В Сибири нашли пещерного медведя

Останки пещерного медведя возрастом 39 тысяч лет нашли ученые в Сибири. Это первые столь хорошо сохранившиеся останки древнего хищника, обнаруженные палеонтологами, и, возможно, эта находка откроет возможность клонировать давно вымершее животное.
Российские ученые обнаружили прекрасно сохранившиеся останки пещерного медведя и медвежонка, возраст которых - 39 тысяч лет. До этого случая палеонтологи находили только кости пещерных медведей возрастом от 300 до 15 тысяч лет. Обнаружение сохранных туш двух животных уже названо "открытием мирового масштаба".
Обе туши были обнаружены в вечной мерзлоте, которая отлично сохранила ткани животных. Теперь российские ученые, которые уже сейчас решают задачу о клонировании мамонта, получат возможность выделить ДНК и заняться клонированием пещерных медведей.
"Это первый и единственный случай обнаружения туши взрослого животного с полностью сохранившимся скелетом и мягкими тканями, - говорит доктор Лена Григорьева. - Он сохранился целиком, вместе с внутренними органами. Ранее мы находили только черепа и кости. Эта находка имеет большое значение для всего мира".
Останки, найденные оленеводами на северных островах, будут анализироваться учеными из Северо-Восточного Федерального университета в Якутске - ведущего научного заведения в области изучения древних вымерших животных, в том числе мамонтов и шерстистых носорогов.
Останки, найденные оленеводами на северных островах, будут анализироваться учеными из Северо-Восточного Федерального университета в Якутске - ведущего научного заведения в области изучения древних вымерших животных, в том числе мамонтов и шерстистых носорогов.
Как говорит Григорьева, ученые из Якутска непременно пригласят зарубежных коллег участвовать в исследовании. "Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст останков, - говорит старший научный сотрудник лаборатории Музея Мамонта в Якутске Максим Чепрасов. - сейчас мы оцениваем его в интервале от 22 до 39,5 тысяч лет". Кроме того, говорят ученые, обнаружение туши медвежонка может помочь им больше узнать о процессе воспитания детенышей пещерными медведями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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давайте только не в этом году, а
Да и на кой его клонировать? Для него есть жизненное пространство?
Даже бурому медведю уже не где жить, а тут ещё этого монстра оживлять.
Возраст удалось определить по паспорту, лежащему рядом.
Паспорт выдан ПВС УВД Отрадненского района