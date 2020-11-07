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Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят

Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят (10 фото)

Автор:
07 ноября 2020 10:52
Метки: FARRYNHEIGHT   было и стало   дизайн   тогда и сейчас   фото   эволюция брендов   
3547
10
FARRYNHEIGHT - это маркетинговое агентство. Его работники создают визуальный контент для бизнеса. В инстаграм-профиле, на который подписаны 12 тыс человек, регулярно появляются интересные кадры.
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Метки: FARRYNHEIGHT   было и стало   дизайн   тогда и сейчас   фото   эволюция брендов   
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15  комментариев
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979
Lovels Travel Час назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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684
max Полчаса назад
Фишки тоже трансформировались, из сайта хорошего настроения, превратились в проходной двор.
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3k
Shtoppi Час назад
Во как надо.
Во как надо.
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41k
Михалыч 2 часа назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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1k
Aleksandr Karin 2 часа назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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41k
Михалыч 2 часа назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ребрендинг трендобренда - нормальный корпоративный девелопмент.
Если посмотрите на россияненскую элиту - 30 лет назад все были членами КПСС, верными ленинцами. Сегодня они все ребренданулись в капиталистов и глубоко верующих россияненцев.
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2k
Arvo Laar 2 часа назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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861
Павел Коваленко 2 часа назад
эппл уже в 1977 году были любители лгбт)))
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Варяг Павел Коваленко Час назад
Кому что...
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15k
Злобный Члегр 3 часа назад
АТМТА
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Outcast 3 часа назад
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Outcast 3 часа назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад

Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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1k
Outcast 3 часа назад
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят
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