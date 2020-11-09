Первый второй: муж нового вице-президента войдет в историю Америки

Юрист Даг Эмхофф, муж нового вице-президента США Камалы Харрис, войдет в историю Америки как первый "второй джентльмен" страны. Раньше партнеры вице-президента носили лишь титул "второй леди". Мужчина впервые оказался на этом почетном месте. Каков же он, новый "второй джентльмен" США?
Камала Харрис, шедшая на выборы вместе с Джо Байденом, станет первой в истории США женщиной - вице-президентом страны. Ее муж, Даг Эмхофф, также войдет в историю - как первый в США "второй джентльмен": такой титул носит вторая половина вице-президента. Кроме того, Эмхофф - первый американец еврейского происхождения, являющийся супругом президента или вице-президента.
Эмхофф искренне переживал за жену во время выборов и вместе с ней праздновал победу. Узнав о том, что Байдену удалось обойти Трампа, он заключил жену в объятия. Опубликовав совместное фото радостного момента в твиттере, он подписал его: "Горжусь тобой".
Эмхофф искренне переживал за жену во время выборов и вместе с ней праздновал победу. Узнав о том, что Байдену удалось обойти Трампа, он заключил жену в объятия. Опубликовав совместное фото радостного момента в твиттере, он подписал его: "Горжусь тобой".
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Дагу Эмхоффу 56 лет, как и самой Камале Харрис. Они познакомились на свидании вслепую в 2013 году и через год вступили в брак. У Эмхоффа успешная карьера - он известный высокооплачиваемый юрист, работающий в индустрии развлечений. Его годовая зарплата составляет около $1 миллиона.
День рождения Эмхоффа в календаре располагается рядом с датой рождения его жены: он лишь на неделю старше Харрис. Он родился в Бруклине, однако когда он был еще подростком, его родители, Майк и Барб, переехали в южную Калифорнию, где он и жил с тех пор. Их знакомство с Харрис организовала лучшая подруга нынешнего вице-президента, PR-консультант Кризетта Хадлин. "Он классный, - сказала она подруге, - и он управляющий партнер в своей юридической фирме. Думаю, тебе он понравится".
Даг и Камала понравились друг другу с первого взгляда. Она вспоминала: когда он отправил ей смс-ку, сообщив, что сидит на бейсболе и болеет за LA Lakers, она ответила ему сообщением: "Вперед, Lakers!"- хотя сама болела за Golden State Warriors.
Как рассказывает Эмхофф, на следующее утро после закомства он отправил Камале долинное голосовое послание в 8.30 утра. "Я все время говорил себе: "Парень, ты что? Еще слишком рано! Ты потеряешь свой шанс!" И все же Даг не смог удержаться и оставил Камале долинное сумбурное послание - а потом еще одно, в котором попытался объяснить появление первого. Он был уверен, что после этого Камала не захочет больше видеться с ним. Однако, вопреки его опасениям, Камала сочла его поведение "очаровательным" и перезвонила ему в обед. Они проговорили по телефону целый час. Камала Харрис до сих пор хранит на телефоне те его два сообщения.
Эмхофф и Харрис называют свой роман "нетипичным". Так, впервые они вместе вышли в свет на собрание общественности, где Харрис должна была произнести речь о проблеме прогулов - "не слишком романтичное занятие", как вспоминал позднее с улыбкой Эмхофф.
Через год знакомства Эмхофф сделал Камале предложение, но и оно прошло не по плану. Камала искала любимые брюки, которые куда-то засунула накануне, и одновременно пыталась заказать на дом тайскую еду. Поэтому, когда Даг спросил: "Дрогая, ты выйдешь за меня?" - она ответила: "Это очень мило, дорогой, только скажи, брать рис с курицей или с креветками?" Лишь после этого она заметила, что Даг стоит перед ней на одном колене.
Они поженились в Санта-Барбаре 22 августа 2014 года. "Я соблюла и индейские, и еврейские традиции, - рассказывает Харрис. - Я повесила Дагу на шею гирлянду из цветов и раздавила ногой хрустальный бокал".
Они поженились в Санта-Барбаре 22 августа 2014 года. "Я соблюла и индейские, и еврейские традиции, - рассказывает Харрис. - Я повесила Дагу на шею гирлянду из цветов и раздавила ногой хрустальный бокал".
Для Эмхоффа это уже второй брак. Его первая жена - кинопродюсер Керстин Макин, у нее двое взрослых детей - Коул и Элла. У Камалы отличные отношения с детьми супруга. Они называют ее "Мамала", потому что слово "мачеха" ей не нравится.
С первой женой мужа Камала тоже в отличных отношениях. "Мы действительно прекрасно ладим, - говорит Харрис. - Иногда мы шутим, что наша современная семья даже слишком функциональна".
Во время долгих месяцев избирательной кампании Даг Эмхофф очень поддерживал Камалу и неизменно был с ней рядом. Он также успел подружиться с Джилл Байден, будущей первой леди. Джилл была второй леди США, когда ее муж занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, и теперь сможет передать второму джентльмену все тонкости, связанные с этой непростой позицией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Даг Эмхофф Камала Харрис вице-президент второй джентльмен история семьи муж вице-президента новые лица политики сша
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Давайте запоминать:
графиня - граф
княгиня - князь
боярыня - боярин
леди - лорд
Он будет (если будет) не вторым джентельменом, а вторым ЛОРДОМ!