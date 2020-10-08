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Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом

Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом (4 фото)

Автор:
08 октября 2020 13:10
Сообщество : Голая правда
Метки: Джемма Месси   бухгалтер   голая правда   деньги   интересное   проститутка   секс   фото   
1489
4

Женатый бухгалтер потратил деньги компании на секс с проститутками и порноактрисой, таким образом вознаградив себя за отличную работу и честный труд.

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Метки: Джемма Месси   бухгалтер   голая правда   деньги   интересное   проститутка   секс   фото   
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9  комментариев
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7k
krivsan Полчаса назад
Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом
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1k
Вячеслав Сериков 2 минуты назад
"Хан женат и счастлив в браке". Был женат, а счастлив вне брака)))
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76
Сергей 2 минуты назад
Нативная реклама компании
Количество ремонтов увеличится
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87k
сапер Водичка 8 минут назад
Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Увели деньги от налогов, а типа всё сделал чудоковатый бухгалтер. Он, ясно дело, в доле. Оригинально-с.
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4k
Дмитрий Полчаса назад
А Джемма ничо так)
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1k
fraxinus Дмитрий 10 минут назад
А друг спрашивал... кто такая Джемма? Мало кто из порно еще в *** работает.
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5k
Николай Полчаса назад
"это своего рода преимущество компании, где вознаграждение сексом - обычная практика поощрения сотрудников" вот это по ходу было понято из слов начальника, было по ходу так, - Хан: Шеф я займу у нашей компании на проституток, порно актрису, я так хорошо работал, я заслужил отдых, всего то 70К стерлингов; Шеф: только попробуй я тебя вые*у.
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Лох-находка для проституток
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