Красиво и мрачно: Tony Sart и его фэнтези-искусство

Художник и иллюстратор Антон Яковлев, известный под псевдонимом Tony Sart, уже много лет работает в игровой индустрии. Он создает различные иллюстрации, промо-арт, композиции, художественные концепты. Начинал он в компании по производству мобильных игр, а затем перешел на фриланс, чтобы заняться более значимыми и сложными проектами. Работы впечатляют.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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