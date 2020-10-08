Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом

В общей сложности Мохаммед потратил на свои любовные утехи 68 тысяч фунтов стерлингов (почти семь миллионов рублей). Согласно чекам, большая сумма ушла на оплату услуг актрисы, которая берёт за время с собой тысячу фунтов за час. Причём отмечается, что Хан женат и счастлив в браке.