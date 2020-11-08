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День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу

День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу (6 фото)

Автор:
08 ноября 2020 06:03
Метки: Александр Анатольевич Шмонов   Михаил Сергеевич Горбачёв   день в истории   перестройка   
678
6
Ровно 30 лет назад, 7 ноября 1990 года, этот человек мог изменить дальнейшую судьбу СССР – а значит, всех нас, даже и тех, кто в тот момент ещё не родился – и попытался это сделать. И был не так уж далёк от своей цели... Вот он, этот человек, на фотографии...
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Метки: Александр Анатольевич Шмонов   Михаил Сергеевич Горбачёв   день в истории   перестройка   
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44k
Albert GER 3 часа назад
ващет она красивая тёлка была.
я б вдул! чесно!
без всяких макияжов и фотошопов:
ващет она красивая тёлка была. я б вдул! чесно! без всяких макияжов и фотошопов:
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1k
мангуст Albert GER 2 часа назад
Переведу. Он спросил (Р.М.) Раиса Максимовна?
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Эх, за 70 лет большевизма/коммунизма были утеряны технологии террористический войны против правящего класса. А ведь были времена...
Царю Александру II подбросили бомбу в карету и разорвали на куски. Вот это настоящий теракт, а не цирк на Красной площади. Товарищу Шмонову надо было использовать гранатомет, например, старый добрый РПГ-7. Тогда был бы результат.
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18k
Дмитрий К. 15 минут назад
В 90-м году убийство Горбачёва уже ни на что бы не повлияло, его гораздо раньше валить надо было.
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876
Лёха Полчаса назад
Жаль,что не попал... Очень жаль.
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20k
Ваня Полчаса назад
валить надо было сначала элцина, а потом уж горби...
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7k
Клёст 51 минуту назад
А что с сержантом?
Заклеймить, или канонизировать?)
Честно - любопытен плюрализм мнений собравшихся))
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2k
Алексей Клёст Полчаса назад
Сержант просто хорошо выполнил свою работу.
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702
him67 Час назад
Анекдот того времени:
- Что будет, если молотком ударить по родинке?
- Все будет!

Кто выжил в те годы, тот поймет...
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4k
Владимир Час назад
День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу
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1k
Олег 3 часа назад
С удовольствием почитал бы развернутую версию про этот случай. Как простой слесарь пришел к такому решению, как к нему относились после задержания, что стало с милиционером, практически спасшим жизнь Горбачева? Как Горбачев отреагировал на инцидент?
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1k
Олег 3 часа назад
И отношение Шмонова к сегодняшнему дню.
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5k
Ф Ив 3 часа назад
История не терпит сослагательного наклонения, но то, что она бы пошла по другому пути это факт.
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8k
Antique computer 3 часа назад
Женщина на фото - Раиса Горбачева? Если да, то не туда он целился. Надо было левее.
Женщина на фото - Раиса Горбачева? Если да, то не туда он целился. Надо было левее.
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10k
[email protected] Antique computer 3 часа назад
Это не Раиса, её там не должно быть по протоколу.
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8k
Antique computer [email protected] 3 часа назад
Тогда кто это? Я не смог узнать..
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10k
[email protected] Antique computer 2 часа назад
Может какая ткачиха-доярка, тогда ещё трудовой народ был в почёте))
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29k
Azesh 3 часа назад
интересно, понравилось ли ему то, что он увидел на свободе? мне просто интересно
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