование - проблем мало?
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1k
Скальпы Гуронов 10 минут назад
То мумий накопают, то медведя пещерного... А придурки из Союза Архитекторов пытаются потревожить... Мавзолей Ленина...

То мумий накопают, то медведя пещерного... А придурки из Союза Архитекторов пытаются потревожить... Мавзолей Ленина...
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3k
Shtoppi Полчаса назад
Они тушу на предмет вирусов или еще какой древней заразы проверили? Хрен знает от чего этот мишка окочурился.
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496
Денис Таратонов Полчаса назад
Осторожно! Медведи могут прикидываться мёртвыми. А потом как бросятся
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183
Сергій Мазуренко 38 минут назад
бидилядь !!!!!!! закопайте взад !!!!!!!!!
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3k
дженингс 48 минут назад
В Сибири нашли пещерного медведя
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805
Roman 50 минут назад
Закопайте нахрен обратно! =)) Нам еще пещерного гриппа не хватает.
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2k
Мефодий Час назад
главное, чтобы в довесок к медведям не нашли случайно пещерную чуму или другой пещерный трипер. Там ДНК попроще, может и сохраниться получше -целиком. неймётся им...
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372
andr1kkk Час назад
Не дай бог Бузову через 40 тисяч лет клонируют.
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21k
Андрей Час назад
Пещерный медведь, говоришь... хех. Что то пещер на горизонте не наблюдается.
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496
Денис Таратонов Андрей Полчаса назад
Потому и вымерли
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24k
parallax Час назад
А что, мамонта уже клонировали? Он вроде первый на очереди был.
Да и на кой его клонировать? Для него есть жизненное пространство?
Даже бурому медведю уже не где жить, а тут ещё этого монстра оживлять.
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496
Денис Таратонов parallax Полчаса назад
Так, предоставь умным людям делать своё дело. Твоё дело маленькое, кричать «А-а-а-а» в нужный момент и погибнуть как персонаж второго плана.
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5k
KOSTELLO Час назад
Возрастом 39 тысяч лет.
Возраст удалось определить по паспорту, лежащему рядом.
Паспорт выдан ПВС УВД Отрадненского района
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41k
Михалыч KOSTELLO Час назад
Неандертальского района...
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573k
XoCTeJI Час назад
Тааааааак,проблем в мире маловато!О,а давайте клонируем медведя убийцу)УРААА.©Ученые
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496
Денис Таратонов XoCTeJI Полчаса назад
Надо же что-то делать с перенаселением. А квартиры в многоэтажках прекрасно подойдут пещерному медведю в качестве жилья.
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6k
Перст Указующий Час назад
вот, значит, как выглядела эта падла
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158
Алекс 2 часа назад
Хм, есть такой фильм, где клонируют вымерших животных. Закончилось все печально.
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496
Денис Таратонов Алекс Полчаса назад
Да не ссы, всё нормально будет. Что может пойти не так?
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
На//я вообще что-то или кого-то клонировать? Природа решает сама кому сколько и где существовать.
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1k
Артур Будкин Pechenegiatakuyt Час назад
Популяции диких животных сократились за 50 лет почти на 70%. тут вряд ли природа решала
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496
Денис Таратонов Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Не стоит персонифицировать природу. Природа ничего не решает, не планирует и специально не делает.
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40k
zloykoyot 2 часа назад
Да ну нахер их клонировать. На таких водки не напасёшься.
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15k
SolomonA zloykoyot 2 часа назад
Ага и балалайку поломает, с такими-то лапищами...
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67
Яков Галихин SolomonA Час назад
.. ну тогда на контрабасе сыграет )
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25k
Антон 2 часа назад
Период полураспада ДНК составляет 521 год. Хрен они что клонируют.
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25k
Антон zloykoyot 2 часа назад
Тогда давайте опираться на факты, если у нас расхождение в теории. Дронт вымер в 1662 году (последнее научное упоминание о живой птице). По биологическим меркам - вчера. Птица есть? Птицы нет. Гранты выделяли, речь о клонировании поднималась неоднократно. Эффекта - ноль. Отсюда и моя уверенность относительно медведя.
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40k
zloykoyot Антон 2 часа назад
Пха, так кроме овечки Долли и иных живущих ныне животных нихрена никого из вымерших пока не клонировали. Почему именно - сложный вопрос и далеко не факт что по причине полураспада ДНК. Кстати в статье написано, что полностью ДНК разрушается за где-то 6 млн. лет.
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25k
Антон zloykoyot Час назад
Ну а тогда чего спорим? Я так и сказал - хрен они что клонируют.
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67
Яков Галихин Антон Час назад
В то время как-то не думали, что в холод надо останки птахи положить, чтоб через полтыщи лет её кто-то клонировал.. Легче было бы не истреблять, но было пофиг.
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40k
zloykoyot Антон Час назад
Поживём-увидим.
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