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В Свердловской области прохожий спас ребёнка, провалившегося под лёд

В Свердловской области прохожий спас ребёнка, провалившегося под лёд (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 ноября 2020 12:43
Сообщество : Жить в России
Метки: вахтовик   видео   интересное   лёд   прохожий   спасение   фото   школьник   
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В Краснотурьинске Свердловской области школьники повадились играть в хоккей на едва замёрзшем льду. Как и следовало ожидать, один из детей провалился под лёд, но по счастливой случайности неподалёку оказался прохожий, который кинулся спасать ребёнка. Момент вызволения школьника из ледяного плена попал на видео.

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Метки: вахтовик   видео   интересное   лёд   прохожий   спасение   фото   школьник   
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35k
Вепс Час назад
Красавчик!
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37k
Сергей 49 минут назад
Если мы в детстве так проваливались, а такое случалось неоднократно, то домой не шли чтоб не получить люлей. А жгли костёр на берегу и там сушились.
А Андрюхе из Башкирии респект!
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2k
Нескучный сад Час назад
Хочется пожать руку мужику! Молодец!
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