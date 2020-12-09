РФ санкционировала запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана из-за антисанитарии

Сообщается, что в период с 22 октября по настоящее время было выявлено 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny), а также восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).

Официальная информация о причине санкций находится на сайте Россельхознадзора, там подчеркнули, что данная мера направлена на сохранение фитосанитарного благополучия.