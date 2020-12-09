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РФ санкционировала запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана из-за антисанитарии

РФ санкционировала запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана из-за антисанитарии (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 09:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россельхознадзор   азербайджан   ввоз   запрет   россия   санкции   томаты   яблоки   
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После неоднократных предупреждений о низком качестве продукции и наличии в ней вредных организмов Россия с 10 декабря прекращает ввоз томатов и яблок с территории Азербайджана.

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Метки: Россельхознадзор   азербайджан   ввоз   запрет   россия   санкции   томаты   яблоки   
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39  комментариев
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20k
Vazari 50 минут назад
"Роспотребнадзор" давно уже пора переводить в структуру силовиков)
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8k
Касьян Пуздой 9 минут назад
забавляет больше всего либероидно-тупорогая мудобратия как на фишках, так и в общем рунете)) вводят санкции против России - виновата Россия; Россия вводит санкции - опять виновата Россия.
не знаю почему и зачем с вами с тварями цацкаются.. я бы давным давно половину "несистемной оппозиции" пересажал, чтобы вторая половина сдриснула к своим заказчикам на родину.
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615
Ermak 11 минут назад
Да уж...
"Великая" Рассея. И кремль что-то ещё тявкает о величии?
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655
Валд 13 минут назад
Лучше бы азеров запретили по санитарным нормам и депортировали, бесят...
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9k
Eltiftel Валд 10 минут назад
а улицы мести кто будет? ты?
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655
Валд Eltiftel 7 минут назад
Азеры? Улицу? Не смеши...
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585
пенс Eltiftel 6 минут назад
Прошу найти хоть одного азербайджанца работающего дворником.
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1k
cnob7 Eltiftel 6 минут назад
где ты хоть одного азера с метлой или лопатой видел? эта плесень на рынках сидит. а метут , в основном, узбеки или таджики
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11k
Yasen_Perec 22 минуты назад
Пока Карабах не приключился, санитария была в порядке. Так было с Грузией и "боржоми".
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485
LisA 22 минуты назад
совпадение? не думаю! :)
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
Ну значит, надо было надавить на Алиева, чтобы стал более сговорчив в переговорах. А то требует себе весь Карабах, да еще и репарации с Армении, наглец.
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7k
Otium7 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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−2
загнивают 49 минут назад
православненько
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10k
Юрий Николаевич 53 минуты назад
От Bayraktar-TB2 "Красуха" хорошо помогает.
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64
bobobo 53 минуты назад
Онищенко вернулся?
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18k
BillyBonzz Час назад
Ага, у нас как поцапаются с кем-нибудь, тут же находятся вредители в поставляемой продукции этого государства в нашу страну. Хоть бы не лицемерили а говорили как есть. Собственное импортозамещение провалили с треском, в чем сами же и признались, давай теперь последних легальных поставщиков душить. Скоро как в СССР будет, они зеленые помидоры в банках на полках магазинов.
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18k
BillyBonzz Сергей 43 минуты назад
https://www.rbc.ru/economics/07/12/2020/5fcda5279a7947bf1230ecbfhttps://www.rbc.ru/economics/07/12/2020/5fcda5279a7947bf1230ecbf
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/415623-analitiki-zayavili-o-provale-strategii-importozameshcheniyahttps://www.forbes.ru/newsroom/biznes/415623-analitiki-zayavili-o-provale-strategii-importozameshcheniya
изучай
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18k
BillyBonzz Lev Asriev 37 минут назад
азера на овощном рынке и поставки продукции из азербайджана в РФ это две разные вещи. Азера на овощном рынке и российской картошкой барыжат так, что диву даешься, запретим теперь картошку?
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6k
Lev Asriev BillyBonzz Полчаса назад
А ты не думал, что эти две составляющие как-то связаны? И что заперт одной, ослабит другую. Нет?
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18k
BillyBonzz Lev Asriev Полчаса назад
запретив помидоры из азербайджана, азера с овощного рынка разрыдавшись махнут рукой "а гори оно все синим конем" и уедут к себе домой?
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585
пенс Сергей 2 минуты назад
План импортозамещения к 2020 году провалили во всех сферах. Кстати эта новость была вчера с цифрами и выкладками.
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2k
Dmitrii Ivanov Час назад
Солдаты, погибшие в сбитом вертолете отомщены! Не отделались помидорчиками, мы ещё и яблоки ваши запретили! Ухахахаха!
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18k
BillyBonzz Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Все точно как с Турцией за сбитый наш самолет в Сирии, полгода мы обиженно делали вид что нам не нужны турецкие помидоры и апельсины, и курорты Краснодарского края намного лучше турецких, но это только полгода, дальше уже не хватило сил притворяться.
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7k
Cornho Час назад
Это что за ценники на фото?? 500 и 990 руб. за кг?
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2k
Core Cornho Час назад
За ящик)
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177
Olga Ryashina Cornho 56 минут назад
Обычные московские ценники. Бакинские помидоры тут считаются верхом совершенства. И на овощных торговых "островках", которые стоят , как правило в торговых центрах, цены на азербайджанские овощи способны сильно подорвать самооценку неподготовленного человека.
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7k
Cornho Olga Ryashina Полчаса назад
Пускай они будут верхом совершенства, я ничего против не имею, но не за такие же деньги! В Питере такие помидоры стоят 160-250 рублей.
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14k
sanchesS80 Cornho 23 минуты назад
У нас в Пушкине по 280-300 такие на рынке. 500, а тем более 990 это конечно дохрена
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2k
Стоша sanchesS80 15 минут назад
189,99 они стоят в Москве, это цены реально у ГУМе для идиотов
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3k
Сергей Час назад
вот и ответка за Карабах
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64
bobobo Сергей 58 минут назад
Как то мелковато.
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3k
Сергей bobobo 48 минут назад
что еще с них взять?
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2k
Core Сергей 42 минуты назад
Пол Карабаха с них взяли за вертушку)
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7k
Alex Сергей 40 минут назад
Из Турции тоже запрещено импортировать цитрусовые. Это под Новый Год (у них новый год через 3 месяца, да и жрачка своя)! Видно, турки заразили их какой-то азеровской хренью. Так что насчёт Карабаха есть мысли! Не можем ответку нашим мультяшным супероружием дать - получите эмбарго!
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