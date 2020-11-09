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Как изменились звезды сериала «Ликвидация» за 13 лет

Как изменились звезды сериала «Ликвидация» за 13 лет (11 фото)

Автор:
09 ноября 2020 05:59
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   сериал   фотографии   
734
11
«Ника», «Золотой орел», «ТЭФИ» и даже премия ФСБ! Сериал завоевал все возможные награды и собрал рекордное количество зрителей, а высказывания героев стали крылатыми. Где сейчас актеры «Ликвидации»?
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Метки: актеры   интересное   сериал   фотографии   
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25k
blus 2 часа назад
Мишка-то как подрос! :-)
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8k
krivsan 21 минуту назад
и что? люди живут,стареют,сериал хороший,о чем пост????
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36
bobobo Полчаса назад
Спустя 7 лет Пореченкову самому таки удалось поучаствовать в действии незаконных бандформирований неподалёку от Одессы как и его герой по фильму.
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1k
Саня Полчаса назад
Буквально на днях решил посмотреть. Впечатление однозначное: жалкая пародия на "Эру милосердия", сыгранная актерами из школьного драмкружка.
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2k
LU-LU 38 минут назад
Для тех, кто смотрел сериал.
Замечательная пародия:
Ссылка youtu.be
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