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Первый второй: муж нового вице-президента войдет в историю Америки

Первый второй: муж нового вице-президента войдет в историю Америки (11 фото)

Автор:
09 ноября 2020 12:55
Сообщество : Факты
Метки: Даг Эмхофф   Камала Харрис   вице-президент   второй джентльмен   история семьи   муж вице-президента   новые лица политики   сша   
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Юрист Даг Эмхофф, муж нового вице-президента США Камалы Харрис, войдет в историю Америки как первый "второй джентльмен" страны. Раньше партнеры вице-президента носили лишь титул "второй леди". Мужчина впервые оказался на этом почетном месте. Каков же он, новый "второй джентльмен" США?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Даг Эмхофф   Камала Харрис   вице-президент   второй джентльмен   история семьи   муж вице-президента   новые лица политики   сша   
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5  комментариев
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4k
Владимир Час назад
Байден ещё не президент. Так что этот пост не о ком. Муж какой то бабы.
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1k
Дмитрий Пашин 5 минут назад
Всё думал, да гадал, что за второй джентельмен? А потом как понял, как заорал!
Давайте запоминать:
графиня - граф
княгиня - князь
боярыня - боярин
леди - лорд
Он будет (если будет) не вторым джентельменом, а вторым ЛОРДОМ!
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4k
Александр Час назад
Зря они радуются, зря...
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31k
Антон Александр 53 минуты назад
Это точно, презик в маразме и баба в климаксе на гормонах. Это шиза!
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37k
FoxGen 2 часа назад
А что, уже объявили результаты выборов?
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