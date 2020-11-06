Ягдтерьер: Со «сверхчеловеком» у немцев не получилось, но «сверхсобаку» таки сделали

Немцы — удивительный народ. Всё, до чего у них доходят руки, доводится до абсолюта. Если машина — то BMW, если пиво — то лучшее в мире, если охотничья собака — ТО ЭТО ЯГДТЕРЬЕР. Посторонитесь, питбули и бультерьеры, перед нами без преувеличения Медоед от мира собак! Встречайте ягдтерьера — собаку, что гоняет бурых медведей, как котят!
В начале ХХ столетия, когда сосиски и крафтовое пиво встали у немцев поперёк горла, те решили заняться охотой. Но тут же схватились за голову — толковых собак для этого ремесла в Германии не осталось! Европейские выставки заполонили пёсели с образцовым экстерьером, но для какой-либо работы они были абсолютно непригодны. Немцы решили сделать охотничьи породы great again и подошли к выведению идеальной норной собаки с присущей им щепетильностью.
Может быть, немецкие опыты по выведению сверхчеловека и не увенчались успехом, но с ягдтерьером они постарались на славу. В процессе создания маленького дьявола принимало участие множество пород. Основой стали черные фокстерьеры с примесью староанглийского терьера и вельштерьера. Гремучая смесь из лучших охотничьих пород получилась с мёртвой хваткой, высоким болевым порогом и ненавистью ко всему, что дышит.
— Дас ист фантастиш! — удивились немцы. — Что ж мы натворили?!
Эти собаки видят жертву для буллинга во всем, что подает какие-либо признаки жизни. Бесстрашный немец способен и лису задушить, и кабана загнать, и зад медведя разорвать в клочья. Притом размеры у собаки даже не средние — максимум малыша-ягдтерьера 50 сантиметров в росте и 10 кило веса.
Запредельный болевой порог и отбитость ягдтерьера поражает даже самое смелое воображение! Ветеринары и охотники рассказывают фантастические истории о том, как ягдтерьеров, порванных на охоте, приходилось зашивать без обезболивающего. Мало того, отлежавшись, поехавшие существа с новыми силами шли ломать чужие лица.
Итог — сильная, бесстрашная, азартная собака для людей с аналогичными чертами характера. Неопытного хозяина может принять за дичь — так что будьте аккуратнее.
Источник:
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На мишку не каждая собака пойдёт. Таких собак специально отбирают.
а лосю до сраки достанет ?
А когда их несколько - терминатор!