Ягдтерьер: Со «сверхчеловеком» у немцев не получилось, но «сверхсобаку» таки сделали

Немцы — удивительный народ. Всё, до чего у них доходят руки, доводится до абсолюта. Если машина — то BMW, если пиво — то лучшее в мире, если охотничья собака — ТО ЭТО ЯГДТЕРЬЕР. Посторонитесь, питбули и бультерьеры, перед нами без преувеличения Медоед от мира собак! Встречайте ягдтерьера — собаку, что гоняет бурых медведей, как котят!