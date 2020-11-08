День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу

А сделал он вот что: легально купил немецкое двуствольное ружьё за 900 рублей, предварительно получив на него разрешение в милиции. Укоротил его приклад, чтобы помещалось под одеждой (стволы остались неукороченными) и отправился на праздничную демонстрацию 7 Ноября на московской Красной площади. В 11:09 вместе с колонной демонстрантов Александр Шмонов приблизился к Мавзолею, на трибуне которого находилось руководство СССР во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, на расстояние около 50 метров. Ружьё его имело большую прицельную дальность. Дальше предоставим слово ему самому: "Когда я находился в 47 метрах от Горбачёва, я достал спрятанное под пальто гладкоствольное охотничье ружье (это ружье было заряжено двумя патронами, в каждом из которых находилась одна пуля). Затем я изменил положение кнопки переключения предохранителя ружья. После этого я начал целиться в Горбачёва (вернее, начал целиться в голову Горбачёва, потому что я предполагал, что на Горбачёве был одет бронежилет). Затем я нажал на спусковой крючок ружья. В то время, когда я нажимал на спусковой крючок, сержант, подбежавший ко мне, схватил стволы ружья. После этого этот сержант начал подымать вверх концы стволов ружья (то есть начал направлять стволы ружья вверх). Кстати, пуля пролетела над Горбачёвым. После этого я произвёл второй выстрел. Затем я отпустил ружьё и не оказал сопротивления охранникам. [...] Я полагал, что Горбачёв в 1990 году совершил злодеяние, то есть я считал, что Горбачёв в 1990 году захватил власть (вернее, высшую должность в СССР) без согласия на это народа СССР. [...] Из изложенного в статьях... Конституции СССР, которая имела силу 7 ноября 1990 года, следовало, что если президент СССР лишён жизни, то в таком случае в трёхмесячный срок должны быть проведены прямые всенародные выборы президента СССР".