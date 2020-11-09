Как грамотно избавиться от продуктов с истекшим сроком годности

Это проблема, знакомая многим. Чуть что, мы выкидываем продукты, потому что просто не знаем, что с ними сделать. Рассказываю об одной идее.
Люблю животных и очень жалею бездомников. Может, меня и осудят, но подкармливаю котанов и собакевичей, отправляю небольшие суммы проверенным приютам. Породистых кошек в моей семье никогда не было – все с улицы или приютские.
Сейчас в Госдуме обсуждают инициативу о том, чтобы перерабатывать просроченные продукты в корм для животных и передавать приютам. Эта идея мне понравилась. Понятно, что это не самая лучшая еда, но то, что бездомники едят на улицах, еще хуже.
К тому же не все продукты портятся сразу же по истечении срока годности. Да с какой стороны не посмотри – уж лучше так, чем выбрасывать это на свалки, где отходы будут гнить, вонять и т.д.
В Минпромторге инициативу поддержали. Правда, продукты, у которых срок годности истекает в ближайшие дни, предложено отдавать нуждающимся людям – бездомным, например.
Что ж, и это куда лучший вариант. Все лучше, чем выбрасывать. Вообще я заметила, как многие выкидывают еду. Засох хлеб – на помойку. Почему бы не прогуляться до ближайшего пруда и не покормить уток.
Да и вообще зачем покупать так много, что все потом портится. Не подумайте, что я в укор, сама такая. Стараюсь себя приучить к экономии и уважению к продуктам и собственным деньгам, в конце концов.
Ну а свои испорченные продукты тоже можно предлагать приютам. Ну, разумеется, не совсем ужасные – но то, что сами уже есть не будете. Или кормить бездомников самостоятельно – сейчас у многих домов даже стоят мисочки. Добрых людей много, к счастью.
Согласны?
Сейчас в Госдуме обсуждают инициативу о том, чтобы перерабатывать просроченные продукты в корм для животных и передавать приютам. Эта идея мне понравилась. Понятно, что это не самая лучшая еда, но то, что бездомники едят на улицах, еще хуже.
К тому же не все продукты портятся сразу же по истечении срока годности. Да с какой стороны не посмотри – уж лучше так, чем выбрасывать это на свалки, где отходы будут гнить, вонять и т.д.
В Минпромторге инициативу поддержали. Правда, продукты, у которых срок годности истекает в ближайшие дни, предложено отдавать нуждающимся людям – бездомным, например.
Что ж, и это куда лучший вариант. Все лучше, чем выбрасывать. Вообще я заметила, как многие выкидывают еду. Засох хлеб – на помойку. Почему бы не прогуляться до ближайшего пруда и не покормить уток.
Да и вообще зачем покупать так много, что все потом портится. Не подумайте, что я в укор, сама такая. Стараюсь себя приучить к экономии и уважению к продуктам и собственным деньгам, в конце концов.
Ну а свои испорченные продукты тоже можно предлагать приютам. Ну, разумеется, не совсем ужасные – но то, что сами уже есть не будете. Или кормить бездомников самостоятельно – сейчас у многих домов даже стоят мисочки. Добрых людей много, к счастью.
Согласны?
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Автор(ша), давай без ми-ми-ми рассмотрим, что такое просрочка. Это те продукты, в которых завелась всякая флора и фауна, и/или те, где разложение превысило допустимые нормы. Дальше обЪяснять? Далее. ты представляешь себе расходы на сбор, транспортировку и собственно переработку этой просрочки. Кстати, нужно еще потратить туеву хучу денег на организацию этой самой переработки. Причем, не только в мегаполисах, а везде (коль скоро проект мусолится в ГД). Кто пойдет на такие траты и сколько будет стоить на выходе такой "корм"?
Ну а про уток и хлеб тебе уже написали....
сейчас ничего. свежим питаюсь.
Хлебом накормим уток!!! - и пусть их пучит и пусть дохнут от несварения.. ( благодетели ,плиать)
подкормим голубей - и пусть засрут все площади и скверы.. (ИДИОТЫ, сцуко)
лучше купи тонну апельсинов и раздай деткам, кошатница!!