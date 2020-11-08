День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу

Ровно 30 лет назад, 7 ноября 1990 года, этот человек мог изменить дальнейшую судьбу СССР – а значит, всех нас, даже и тех, кто в тот момент ещё не родился – и попытался это сделать. И был не так уж далёк от своей цели... Вот он, этот человек, на фотографии...
Возможно, вы в недоумении – кто это такой? Простой рабочий, слесарь из Ленинграда. Звали его (собственно говоря, и зовут – он жив и сейчас, 1952 года рождения) Александр Анатольевич Шмонов. Лозунг его на фотографии (она сделана 2 сентября 1990 года на Дворцовой площади), разумеется, нелеп и реакционен до крайности, спору нет. Но значение имеет не то, что было у него в голове, а то, что он попытался сделать.
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А сделал он вот что: легально купил немецкое двуствольное ружьё за 900 рублей, предварительно получив на него разрешение в милиции. Укоротил его приклад, чтобы помещалось под одеждой (стволы остались неукороченными) и отправился на праздничную демонстрацию 7 Ноября на московской Красной площади. В 11:09 вместе с колонной демонстрантов Александр Шмонов приблизился к Мавзолею, на трибуне которого находилось руководство СССР во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, на расстояние около 50 метров. Ружьё его имело большую прицельную дальность. Дальше предоставим слово ему самому: "Когда я находился в 47 метрах от Горбачёва, я достал спрятанное под пальто гладкоствольное охотничье ружье (это ружье было заряжено двумя патронами, в каждом из которых находилась одна пуля). Затем я изменил положение кнопки переключения предохранителя ружья. После этого я начал целиться в Горбачёва (вернее, начал целиться в голову Горбачёва, потому что я предполагал, что на Горбачёве был одет бронежилет). Затем я нажал на спусковой крючок ружья. В то время, когда я нажимал на спусковой крючок, сержант, подбежавший ко мне, схватил стволы ружья. После этого этот сержант начал подымать вверх концы стволов ружья (то есть начал направлять стволы ружья вверх). Кстати, пуля пролетела над Горбачёвым. После этого я произвёл второй выстрел. Затем я отпустил ружьё и не оказал сопротивления охранникам. [...] Я полагал, что Горбачёв в 1990 году совершил злодеяние, то есть я считал, что Горбачёв в 1990 году захватил власть (вернее, высшую должность в СССР) без согласия на это народа СССР. [...] Из изложенного в статьях... Конституции СССР, которая имела силу 7 ноября 1990 года, следовало, что если президент СССР лишён жизни, то в таком случае в трёхмесячный срок должны быть проведены прямые всенародные выборы президента СССР".
Демонстрация по случаю 73-й годовщины Октябрьской революции. Москва, 7 ноября 1990 года. В этот день прозвучали выстрелы Шмонова.
Также Шмонов рассказывал, что в случае убийства Горбачёва с первого выстрела он планировал второй пулей застрелить председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. После ареста Шмонов провёл четыре года сначала в тюрьме, а потом в психбольнице. Потом его освободили и он вернулся к работе слесаря... уже в Санкт-Петербурге. Вот, собственно, и всё...
Как пошла бы история СССР, если бы 7 ноября 1990 года пули Шмонова достигли своей цели? Возможно, и это выглядит более вероятным, власть только быстрее перетекла в руки Бориса Ельцина, который к тому моменту уже был председателем Верховного Совета РСФСР. Может быть, он и стал бы новоизбранным президентом СССР вместо Горбачёва? А возможно, окружение Горбачёва, в руки которого нежданно-негаданно свалилась бы власть, сумело бы развернуть процессы контрреволюции назад... кто знает? Хотя, честно говоря, это выглядит крайне маловероятным. Так или иначе, случилось то, что случилось.
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я б вдул! чесно!
без всяких макияжов и фотошопов:
Царю Александру II подбросили бомбу в карету и разорвали на куски. Вот это настоящий теракт, а не цирк на Красной площади. Товарищу Шмонову надо было использовать гранатомет, например, старый добрый РПГ-7. Тогда был бы результат.
Заклеймить, или канонизировать?)
Честно - любопытен плюрализм мнений собравшихся))
- Что будет, если молотком ударить по родинке?
- Все будет!
Кто выжил в те годы, тот поймет...