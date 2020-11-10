Библиотека Конгресса — самая большая библиотека Земли

В стенах библиотечного комплекса находится 168 300 000 книг, газет, журналов, фильмов и карт.
Идея создать в Вашингтоне библиотеку принадлежит второму президенту США Джону Адамсу. В 1800 году он подписал распоряжение об основании библиотеки. На выделенные деньги закупили 780 книг и 3 карты, купленные в Лондоне.
В те времена доступ к книгам и картам могли получить только члены сената США, президент и некоторые члены администрации президента. Именно по этой причине библиотеку назвали "Библиотекой Конгресса".
Лишь спустя полсотни лет в библиотеку стали пускать министров, учёных, писатлей, представителей политических партий, судей, а также руководителей ведомств и журналистов.
В настоящее время библиотека размещена в трёх зданиях в Вашингтоне.
Самое крупное собрание книг на русском языке за пределами России
В 1907 году библиотека Конгресса купила за $40 000 долларов личную библиотеку красноярского купца и библиофила Г. В. Юдина. Библиотека купца содержала 81000 экземпляров книг и журналов, главным образом по русской истории. В течение XX века было куплено ещё более 200 000 книг на русском языке.
В 1980 году построено третье, самое большое по площади здание Библиотеки Конгресса США, которое названо именем Джеймса Мэдисона. В здании Мэдисона хранятся газеты и журналы на многих языках со всей планеты.
Каждый год в Библиотеке Конгресса появляется от одного до трёх миллионов книг, аудиофайлов, карт, журналов и прочих носителей информации.
Пока что оцифровано около 10% материалов, хранящихся в фонде библиотеки.
Кампус Packard по сохранению аудиовизуальных материалов — новейшее здание Библиотеки Конгресса
В настоящее время в стенах библиотеки имеются книги на 470 языках.
Библиотека открыта для всех, у кого есть карта читателя. Выносить предметы библиотеки из читальных залов или библиотечных зданий нельзя. Большая часть общей коллекции книг и журналов библиотеки находится в закрытых фондах; редкие и специализированные коллекции книг хранятся в закрытых архивах во всех трёх основных зданиях библиотеки. К некоторым книгам доступ открыт только для работников библиотеки. На открытых полках размещены только справочники читального зала.
С 1902 года американские библиотеки могут запрашивать книги и другие предметы через межбиблиотечный абонемент в Библиотеке Конгресса, если эти предметы недоступны в других местах. Библиотека Конгресса сдает книги другим библиотекам с условием, что они будут использоваться только внутри библиотеки.
В библиотеке хранится около 5,3 миллиона карт.
На содержание Библиотеки Конгресса в год тратится $669 900 000 млн. А в год она обслуживает порядка 1,9 млн человек. Для сравнения, Российская государственная библиотека в год обслуживает около 1 млн человек. При этом на содержание РГБ тратят в восемь раз меньше денег, хотя библиотечные фонды содержат всего в четыре раза меньше книг, чем фонды Библиотеки Конгресса.
Получить доступ к некоторым оцифрованным книгам, картам, фильмам, аудиофайлам и газетам можно на сайте https://www.loc.gov/
Источник:
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