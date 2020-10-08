Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом

Женатый бухгалтер потратил деньги компании на секс с проститутками и порноактрисой, таким образом вознаградив себя за отличную работу и честный труд.
Женатый бухгалтер 42-летний Мохаммед Асиф Хан, работающий в британской компании по ремонту автомобилей North of England Coachworks Ltd, обвиняется в краже денег со счетов компании. Мужчина сам признался, что потратил деньги на четырёх проституток и ночь с порноактрисой Джеммой Месси, сообщает Mirror.
В общей сложности Мохаммед потратил на свои любовные утехи 68 тысяч фунтов стерлингов (почти семь миллионов рублей). Согласно чекам, большая сумма ушла на оплату услуг актрисы, которая берёт за время с собой тысячу фунтов за час. Причём отмечается, что Хан женат и счастлив в браке.
На судебном заседании Хан признал свою вину, но отметил, что не крал денег. Он не мошенник, а скорее жертва. Потраченные деньги - это его законные средства, которые он занимал у компании. Расходы на личные нужды - это своего рода преимущество компании, где вознаграждение сексом - обычная практика поощрения сотрудников.
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