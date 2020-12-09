РФ санкционировала запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана из-за антисанитарии

После неоднократных предупреждений о низком качестве продукции и наличии в ней вредных организмов Россия с 10 декабря прекращает ввоз томатов и яблок с территории Азербайджана.
Сообщается, что в период с 22 октября по настоящее время было выявлено 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny), а также восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).
Официальная информация о причине санкций находится на сайте Россельхознадзора, там подчеркнули, что данная мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия.
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P.S. Этой осенью стало известно название ещё одного вредителя, который неоднократно проникал в направлении Армянского государства. Имя ему - Bayraktar-TB2
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не знаю почему и зачем с вами с тварями цацкаются.. я бы давным давно половину "несистемной оппозиции" пересажал, чтобы вторая половина сдриснула к своим заказчикам на родину.
"Великая" Рассея. И кремль что-то ещё тявкает о величии?
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/415623-analitiki-zayavili-o-provale-strategii-importozameshcheniyahttps://www.forbes.ru/newsroom/biznes/415623-analitiki-zayavili-o-provale-strategii-importozameshcheniya
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