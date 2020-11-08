"Играл без грамма фальши!" Владимир Кашпур: как жил потрясающий, правдивый актёр, который был штурманом авиации

Человек, вышедший из простого народа, почти 60 лет воплощал образы таких же людей своей страны. Делал это Владимир Кашпур с любовью к своим героям и будущим зрителям. Про таких актёров говорят: "Играл без грамма фальши! "
Безотцовщина
Так бывает не только, когда отец бросает семью. Терентий Кашпур в один из дней 1937 года пошел на работу в леспромхоз, а домой не вернулся. Прямо с лесозаготовок его и еще нескольких мужчин забрали НКВД. Обратно они не вернулись. Гораздо позднее жене ответили, что мужа нет в живых.
В октябре 1943
Военная служба будущего актёра началась в 1943 году, когда Владимиру исполнилось 17 лет. Как все ровесники он рвался на фронт. В военкомате ему дали направление в летное училище штурманов. Пока шло обучение, война закончилось, но служба продолжалась до 1951 года. Когда стало падать зрение, Кашпура комиссовали.
Ставка на мечту
После демобилизации Владимир решил посвятить жизнь воплощению давней мечты о сцене. Дарование молодого военного оценили во Владимирском драмтеатре. Конечно, главных ролей не доставалось, но опыт оказался ценным. Да и друга там Кашпур встретил на всю жизнь – Евгения Евстигнеева.
Через четыре года практики актер поступил в школу-студию МХАТ, а в 1959 году получил приглашение в «Современник», наверняка, не без участия закадычного друга. Через 2 года Владимир Кашпур перешел во МХАТ. В 1989 году он ушел вместе с Ефремовым и Евстигнеевым в МХТ имени Чехова, где прослужил до конца жизни.
За всю карьеру артист сыграл (с его слов) больше 200 ролей на сцене:
- «Три толстяка»;
- «Дульсинея Тобосская»;
- «Заседание парткома»;
- «Утиная охота»;
- «Кабала святош»;
- «Борис Годунов»;
- «Преступление и наказание»;
- «Женитьба»;
- «Обломов»;
- «Вишневый сад».
Кинематограф
На счету актера 110 картин. Сниматься он начал еще в училище. Первым опытом стал эпизод в «Юности наших отцов». По-настоящему главных ролей – всего три:
- «Прыжок на заре»;
- «Третий тайм»;
- «Гроза над Белой».
Однако, если Кашпур появлялся на экране, любой эпизод с ним становился запоминающимся. В архиве артиста очень много военных ролей. Даже небольшой опыт службы в ранней юности помогал актеру быть искренним и органичным.
Можно забыть его фамилию, но не вспомнить:
рябого рядового из «Баллады о солдате»;
боцмана из «Счастливой Щуки»;
разбойника Овдокима из «Юности Петра» невозможно.
А еще были:
- «Любить человека»;
- «Дни хирурга Мишкина»;
- «Сказ о том, как царь Петр арапа женил»;
- «Легенда о Тиле»;
- «Россия молодая»;
- «Батальоны просят огня»;
- «Холодное дето пятьдесят третьего»;
- «Такси-блюз»;
- «Белые одежды»;
- «Мастер и Маргарита» (версия 1994 года);
- «Зона ЛЮБЕ»;
- «Не валяй дурака»;
- «Сочинение ко дню Победы»;
- «Олигарх»;
- «Штрафбат» и многие другие.
Последним появлением на экране стал эпизод фильма 2006 года «Сволочи». Артист изображал одного из главных героев в старости. Момент в сценарии был крохотным. Кашпур его сыграл так, что съемочная группа роняла слезы.
Личная жизнь
Будущую супругу Людмилу актер встретил в далеких 50-х годах и счастливо прожил с ней около 50 лет. Жена работала акушером во Владимире, потом главным врачом роддома в Москве. В семье родился сын Алексей.
Однажды актер напросился «на практику», чтобы войти в роль врача. Когда он увидел роженицу в процессе кесарева сечения, то просто сполз по стеночке.
Другой раз у Кашпура случился сильнейший приступ радикулита. В процессе постановки «банок» загорелся спирт и пролился на спину. Пока жена бегала вызывать скорую, у актер"прошёл радикулит". Он решил спрятаться от жены за шторой. В этот раз обморок случился у Людмилы Григорьевны.
Владимир Терентьевич пережил супругу на 4 года.
Интервью артист не давал, в биографических передачах не участвовал. Кашпур умер 17 октября 2009 года, не дожив 9 дней до 83-летия.
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