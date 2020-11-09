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Как грамотно избавиться от продуктов с истекшим сроком годности

Как грамотно избавиться от продуктов с истекшим сроком годности (2 фото)

Автор:
09 ноября 2020 17:06
Метки: Лайфхак   помощь   продукты   собаки   совет   
1651
2
Это проблема, знакомая многим. Чуть что, мы выкидываем продукты, потому что просто не знаем, что с ними сделать. Рассказываю об одной идее.

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Метки: Лайфхак   помощь   продукты   собаки   совет   
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Izrin Maria 14 часов назад
Единственный выход - не покупать больше чем нужно.
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1k
Александр 8 часов назад
ГД способна генерировать массу бредовых идей, но не способна к профессиональному анализу. Просто в силу отсутствия профильного образования (не важно: юридического, медицинского, строительного, химического и т.д. Все повально экономисты).
Автор(ша), давай без ми-ми-ми рассмотрим, что такое просрочка. Это те продукты, в которых завелась всякая флора и фауна, и/или те, где разложение превысило допустимые нормы. Дальше обЪяснять? Далее. ты представляешь себе расходы на сбор, транспортировку и собственно переработку этой просрочки. Кстати, нужно еще потратить туеву хучу денег на организацию этой самой переработки. Причем, не только в мегаполисах, а везде (коль скоро проект мусолится в ГД). Кто пойдет на такие траты и сколько будет стоить на выходе такой "корм"?
Ну а про уток и хлеб тебе уже написали....
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13k
Мария Коненкова 12 часов назад
Нет такой проблемы. Вообще. Еда в холодильнике не залеживается. Хлеб храним в холодильнике, съедаем весь, "свежий хлебушек" - баловство, на бутерброд черствый лучше. Скромнее жить надо. И денег будет хватать.
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6k
Ковыль Перистый Мария Коненкова 11 часов назад
Ну, если будет денег на хлебушек не хватать, то, конечно, мне придется жрать чёрствый... А то и с плесенью. Но, пока денег на хлеб хватает, я старый хлеб выкину и куплю новый.
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4k
RomaXz Мария Коненкова 11 часов назад
Чёрствый хлеб? Спасибо, но нет.
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44k
Albert GER Ковыль Перистый 9 часов назад
тоже раньще сыр с плесенью ел.
сейчас ничего. свежим питаюсь.
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236
Иван Ковыль Перистый 8 часов назад
Со старого в тостере нормальные гренки получаются. Естественно не заплесневевшего и не с сухаря
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15k
Lynx 13 часов назад
Продукты всё больше походят на корм, а не на продукты. С упоением вспоминаю забытое в холодильнике прокисшее молоко - верх блаженства.
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4k
Иван 13 часов назад
Старая схема "Не выкидывай, дед доест" не работает?
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1k
an-bask 13 часов назад
"Засох хлеб – на помойку. Почему бы не прогуляться до ближайшего пруда и не покормить уток." - прям представил, как я утку, засохшей буханкой хлеба глушу в пруду
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6k
Ковыль Перистый an-bask 12 часов назад
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50k
pynh 14 часов назад
Курей заведите - ничего не будет пропадать =)
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2k
Юрий Злой pynh 12 часов назад
будут куры пропадать )))
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2k
Аркадий Свидригайлов 14 часов назад
не выкидывайте протухшие сардельки, люди!! быть может в той подворотне с голоду пухнет Шарик, а вон в том подвале голодной Мурке снятся упитанные и румяные мыши... тащите всё им!!!
Хлебом накормим уток!!! - и пусть их пучит и пусть дохнут от несварения.. ( благодетели ,плиать)
подкормим голубей - и пусть засрут все площади и скверы.. (ИДИОТЫ, сцуко)
лучше купи тонну апельсинов и раздай деткам, кошатница!!
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66k
Фома Аркадий Свидригайлов 14 часов назад
А с утками то что не так?, кормлю их хлебом, правда нормальным, свежим и почему они должны пухнуть?, если бы они от хлеба помирали, то их в черте города и не осталось бы и в пруду были одни дохлые тушки, а так ничего, жрут и плодятся.
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2k
Аркадий Свидригайлов Фома 13 часов назад
кормить хлебом - нежелательно, а чёрный хлеб вообще начинает бродить в кишках, уткам конечно пох чё жрать, но надо как-то заботиться об их рационе раз кормить надумали..
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RomaXz Аркадий Свидригайлов 12 часов назад
Детей пусть их родители кормят. Тратить деньги на чужих детей ещё глупее, чем бездомных животных кормить.
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Аркадий Свидригайлов RomaXz 12 часов назад
в одном ты со мной согласен, - кормить кого-либо - глупо!
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RomaXz Аркадий Свидригайлов 11 часов назад
Помогать организациям, которые это делают, не глупо. Но вот кормить самому - глупо, согласен
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4k
RomaXz 14 часов назад
Просроченные продукты употреблять небезопасно. Перерабатывать их тоже вряд ли будут в тот же день, так что ещё больше испортятся. Я выкидываю сразу, никаких бездомных животных плодить не собираюсь. А в приюты надо жертвовать нормальный корм, а не твои объедки.
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6k
Перст Указующий 14 часов назад
эти прикормленные утки твой засохший хлеб тебе вдогонку кинут)
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