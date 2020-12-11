Чемпионка мира по биатлону приняла участие в съёмке для журнала Playboy

Всё чаще на страницах Playboy можно встретить выдающихся женщин, а не обычных моделей. На этот раз страницы журнала украсила 31-летняя чешская чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова.
Чешская спортсменка рассказала, что предложение участвовать в откровенной фотосессии для знаменитого журнала. Согласилась Габриэла лишь потому, что вырученные деньги пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, основателем которого она является.
«Я женщина и, естественно, мне хочется и нравится быть красивой. При этом я понимаю, что красота – она и под одеждой, внутри. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя», – приводит слова Коукаловой CNN.
Габриэла Коукалова покинула спорт в мае 2019 года Биталонистка является обладательницей главного биатлонного трофея — «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2015/2016. За свою спортивную карьеру она стала обладательницей двух серебрёных медалей Олимпиады в Сочи и победила в чемпионате мира 2015 года в смешанной эстафете.
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а теперь имеют меня за чаевые
Член берет вилкой похоже на то, аж не по себе как то....
МОК объявил, что участницы эстафетной гонки от России Ольга Вилухина и Яна Романова были замешаны в допинг-махинациях на домашней Олимпиаде. В итоге российскую команду лишили серебра ОИ-2014, а бронза соревнований досталась чешкам.