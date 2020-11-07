Было и стало: эволюция известных брендов и старые логотипы, которые не все вспомнят

FARRYNHEIGHT - это маркетинговое агентство. Его работники создают визуальный контент для бизнеса. В инстаграм-профиле, на который подписаны 12 тыс человек, регулярно появляются интересные кадры.
FARRYNHEIGHT запустили отдельную рубрику, в которой публикуют наглядную эволюции известных брендов от самого первого эскиза до последнего
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Примеров пока немного, здесь: Nike, Versace, Barbie, Tropicana, Instagram, The Gap, Apple, зато дизайнеры показали изменения на разных отрезках времени, которые кроются в деталях
Проследили и тенденции изменения мобильных телефонов, которые наглядно отражают интересы и технологии определенной эпохи
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Если посмотрите на россияненскую элиту - 30 лет назад все были членами КПСС, верными ленинцами. Сегодня они все ребренданулись в капиталистов и глубоко верующих россияненцев.