В Свердловской области прохожий спас ребёнка, провалившегося под лёд

Группа школьников в Краснотурьинске Свердловской области решила поиграть в хоккей на едва замёрзшем льду. По словам очевидцев, школьники не первый раз выходят на лёд, который уже ни раз трескался. В этот день под лёд ушёл один из ребят 10–12 лет. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы не прохожий.