25 суровых иллюстраций, правдивость которых вонзается в мозг

Да, все это вкруг нас - кто-то это вовсе не замечает, кто-то обращает внимание, но отмахивается. как от назойливой мухи. А кто-то понимает, принимает близко к сердцу, вонзает в мозг, но сделать ничего не может. Так и живем...
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Моя столица захлебнулась в луже низменных страстей.
Я вижу как шоу-бизнес клоуны нарезают миллионы,
На пустоте сознания, всеобщего непонимания,
Город живёт, система работает чётко:
Пряники в зубы, и молча под плётку
Нарисованное счастье капает слюной с экрана,
На этих улицах реклама - правая рука обмана.
Деньги готовь, свободу не купишь бесплатно,
В этой проклятой дыре всё умножается i-кратно.
Принципы души не так давно разменяны на части
Зона заражения растёт - здесь деньги у власти ©