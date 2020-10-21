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25 суровых иллюстраций, правдивость которых вонзается в мозг

25 суровых иллюстраций, правдивость которых вонзается в мозг (26 фото)

Автор:
21 октября 2020 12:08
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрации   искусство   общество   правда   проблемы   социальные   
2829
26

Да, все это вкруг нас - кто-то это вовсе не замечает, кто-то обращает внимание, но отмахивается. как от назойливой мухи. А кто-то понимает, принимает близко к сердцу, вонзает в мозг, но сделать ничего не может. Так и живем...

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Метки: иллюстрации   искусство   общество   правда   проблемы   социальные   
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Олегbl4 Час назад
Люди делают деньги, деньги делают людей.
Моя столица захлебнулась в луже низменных страстей.
Я вижу как шоу-бизнес клоуны нарезают миллионы,
На пустоте сознания, всеобщего непонимания,
Город живёт, система работает чётко:
Пряники в зубы, и молча под плётку
Нарисованное счастье капает слюной с экрана,
На этих улицах реклама - правая рука обмана.
Деньги готовь, свободу не купишь бесплатно,
В этой проклятой дыре всё умножается i-кратно.
Принципы души не так давно разменяны на части
Зона заражения растёт - здесь деньги у власти ©
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Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
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