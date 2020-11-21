Изображения Человека-паука и Капитана Америки заменили на шейха Мансура и Ахмата Кадырова

Но кто же эти герои? Для примера возьмем Шейха Мансура. Итак, Шейх Мансур, он же Ушурма, годы жизни с 1760-1794. Чеченец происходил из тейпа элистанжхой. Отец Мансура — Шаабаз, вместе с братьями Эламхой и Шахабом, переселились в Алды со своего хутора, располагавшегося недалеко от аула Тевзана, приблизительно в 1740-х годах. Территориально хутор предков Мансура располагался там же, где было основано селение Хаттуни спустя почти сто лет.

Примерно с 1785 года начинает мутить воду на Кавказе. Пишет письма турецкому султану и обещает поддержать Турцию в войне с Россией.

Об определённых связях Ушурмы с турками, с первых же дней его выступления, можно судить по сообщению агентов, направленных комендантом Кизляра в аул Алды в марте 1785 года. Один из них показал, что как сам Ушурма, так и находившиеся при нём шестьдесят человек имеют платье "с ног до головы турецкого покроя: канаватное и бумажное". Тут же он сообщал, что материал, который приносят Ушурме, "он кроит сам и шьёт с находящимися при нём людьми".

Турецкие агенты посещали Ушурму начиная с 1785 года. Ушурма вёл переписку с турецкими пашами, находившимися в Ахалцихе, Суджук-Кале и в Анапе, и принимал от них подарки. Попытка Ушурмы поднять горцев на борьбу против России под флагом ислама отвечала интересам Турции.

Султанская Турция в своей политике на Кавказе всегда делала ставку на использование ислама и мусульманского духовенства для разжигания фанатизма и провозглашения священной войны против "неверных". Поэтому каждый новый шейх или мусульманский проповедник, появлявшийся на Кавказе, неизбежно привлекал к себе внимание турок и получал их поддержку.

О своих связях с Турцией в 1785 - 1786 гг. Ушурма, на допросе в Тайной экспедиции, показал следующее: после разгрома под Кизляром Ахмед (начальник турецкой крепости Суджук-Кале) предложил ему съездить в Анапу. Ушурма согласился, и его тайно отправили в Анапу. Там Батал-паша якобы просил, чтобы Ушурма направил туркам с Северного Кавказа вспомогательные войска, набранные среди горцев. С этим поручением Ушурма и вернулся на родину и объявил пожелание паши, но, как он пояснил, "не подкрепил его своими убеждениями". Ушурма признал, что никто не согласился отправиться к туркам, о чём паша и был извещён письмом. Далее Ушурма показал, что он вторично был приглашён в Анапу, причём его приезд туда совпал с поражением Батал-паши. Последняя поездка в Анапу была связана будто бы с тем, что Ушурма решил исполнить один из обязательных для мусульманина обрядов - хадж в Мекку. Но находившийся в Анапе Батал-паша не пустил его в Мекку из-за войны с Россией. Так он и оставался в Анапе до взятия её русскими войсками.

В беседе с Ушурмой паша говорил, что скоро начнётся война с Россией и всякий "истинный мусульманин" должен защищать свою правую веру. Паша указал Ушурме, что, подняв горцев против России, он сможет приобрести милосердие аллаха и султанские щедроты.

Итак, Ушурма прямо говорит о директивах, которые ему давали турецкие паши относительно возбуждения горцев против России и организации из них вспомогательного войска, которое должно было действовать совместно с турками.

Также Ушурма неоднократно пытался побудить к восстанию против России Умахана Аварского, самого влиятельного из князей Дагестана.

Однако, тот, видя всю бесперспективность данной затеи, ответил Ушурме следующее: «Много почитаемый Шейх Мансур, в своих призывах ты желаешь, чтобы я и народ Дагестанский вместе с народом Чечни направились в Крым воевать с русскими, чтобы послужить исламу. Но у русских огромные силы. Воинство намеревающиеся выступить против них должно обладать хотя бы равной силой и обладать военными навыками необходимые для ведения долгой и затяжной войны. Дагестанский народ не обладает таким воинством. Чтобы содержать воинов они должны в течение недели совершать набеги в Грузию с небольшими затруднениями, захватывать добычу и быстро возвращаться. Такими хитростями они здесь и живут. Известно такими методами перед Российской империей успехов не достигнуть, это может стать гибелью для Дагестанского народа. Поэтому я не могу тебе ни чем помочь».

Более того, Умахан, присекал любую связь Дагестанцев с Шейх Мансуром. Воспрещал помогать или вступать в союзники Шейху Мансуру, так же как и Шамхал Тарковский, Казикумухский и Кюринский хан и его сын Сурхай-хан.

После ряда военных поражений, нанесенных Ушурме и его сторонникам, русскими войсками, он был схвачен 22 июня 1791 года, во время штурма российскими войсками Анапы.

Отношение к Мансуру было не как к пленному, а как к бунтовщику. Он допрашивался много раз секретарем «тайной экспедиции», а затем, по указу Екатерины, данному 15 октября 1791 г. полковнику Кулебякину, коменданту Шлисельбургской крепости, был приговорен к пожизненному заключению в этой крепости «за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба Империи», где и умер в 1794 году.

Вообщем, у чеченских детей будут отличные примеры. Враги России, убивавшие русские. Это вам не забугорный человек-паук и не капитан Америка, боровшийся с нацистами. Думаю в будущем Россия еще нахлебается горя с чеченской молодежью, выращенной на подобной закваске.