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Чемпионка мира по биатлону приняла участие в съёмке для журнала Playboy

Чемпионка мира по биатлону приняла участие в съёмке для журнала Playboy (5 фото)

Автор:
11 декабря 2020 14:32
Сообщество : Спорт
Метки: playboy   биталон   девушки   интересное   спорт   фото   чемпионка Мира   
3272
5

Всё чаще на страницах Playboy можно встретить выдающихся женщин, а не обычных моделей. На этот раз страницы журнала украсила 31-летняя чешская чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова.

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Метки: playboy   биталон   девушки   интересное   спорт   фото   чемпионка Мира   
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14  комментариев
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565
Ленин дедушка Час назад
тема не раскрыта
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Показать 1 ответ
46
bylbatarasich 13 минут назад
и я была когда то чемпионка, имела призовые
а теперь имеют меня за чаевые
и я была когда то чемпионка, имела призовые а теперь имеют меня за чаевые
и я была когда то чемпионка, имела призовые а теперь имеют меня за чаевые
и я была когда то чемпионка, имела призовые а теперь имеют меня за чаевые
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980
Алексей 13 минут назад
и не плохо получилось! Молодец!
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22k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Друг спрашивает - по какому каналу этот биатлон можно посмотреть?
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486
Ratibor 37 минут назад
Слишком мужественное и волевое выражение лица...
Член берет вилкой похоже на то, аж не по себе как то....
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77
Мурчелло 48 минут назад
Скоро пойдет в порно?
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18k
SerGProS 48 минут назад
Россиянам нельзя выступать на Олимпийских играх! Пусть все будет так, как было на Играх в Рио. Наконец, я хотела бы сказать им следующее: в жизни есть вещи, которые важнее побед. Это честность и справедливость. Не только в спорте, но и в жизни! Жаль, что они этого еще не поняли, – написала Коукалова на своей страничке в Facebook.

МОК объявил, что участницы эстафетной гонки от России Ольга Вилухина и Яна Романова были замешаны в допинг-махинациях на домашней Олимпиаде. В итоге российскую команду лишили серебра ОИ-2014, а бронза соревнований досталась чешкам.
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24k
DeadMan 50 минут назад
нае@алово. где
?
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2k
Хрюн 56 минут назад
Лучше бы отправила деньги на борьбу с астмой у норвежских биатлонистов.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Это не та ли сучка, что на наших спортсменов злобно тявкала? Не? Не она?
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18k
SerGProS Борис Карабанов 47 минут назад
Россиянам нельзя выступать на Олимпийских играх! Пусть все будет так, как было на Играх в Рио. Наконец, я хотела бы сказать им следующее: в жизни есть вещи, которые важнее побед. Это честность и справедливость. Не только в спорте, но и в жизни! Жаль, что они этого еще не поняли, – написала Коукалова на своей страничке в Facebook. МОК объявил, что участницы эстафетной гонки от России Ольга Вилухина и Яна Романова были замешаны в допинг-махинациях на домашней Олимпиаде. В итоге российскую команду лишили серебра ОИ-2014, а бронза соревнований досталась чешкам.
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2k
Борис Карабанов SerGProS Полчаса назад
Вот, вот...
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26k
a.fey Час назад
Я за.
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