В Свердловской области прохожий спас ребёнка, провалившегося под лёд

В Краснотурьинске Свердловской области школьники повадились играть в хоккей на едва замёрзшем льду. Как и следовало ожидать, один из детей провалился под лёд, но по счастливой случайности неподалёку оказался прохожий, который кинулся спасать ребёнка. Момент вызволения школьника из ледяного плена попал на видео.
Группа школьников в Краснотурьинске Свердловской области решила поиграть в хоккей на едва замёрзшем льду. По словам очевидцев, школьники не первый раз выходят на лёд, который уже ни раз трескался. В этот день под лёд ушёл один из ребят 10–12 лет. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы не прохожий.
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Мужчина подполз к самой кромке и вытянул за руку парня, а после увёл его в безопасное место. Момент спасения попал на видео и был опубликован в группе "Вечерний Краснотурьинск" во "ВКонтакте".
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Как выяснилось позже, спасителем школьника оказался вахтовик из Башкирии по имени Андрей. Он работает на одном из предприятий и рядом оказался совершенно случайно. Андрей вышел покурить, и вдруг услышал детские крики.
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А Андрюхе из Башкирии респект!