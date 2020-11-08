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"Играл без грамма фальши!" Владимир Кашпур: как жил потрясающий, правдивый актёр, который был штурманом авиации

"Играл без грамма фальши!" Владимир Кашпур: как жил потрясающий, правдивый актёр, который был штурманом авиации (10 фото)

Автор:
08 ноября 2020 14:15
Метки: актер   кино   роли   
303
10

Человек, вышедший из простого народа, почти 60 лет воплощал образы таких же людей своей страны. Делал это Владимир Кашпур с любовью к своим героям и будущим зрителям. Про таких актёров говорят: "Играл без грамма фальши! "

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Метки: актер   кино   роли   
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Ваня 41 минуту назад
хороший актер... он из той эпохи... светлая ему память...
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