За сутки жители Кубани два раза нашли мышей в продуктах: живую и мёртвую

16 декабря жителям Кубани "свезло" дважды. При покупке продуктов в разных магазинах жители региона обнаружили мышей. В молоке мышка утопилась, а вот в хлебе бегала, объевшись.
Оказывается, теперь при покупке хлеба нужно смотреть не только на срок годности, но и на наличие живых существ в упаковке. Житель Кубани зашёл в магазин, и взял первый попавшийся хлеб марки "Каравай Кубани". В пакете кроме хлеба оказалась живая мышь, которая неплохо подкрепилась и теперь бегала внутри в поисках выхода. Как она туда попала - неизвестно.
Самое странное, что упаковка была целой и герметично запаянной. Генеральный директор Ирина Александровна Цымбал заявила Life, при приёмке и передаче посредникам с хлебом всё точно было в порядке и мышь проникла в упаковку уже за пределами хлебозавода.
"После поступления жалобы мы направили туда нашего представителя, чтобы забрать этот пакет, но от него владельцы магазина уже избавились и никаких доказательств не осталось", - заключила Цымбал.
В этот же день жительница Кубани обнаружила ещё одну мышь, но уже в пакете молока. Самое неприятное, что молоко перед обнаружением мыши уже выпили...
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По словам женщины, мягкий пакет молока, купленный в магазине, имел нормальный срок годности.
— Кофе был вкусный, с молоком. Когда остатки вылили, меня насторожило, что там что-то есть. Разрезала, и вот наше удивление. Все в шоке, — поделилась женщина с Life.
Теперь вся семья принимает кишечный антисептик, ведь грызун мог иметь какие-нибудь заболевания.
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во втором случае требуется вскрытие мыши для определения причины смерти - мышь могла утонуть сама, её могли утопить, а может молоко было отравлено....
Смотри-ка ты , на остросоциальные темы перебралась .... растёт , еп-то !!!
Вот интересно , ..... гипотетически .... можно ли предположить , что молоко выпили - потом мышь засунули и оба-на : "что за власть у нас такая " ??? ...
Сам сталкивался с тараканом в пиве в приличном баре на этой неделе, это даже не вызвало удивления у бармена, он ловко убрал столовой ложкой соседа и вернул мне пиво. Недоумение же вызвала моя просьба не включать пиво в счёт и рассчитать.