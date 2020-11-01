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5 популярных уловок полиции на допросе

5 популярных уловок полиции на допросе (6 фото)

Автор:
01 ноября 2020 20:21
Метки: законы   полиция   права   
1931
6

Большинство соотечественников не без причины предпочитает держаться от правоохранительной системы страны как можно дальше, даже если совесть их кристальна чиста. Мрачные истории об отечественных операх можно смело делить на десять, однако даже это не отменяет того факта, что во время проведения допросов и дознаний сотрудники полиции нередко применяют разнообразные уловки.

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Метки: законы   полиция   права   
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64k
Вит Вит 2 часа назад
"Добровольное признание смягчяет вину,но увеличивает срок"......)))Со слов мента)
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32k
Гёз Уленшпигель 18 минут назад
Хитрые они конечно , собаки легавые, с подходцами своими.
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9k
alexis 47 минут назад
«Тебе не нужен адвокат, ты же ни в чем не виноват» (С) Не врут.


«Тебе не нужен адвокат, ты же ни в чем не виноват» (С) Не врут.
«Тебе не нужен адвокат, ты же ни в чем не виноват» (С) Не врут.
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3k
KonstantinLeirov 52 минуты назад
В КПЗ могут закрыть до 3-х суток любого, предлогов для этого придумают массу. Чтобы закрыть в ИВС нужна санкция следователя и статус подозреваемого. Статья 51 норм конечно, но практика показывает, что суды не любят, когда обвиняемый её использует, трактуют это в ключе "ему есть что скрывать", но пользоваться ей стоит, особенно в разговоре с операми. Со следователем общение происходит в присутствии адвоката, и любой человек в праве отказаться от разговора со следователем без адвоката, другое дело, что часто предоставляют дежурного адвоката, у которого это 20-й клиент на дню, ему глубоко фиолетово всё.
ЗЫ: а так, тут очень детские "уловки". Опытный опер хороший психолог и знает когда и куда давить в разговоре, особенно, если собеседник побаивается...
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1k
Мистер Фикс Час назад
Захотят посадить - посадят
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54k
Алекс Юстасов Мистер Фикс 42 минуты назад
При нашей судебной системе, законность - это то, на что судьи меньше всего обращают внимание.
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1k
Илья Мистер Фикс 7 минут назад
Вот-вот... "Приняли" меня как-то за нарушение комендантского часа... (в Донецке). Я в тот день получил з/п. Отвезли в РОВД, при обыске, естественно, нашли деньги. И начались разводы, мол, без занесения в базу, и т.д, и т.п. Говорю, не дам денег. Началось следующее: та мы тебе сейчас травы подкинем, вообще не откупишься, и ни кто тебе не поможет, и так далее... Пришлось платить...
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979
Lovels Travel Час назад
А еще "мы и так все знаем, поэтому пиши", хотя улик ноль.
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3k
magic32 Час назад
"действительно не в чем не виноваты." - для начала ошибки в своём опусе исправь, адвокат.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
какие-то глупости от пересмотревшего сериалы по нтв
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