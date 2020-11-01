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Красиво и мрачно: Tony Sart и его фэнтези-искусство

Красиво и мрачно: Tony Sart и его фэнтези-искусство (36 фото)

Автор:
01 ноября 2020 13:43
Сообщество : Искусство
Метки: арты   иллюстратор   иллюстрации   фэнтези   художник   цифровая живопись   цифровой художник   
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36
Художник и иллюстратор Антон Яковлев, известный под псевдонимом Tony Sart, уже много лет работает в игровой индустрии. Он создает различные иллюстрации, промо-арт, композиции, художественные концепты. Начинал он в компании по производству мобильных игр, а затем перешел на фриланс, чтобы заняться более значимыми и сложными проектами. Работы впечатляют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арты   иллюстратор   иллюстрации   фэнтези   художник   цифровая живопись   цифровой художник   
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2  комментария
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1k
Олег 22 минуты назад
Талантливо.
Бабка с авоськой как живая, аж мурашки по спине.
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6k
KOSTELLO 19 секунд назад
Весьма неплохо.
Главное креативно и с юмором
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