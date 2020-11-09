Как изменились звезды сериала «Ликвидация» за 13 лет

«Ника», «Золотой орел», «ТЭФИ» и даже премия ФСБ! Сериал завоевал все возможные награды и собрал рекордное количество зрителей, а высказывания героев стали крылатыми. Где сейчас актеры «Ликвидации»?
Владимир Машков (Давид Гоцман)
Роль начальника отдела УГРО по борьбе с бандитизмом Давида Марковича Гоцмана стала знаковой в творческой карьере Владимира Машкова. Актер почти год про жил в Одессе, вживался в образ героя, изучал биографию его прототипа Давида Курлянда.
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Знакомые артиста рассказывали, что для роли Гоцмана он похудел почти на 20 килограммов. Когда в 2011 году Владимир Машков сыграл царя Николая II в фильме «Распутин», коллеги в шутку называли его «Гоцманом на троне».
После «Ликвидации» Владимир Машков снялся в таких проектах как «Домовой», «Экипаж», «Движение вверх», «Миллиард». В последние годы артист сосредоточил усилия на работе в театре. В апреле 2018 года Владимир Машков стал художественным руководителем Театра имени Олега Табакова. Артист продолжает выходить на сцену в спектаклях «Ревизор» и «Матросская тишина», а в свободное время общается с детьми и внуками.
После «Ликвидации» Владимир Машков снялся в таких проектах как «Домовой», «Экипаж», «Движение вверх», «Миллиард». В последние годы артист сосредоточил усилия на работе в театре. В апреле 2018 года Владимир Машков стал художественным руководителем Театра имени Олега Табакова. Артист продолжает выходить на сцену в спектаклях «Ревизор» и «Матросская тишина», а в свободное время общается с детьми и внуками.
Михаил Пореченков (майор Виталий Кречетов, он же Академик)
Исполнитель роли оборотня в погонах Академика (майора Кречетова) Михаил Пореченков тоже был весьма популярным актером на момент начала съемок «Ликвидации». И говорят, что в Одессе его встречали чуть ли не теплее, чем Машкова. Актер уже прославился благодаря сериалу «Агент национальной безопасности», фильмам «Механическая сюита», «Трио», «9 рота» и «Связь».
И взялся за Кречетова с особым усердием. Для начала сильно поправился, чтобы герой-антагонист максимально отличался от сухого и мускулистого Гоцмана. На съемках актер был самым большим раздолбаем и чаще всех колол партнеров. В интернете гуляет видео, на котором Пореченков минут 10 подряд смеется над Машковым, который пытается выговорить слово «обмундирование», сидя в актерском вагончике со сценарием.
После «Ликвидации» Михаил продолжил играть в МХАТ им. Чехова, где Машков теперь ставит спектакли. А еще снялся в сериалах «Белая гвардия», «Доктор Тырса», «Мурка» и сыграл Ивана Поддубного в одноименном фильме. Вел шоу «Битва экстрасенсов». У актера четверо детей от разных браков, а два года назад он стал дедушкой.
После «Ликвидации» Михаил продолжил играть в МХАТ им. Чехова, где Машков теперь ставит спектакли. А еще снялся в сериалах «Белая гвардия», «Доктор Тырса», «Мурка» и сыграл Ивана Поддубного в одноименном фильме. Вел шоу «Битва экстрасенсов». У актера четверо детей от разных браков, а два года назад он стал дедушкой.
Сергей Маковецкий (Фима-Полужид)
Герой Сергея Маковецкого погибает в третьей серии «Ликвидации», однако яркий образ карманника Фимы-Полужида и его меткие фразы полюбились и запомнились зрителям. Примечательно, что изначально на роль был назначен Андрей Краско, с которым успели отснять два съемочных дня.
Актер скончался от инсульта, успев отработать в сцене смерти Фимы — в кадре, где тот лежит спиной вверх, снят именно Краско. Сергей Маковецкий согласился сыграть «несчастливую» роль, органично вжившись в образ карманника и близкого друга Давида Гоцмана.
Сейчас народный артист России работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, гастролирует с труппой и продолжает сниматься в кино. Среди последних проектов, в которых занят Маковецкий — сериалы «Годунов» и «Гоголь», комедия «На Париж» и картина по книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Сейчас народный артист России работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, гастролирует с труппой и продолжает сниматься в кино. Среди последних проектов, в которых занят Маковецкий — сериалы «Годунов» и «Гоголь», комедия «На Париж» и картина по книге Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Константин Лавроненко (Игорь Чекан)
Заслуженный артист России Константин Лавроненко — один из любимых актеров режиссера-постановщика сериала Сергея Урсуляка и его коллеги Андрея Звягинцева. Роль в фильме Звягинцева «Возвращение» принесла актеру международную славу.
Лавроненко сыграл в «Ликвидации» бандита Чекана, работающего на неуловимого «Академика». Константин убедительно изобразил преступника, без раздумий убивающего тех, кто встал на его пути.
Впоследствии актер играл в сериалах «Исаев», «Черная кошка», «Семейные обстоятельства». Осенью 2019 года в прокат вышли картины «Герой» и «Аванпост» с участием Лавроненко.
Впоследствии актер играл в сериалах «Исаев», «Черная кошка», «Семейные обстоятельства». Осенью 2019 года в прокат вышли картины «Герой» и «Аванпост» с участием Лавроненко.
Ксения Раппопорт (Ида Кашетинская)
Ксения Раппопорт сыграла в «Ликвидации» наводчицу и подругу Игоря Чекана — Иду Кашетинскую. За эту работу актриса была удостоена в 2009 году премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении».
Режиссер-постановщик «Ликвидации» Сергей Урсуляк пригласил Ксению в свой следующий сериал «Исаев», где она исполнила роль певицы и российской разведчицы Лидии Боссэ.
Актриса активно снимается в кино и играет в театре. В 2012 году ей достался «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино. Жюри отметило игру Раппопорт в картине Авдотьи Смирновой «Два дня». Сейчас на счету Ксении более 50 ролей в фильмах и телесериалах.
Актриса активно занимается благотворительностью и руководит попечительским советом фонда «Дети Б. Э. Л. А. Дети-бабочки», который помогает детям с тяжелым заболеванием — буллезным эпидермолизом.
Актриса активно снимается в кино и играет в театре. В 2012 году ей достался «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино. Жюри отметило игру Раппопорт в картине Авдотьи Смирновой «Два дня». Сейчас на счету Ксении более 50 ролей в фильмах и телесериалах.
Актриса активно занимается благотворительностью и руководит попечительским советом фонда «Дети Б. Э. Л. А. Дети-бабочки», который помогает детям с тяжелым заболеванием — буллезным эпидермолизом.
Николай Спиридонов (Мишка Карась)
Коля Спиридонов впервые появился на экранах в фильмах «Итальянец» и «Путь». Роль беспризорника Мишки-Карася в сериале «Ликвидация» прославила 12-летнего школьника на всю страну. В подмосковной Рузе, где по сценарию родился Мишка-Карась, ему даже поставили памятник.
В последующие годы Николай сыграл еще в нескольких проектах, включая мини-сериал по повести Владислава Крапивина «Трое с площади Карронад». Казалось, юноше обеспечена актерская карьера, однако последний фильм с его участием вышел на экраны в 2014 году.
Сейчас 24-летний Николай работает заместителем директора одного из продуктовых магазинов популярной торговой сети. Спиридонов женат, растит маленькую дочку и с теплом вспоминает работу с Владимиром Машковым. Николай признается, что хотел бы еще сняться в кино, и мечтает о карьере актрисы для дочери.
Сейчас 24-летний Николай работает заместителем директора одного из продуктовых магазинов популярной торговой сети. Спиридонов женат, растит маленькую дочку и с теплом вспоминает работу с Владимиром Машковым. Николай признается, что хотел бы еще сняться в кино, и мечтает о карьере актрисы для дочери.
Светлана Крючкова (тетя Песя — мадам Шмуклис)
Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова стала одной из самых именитых артисток сериала. Блестящая роль тети Песи — мадам Шмуклис, неустанно опекающей взрослого сына-адвоката, — принесла Крючковой новых поклонников.
К моменту съемок на ее счету были работы в фильмах «Большая перемена», «Старший сын», «Не может быть!», «Чучело», «Старые клячи». В 2009 году Светлана Николаевна сыграла бабушку Нину Антоновну в картине «Похороните меня за плинтусом». В 2015 году у Крючковой диагностировали рак, но актриса сумела победить болезнь и добиться ремиссии.
Александр Семчев (Эммик, сын тети Песи)
Заслуженный артист России Александр Семчев снимался в сериалах «Граница. Таежный роман», «Участок», «Ледниковый период», однако к началу работы в «Ликвидации» его образ был прочно связан с рекламой пива «Толстяк».
«Ты где был? — Пиво пил!» — восклицали поклонники, увидев актера.
Александру удалось преодолеть стереотипы восприятия и воплотить образ «маменькиного сынка» Эммика — адвоката Эммануила Шмуклиса, соседа Давида Гоцмана.
В последующие годы режиссеры активно использовали внешнюю фактуру Семчева, который весил почти 200 килограммов.
Накануне своего 50-летия, в 2019 году, Александр похудел почти на 100 килограммов. Артист признался, что его мотивировала забота о здоровье и карьере:
«Мне начали коллеги говорить, что, мол, старик, ты превращаешься в мультяшный персонаж, и как с тобой теперь работать, ведь для тебя роли надо отдельно писать».
Семчев перешел на дробное питание, начал питаться овощами и перенес бариатрическую операцию.
Александру удалось преодолеть стереотипы восприятия и воплотить образ «маменькиного сынка» Эммика — адвоката Эммануила Шмуклиса, соседа Давида Гоцмана.
В последующие годы режиссеры активно использовали внешнюю фактуру Семчева, который весил почти 200 килограммов.
Накануне своего 50-летия, в 2019 году, Александр похудел почти на 100 килограммов. Артист признался, что его мотивировала забота о здоровье и карьере:
«Мне начали коллеги говорить, что, мол, старик, ты превращаешься в мультяшный персонаж, и как с тобой теперь работать, ведь для тебя роли надо отдельно писать».
Семчев перешел на дробное питание, начал питаться овощами и перенес бариатрическую операцию.
Лика Нифонтова (Нора)
Возлюбленную, а впоследствии жену Давида Гоцмана Нору (Елену Брунер) сыграла супруга режиссера-постановщика «Ликвидации» Сергея Усуляка.
Народная артистка России Лика (Лиана) Нифонтова 35 лет играет на сцене театра «Сатирикон» и хорошо известна столичным театралам. Актриса редко снимается в кино, но каждое ее появление на экране не оставляет зрителей равнодушными.
Сергей Урсуляк впоследствии задействовал Лику в своих сериалах «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон». В «Сатириконе» Нифонтова играет в спектаклях «Отелло» «Чайка», «Лондон шоу», «Ваня и Соня и Маша и гвоздь».
Сергей Урсуляк впоследствии задействовал Лику в своих сериалах «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон». В «Сатириконе» Нифонтова играет в спектаклях «Отелло» «Чайка», «Лондон шоу», «Ваня и Соня и Маша и гвоздь».
Владимир Меньшов (Георгий Жуков)
Народный артист РСФСР Владимир Меньшов к моменту съемок в «Ликвидации» был самым именитым участником актерского ансамбля. Его фильм «Москва слезам не верит» стал одним из немногих работ советских режиссеров, удостоенных премии «Оскар» Американской киноакадемии.
В «Ликвидации» героем Владимира Валентиновича стал исторический персонаж — маршал Георгий Константинович Жуков, который с июня 1946 года до февраля 1948 года командовал Одесским военным округом.
После съемок в сериале Владимир Меньшов снялся в фильмах «Каникулы строгого режима», «Generation «П», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «О чем еще говорят мужчины», «Екатерина», «После тебя», «елки последние». Как режиссер Меньшов с 2007 года поставил незавершенный «Большой вальс» и документальный фильм к юбилею института кинематографии — «ВГИК 100».
Владимир Валентинович — бессменный председатель Российского оскаровского комитета. 17 сентября 2020 года режиссеру исполнился 81 год.
После съемок в сериале Владимир Меньшов снялся в фильмах «Каникулы строгого режима», «Generation «П», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «О чем еще говорят мужчины», «Екатерина», «После тебя», «елки последние». Как режиссер Меньшов с 2007 года поставил незавершенный «Большой вальс» и документальный фильм к юбилею института кинематографии — «ВГИК 100».
Владимир Валентинович — бессменный председатель Российского оскаровского комитета. 17 сентября 2020 года режиссеру исполнился 81 год.
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Метки: актеры интересное сериал фотографии
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