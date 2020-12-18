За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую

Самое странное, что упаковка была целой и герметично запаянной. Генеральный директор Ирина Александровна Цымбал заявила Life, при приёмке и передаче посредникам с хлебом всё точно было в порядке и мышь проникла в упаковку уже за пределами хлебозавода.

"После поступления жалобы мы направили туда нашего представителя, чтобы забрать этот пакет, но от него владельцы магазина уже избавились и никаких доказательств не осталось", - заключила Цымбал.

В этот же день жительница Кубани обнаружила ещё одну мышь, но уже в пакете молока. Самое неприятное, что молоко перед обнаружением мыши уже выпили...