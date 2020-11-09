Как изменились звезды сериала «Ликвидация» за 13 лет

И взялся за Кречетова с особым усердием. Для начала сильно поправился, чтобы герой-антагонист максимально отличался от сухого и мускулистого Гоцмана. На съемках актер был самым большим раздолбаем и чаще всех колол партнеров. В интернете гуляет видео, на котором Пореченков минут 10 подряд смеется над Машковым, который пытается выговорить слово «обмундирование», сидя в актерском вагончике со сценарием.



После «Ликвидации» Михаил продолжил играть в МХАТ им. Чехова, где Машков теперь ставит спектакли. А еще снялся в сериалах «Белая гвардия», «Доктор Тырса», «Мурка» и сыграл Ивана Поддубного в одноименном фильме. Вел шоу «Битва экстрасенсов». У актера четверо детей от разных браков, а два года назад он стал дедушкой.