5 популярных уловок полиции на допросе

Свидетели очень легко превращаются в подозреваемых, а затем и в обвиняемых. Увы и ах, но такая практика существует. Прочем далеко не только на отечественных просторах. Она общемировая. Тем не менее, в России существует 51 статья Конституции от 12.12.1993 с изменениями от 01.07.2020.



Согласно данной статье, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Не стоит вестись на слова полицейского о том, что «вы же просто приглашены для беседы», «статья 51 не для вас, она для подозреваемых», «вы же просто свидетель» и т.п. Следует зарубить себе на носу: статья 51 Конституции РФ – для всех без исключения. И согласно ей гражданин имеет полное право не пояснять то, чего не хочет, если считает, что подобное способно навредить ему или его близким.



Оказавшись один на один с представителями правоохранительной системы, особенно на положении свидетеля или подозреваемого, абсолютному большинству людей становится крайне сложно справляться со своими эмоциями. Тем не менее, нужно стараться делать это всеми силами.

Изучайте свои права. Всего пользуйтесь услугами адвоката. Не бойтесь отстаивать свою правоту. При общении с оперуполномоченными давление системы на человека неизбежно хотя бы потому, что оно является закономерной частью следственной системы.