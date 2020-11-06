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Ягдтерьер: Со «сверхчеловеком» у немцев не получилось, но «сверхсобаку» таки сделали

Ягдтерьер: Со «сверхчеловеком» у немцев не получилось, но «сверхсобаку» таки сделали (5 фото)

Автор:
06 ноября 2020 16:08
Метки: интересно   породы   собаки   факты   
3808
5

Немцы — удивительный народ. Всё, до чего у них доходят руки, доводится до абсолюта. Если машина — то BMW, если пиво — то лучшее в мире, если охотничья собака — ТО ЭТО ЯГДТЕРЬЕР. Посторонитесь, питбули и бультерьеры, перед нами без преувеличения Медоед от мира собак! Встречайте ягдтерьера — собаку, что гоняет бурых медведей, как котят!

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Метки: интересно   породы   собаки   факты   
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12k
куджо 7 часов назад
Бмв это сарказм был?
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753
YAKOV 11 минут назад
Брал Ягда чисто для охоты. Да, птицу поднимает, зайца гонит, кабана за@бывает... Но блэт энергии у неё что пипец. Может часами бегать от начала участка в его конец (40 метров туда и обратно), причём постоянно гавкая....
Брал Ягда чисто для охоты. Да, птицу поднимает, зайца гонит, кабана за@бывает... Но блэт энергии у неё что пипец. Может часами бегать от начала участка в его конец (40 метров туда и обратно), причём постоянно гавкая....
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16k
SolomonA 3 часа назад
Была у коллеги такая собака. Это реально не друг человека а охотничье оружие. Так вроде нормально, но при виде зверя у него крышу сносит напрочь.
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6k
Garpia121 4 часа назад
Зачем так собаку было калечить?
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4k
Nobody Noname 4 часа назад
Если эта собака, как новые модели БМВ, которые постоянно высвечивают сообщения о том, что нужно срочно приехать в сервисный центр и заменить винтики зеркалов или ещё какую-то херню, или нынче производимое АБ Инбев немецкое пиво, у которого этикетки разные, а содержимое как будто разбодяженно ослиной мочёй, то переживать нашим косолапым незачем.
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5k
zurapod 4 часа назад
они малоуправляемые . прям пипец . и не отличаются умом. да они отбитые на совсем и их хозяева часто попадают в неприятные ситуации . если кажется что это круто , то нет это как сын- шизофренек бегающий с топором . по этому сейчас это очень редкая порода.
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272
arioh1 5 часов назад
Нормальная охотничья собака и так на медведя поидет, хоть какие то еще плюсы у породы есть?
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37k
Сергей arioh1 2 часа назад
Тут ты загнул.
На мишку не каждая собака пойдёт. Таких собак специально отбирают.
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753
YAKOV Сергей 8 минут назад
Поверь, эта дура пойдёт. А если их штук 8 то мише пипец...
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2k
x3matic 6 часов назад
Такой собакой,да и вообще любой охотничей собакой нужно заниматься.И держать ее в городе, в квартире это издевательство над собакой.А так песель хороший,особенно когда работают в своре.
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673
Денис Ануфриев 6 часов назад
Был такой пёсель,все боялись вместе в лифте ездить.свора таких не точно кабана,на медведя пойдут.Собакирен без чуства страха.плюс однозначно,спасибо
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320
Остап Ива́нович. 6 часов назад
Я чешское пиво люблю.
Я чешское пиво люблю.
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41k
Цыц тут у меня Остап Ива́нович. 5 часов назад
Я тоже больше чешское уважаю, особенно "Урквел", с большой дозы немецкого голова болит.
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9k
Schandmaul Цыц тут у меня 5 часов назад
ты просто ещё своё пиво, среди немецких, не нашёл
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9k
котегRUS 7 часов назад
интересно, а за соболем она пойдет ?
а лосю до сраки достанет ?
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11k
aman90 котегRUS 6 часов назад
до йаиц лосячьих допрыгнуть должна.
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1k
RaiJu 7 часов назад
У меня раньше была такса, умнейшая собака на свете, послушная, толковая, на интуитивном уровне все понимала.
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1k
Николай RaiJu 7 часов назад
сильно орала когда одна оставалась?
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1k
RaiJu Николай 6 часов назад
Не орала, от слова вообще. Воспитывать надо. По детству шкодил, а повзрослев достойно ждал хозяина дома.
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1k
RaiJu 7 часов назад
Да еще они очень умные, как все немецкие собаки.
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56k
Viktor RaiJu 7 часов назад
У меня сейчас живёт уже вторая девочка (первая прожила 16 лет), этой 13. Умные, смелые, выносливые, не болеющие ..., - если буду заводить третью собаку - только ягдтерьера!
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753
YAKOV Viktor 2 минуты назад
Собака очень умная и ласковая. Для частного дома, лучше не придумаешь!
А когда их несколько - терминатор!
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