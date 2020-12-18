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За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую

За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 декабря 2020 11:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   еда   интересное   молоко   мышь   продукты   супермаркеты   фото   
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16 декабря жителям Кубани "свезло" дважды. При покупке продуктов в разных магазинах жители региона обнаружили мышей. В молоке мышка утопилась, а вот в хлебе бегала, объевшись.

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Метки: Кубань   еда   интересное   молоко   мышь   продукты   супермаркеты   фото   
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15  комментариев
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
мышь в хлебе живая - значит упаковка негерметичная. возможно что есть маленькая дырочка, через которую она проникла или её насильно засунули.
во втором случае требуется вскрытие мыши для определения причины смерти - мышь могла утонуть сама, её могли утопить, а может молоко было отравлено....
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22k
Татьянин день Минуту назад
А ведь недавно ещё "покемонка" лишь б"лядей из дом-2 постила и прочую попсовую хрень .
Смотри-ка ты , на остросоциальные темы перебралась .... растёт , еп-то !!!
Вот интересно , ..... гипотетически .... можно ли предположить , что молоко выпили - потом мышь засунули и оба-на : "что за власть у нас такая " ??? ...
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2k
Чиуауа Полчаса назад
За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую
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535
Dorell Час назад
За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую
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−119
im240 Час назад
вечно всем не довольны.... что за люди
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2k
Outcast 2 часа назад
Хлеб с мясом.
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4k
Sanar 2 часа назад
Ооо покемонка объявилась) где же ты почти месяц пропадала? Под другими никами трудилась на благо фишек?
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3k
ddd 2 часа назад
Живая, это ведь хорошо! Гринпис доволен!
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427
Максим 2 часа назад
За качеством больше не следят, все думают лишь об извлечении выгоды. На словах говорят много, на деле же не удивляет такого.
Сам сталкивался с тараканом в пиве в приличном баре на этой неделе, это даже не вызвало удивления у бармена, он ловко убрал столовой ложкой соседа и вернул мне пиво. Недоумение же вызвала моя просьба не включать пиво в счёт и рассчитать.
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Да это вообще ху-й-ня! Если бы вы видели из чего делают полуфабрикаты прочее "для народа"... то мышь вы рассматривали исключительно как натуральное мясо! Есть продукцию по "ТУ" можно исключительно в период апокалипсиса, когда вред от этой пищи минимален в сравнении с ущербом организму от внешних факторов... Пельмени (из отходов производства, а иначе их уже давно никто не готовит), сыр, хлеб дешевле 50р/бух. (из какого отсева и мышиного говна его пекут я не знаю, но на вскус это мерзко) - все это жрать можно только голодая!
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1k
евгений 2 часа назад
Фу [мат]
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
"Самое неприятное, что молоко перед обнаружением мыши уже выпили", мне кажется наоборот:хорошо что молоко выпил кто-то раньше,чем выпил бы покупатель после обнаружения мышки
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2k
Ям Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
выпили покупатели, тормоз ты недоразвитый.
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3k
Дарвин и аморальная премия Ям Час назад
Ну ты и сказочный дол-бо-еб
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582
Владимир 2 часа назад
За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую
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