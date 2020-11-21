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Изображения Человека-паука и Капитана Америки заменили на шейха Мансура и Ахмата Кадырова

Изображения Человека-паука и Капитана Америки заменили на шейха Мансура и Ахмата Кадырова (2 фото)

Автор:
21 ноября 2020 01:03
Сообщество : Жить в России
Метки: герои   кадыров   киновселенная   марвел   народ   россия   центр   чечня   
789
2
История с детским развивающим центром в городе Курчалой получила продолжение. Вместо безобидных героев Marvel, на стенах изобразили участников Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, воевавших против России.

Авторский пост

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Метки: герои   кадыров   киновселенная   марвел   народ   россия   центр   чечня   
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4k
Бу 9 часов назад
Мракобесие от Кадырова
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399
LinkLine 17 минут назад
помешанные осло.ебы, а руководству нужно было просто закрасить в разные цвета какой нибудь абстракцией, ни нам ни вам как говориться
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7k
r.a.t. 18 минут назад
Обезьяньи забавы мартышек-акадэмыков.
Неприятно, что все эти пляски диких животных с педофилом в башке, за наш счёт.
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1k
Евгений 23 минуты назад
Кто б, бл.., сомневался, что именно этим и закончится. А никто не хочет возбудить дело по поводу разжигания межнациональной розни?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Почему Капитана Америку не заменили на Пихатинца Путина?
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1k
Павел 3 часа назад
Ну вот) и какого йуха эти народы в составе РФ? они гордятся тем, что убивали русских. Это тоже самое как американцы ненавидят мексикосов и возмут их в состав США.
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6k
Izrin Maria Павел Час назад
Они не "в составе", они - победили в войнах.
Получают дань. Тем живут.
Россияне молчат.
"Горе побеждённым!"
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399
LinkLine Павел 15 минут назад
потому что тварь дрожащая у власти
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−112
Максим 7 часов назад
Нада было написать еще слова великих этих людей Ахмата Кадырова:
- Каждый уважаемый чеченец должен убить столько русских сколько сможет.
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3k
Bhaal Автор поста Максим 6 часов назад
О, там много всего интересного. Тот же Шейх Мансур призывал к походам в земли неверных то есть на русские земли. Обращение всех встречных в ислам, а кто не согласен - рубить нещадно. Вообщем "герои" ещё те.
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−32
RUSOFOB99lvl 8 часов назад
Не хватает отрезанной рашка головы в руках
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31k
kalinser RUSOFOB99lvl 41 минуту назад
Бегом в АТО,животное!
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551
евгений 8 часов назад
а кто чёрной пантерой будет
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14k
Yorge 9 часов назад
Доку Умарова надо было изобразить или Басаева.
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94k
Редька с хреном 9 часов назад (изменен)
Чеченская молодёжь в недалёком будущем почти вся поляжет в Израиле на подступах и при штурме Иерусалима, именно для этой цели, по преданиям, которые хранят сами нохчи всемогущий аллах сотворил сей воинственный народ. Неверите - послушайте Мицураева, но лучше копните в нете. Жаль, что из их рук заслуженную победу вырвут. Это будет сам Мошиах (Даджааль).
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3k
Bhaal Автор поста Редька с хреном 9 часов назад
Не исключаю. Но пока они не поехали воевать за Иерусалим, нам они тут тоже доставят не мало проблем.
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94k
Редька с хреном Bhaal 9 часов назад
Думаю шо да. И угомонить их будет, таки посложнее, нежели чем в 95м.
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56k
Опиум для народа Редька с хреном 3 часа назад
Вся "проблема" с неугомонными чеченцами заключалась в продажности нашей верхушки. И ничем иным. Не надо строить из этих овце"бов каких-то суперсолдат. С ресурсами России не составит труда проутюжить каждый сантиметр Чечни.
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2k
Агасфер Редька с хреном 2 часа назад
Ради бога - мы готовы к гостеприимной встрече. Здесь даже черкесы ненавидят и лупят чеченцев
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Опиум для народа Час назад
проутюжить каждый сантиметр Чечни.

Сейчас придётся утюжить всю Россию
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