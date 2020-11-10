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Библиотека Конгресса — самая большая библиотека Земли

Библиотека Конгресса — самая большая библиотека Земли (6 фото)

Автор:
10 ноября 2020 11:12
Сообщество : Факты
Метки: Библиотека Конгресса   библиотеки   библиотеки США   библиотеки мира   сша   
754
6

В стенах библиотечного комплекса находится 168 300 000 книг, газет, журналов, фильмов и карт.

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Метки: Библиотека Конгресса   библиотеки   библиотеки США   библиотеки мира   сша   
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4  комментария
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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Вопрос не в количестве книг и размерах библиотеки, а в культуре и традиции пользоваться библиотекой. Я в свое время работал с RFID оборудованием для библиотек. Посещал библиотеки в нескольких европейских городах. Что меня поразило-это то, как много людей ими пользуются. Независимо от возраста. Толпы народу. В наших же библиотеках, если и встретишь кого, так пару студентов и научных сотрудников.
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2k
x3matic 23 минуты назад
Больше половины, украдено по всему миру.Так же как и во всех их англосаксонских музеях.
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14k
dimitr 43 минуты назад
три нолика явно лишние))
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6k
МимоПроходил dimitr 7 минут назад
Гуманитариям позволительно =)))
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