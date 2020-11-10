Библиотека Конгресса — самая большая библиотека Земли

В настоящее время в стенах библиотеки имеются книги на 470 языках.

Библиотека открыта для всех, у кого есть карта читателя. Выносить предметы библиотеки из читальных залов или библиотечных зданий нельзя. Большая часть общей коллекции книг и журналов библиотеки находится в закрытых фондах; редкие и специализированные коллекции книг хранятся в закрытых архивах во всех трёх основных зданиях библиотеки. К некоторым книгам доступ открыт только для работников библиотеки. На открытых полках размещены только справочники читального зала.

С 1902 года американские библиотеки могут запрашивать книги и другие предметы через межбиблиотечный абонемент в Библиотеке Конгресса, если эти предметы недоступны в других местах. Библиотека Конгресса сдает книги другим библиотекам с условием, что они будут использоваться только внутри библиотеки.

В библиотеке хранится около 5,3 миллиона карт.

На содержание Библиотеки Конгресса в год тратится $669 900 000 млн. А в год она обслуживает порядка 1,9 млн человек. Для сравнения, Российская государственная библиотека в год обслуживает около 1 млн человек. При этом на содержание РГБ тратят в восемь раз меньше денег, хотя библиотечные фонды содержат всего в четыре раза меньше книг, чем фонды Библиотеки Конгресса.

Получить доступ к некоторым оцифрованным книгам, картам, фильмам, аудиофайлам и газетам можно на сайте https://www.loc.gov/