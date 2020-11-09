Первый второй: муж нового вице-президента войдет в историю Америки

Как рассказывает Эмхофф, на следующее утро после закомства он отправил Камале долинное голосовое послание в 8.30 утра. "Я все время говорил себе: "Парень, ты что? Еще слишком рано! Ты потеряешь свой шанс!" И все же Даг не смог удержаться и оставил Камале долинное сумбурное послание - а потом еще одно, в котором попытался объяснить появление первого. Он был уверен, что после этого Камала не захочет больше видеться с ним. Однако, вопреки его опасениям, Камала сочла его поведение "очаровательным" и перезвонила ему в обед. Они проговорили по телефону целый час. Камала Харрис до сих пор хранит на телефоне те его два сообщения.