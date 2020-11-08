"Играл без грамма фальши!" Владимир Кашпур: как жил потрясающий, правдивый актёр, который был штурманом авиации

Будущую супругу Людмилу актер встретил в далеких 50-х годах и счастливо прожил с ней около 50 лет. Жена работала акушером во Владимире, потом главным врачом роддома в Москве. В семье родился сын Алексей.

Однажды актер напросился «на практику», чтобы войти в роль врача. Когда он увидел роженицу в процессе кесарева сечения, то просто сполз по стеночке.

Другой раз у Кашпура случился сильнейший приступ радикулита. В процессе постановки «банок» загорелся спирт и пролился на спину. Пока жена бегала вызывать скорую, у актер"прошёл радикулит". Он решил спрятаться от жены за шторой. В этот раз обморок случился у Людмилы Григорьевны.

Владимир Терентьевич пережил супругу на 4 года.

Интервью артист не давал, в биографических передачах не участвовал. Кашпур умер 17 октября 2009 года, не дожив 9 дней до 83-летия.