Как грамотно избавиться от продуктов с истекшим сроком годности

Люблю животных и очень жалею бездомников. Может, меня и осудят, но подкармливаю котанов и собакевичей, отправляю небольшие суммы проверенным приютам. Породистых кошек в моей семье никогда не было – все с улицы или приютские.



Сейчас в Госдуме обсуждают инициативу о том, чтобы перерабатывать просроченные продукты в корм для животных и передавать приютам. Эта идея мне понравилась. Понятно, что это не самая лучшая еда, но то, что бездомники едят на улицах, еще хуже.



К тому же не все продукты портятся сразу же по истечении срока годности. Да с какой стороны не посмотри – уж лучше так, чем выбрасывать это на свалки, где отходы будут гнить, вонять и т.д.



В Минпромторге инициативу поддержали. Правда, продукты, у которых срок годности истекает в ближайшие дни, предложено отдавать нуждающимся людям – бездомным, например.



Что ж, и это куда лучший вариант. Все лучше, чем выбрасывать. Вообще я заметила, как многие выкидывают еду. Засох хлеб – на помойку. Почему бы не прогуляться до ближайшего пруда и не покормить уток.



Да и вообще зачем покупать так много, что все потом портится. Не подумайте, что я в укор, сама такая. Стараюсь себя приучить к экономии и уважению к продуктам и собственным деньгам, в конце концов.



Ну а свои испорченные продукты тоже можно предлагать приютам. Ну, разумеется, не совсем ужасные – но то, что сами уже есть не будете. Или кормить бездомников самостоятельно – сейчас у многих домов даже стоят мисочки. Добрых людей много, к счастью.



Согласны?