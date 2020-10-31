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"За#%#$сь! Всё сразу наверну!": безумная переписка с беременной женой

"За#%#$сь! Всё сразу наверну!": безумная переписка с беременной женой (2 фото)

Автор:
31 октября 2020 12:47
Сообщество : Истории
Метки: беременная   жена   переписка   прикол   супруга   
2146
2
Не хочу осуждать беременных женщин! Мне их просто не понять. Но со стороны это выглядит безумно мило и совершенно не аппетитно )))

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Метки: беременная   жена   переписка   прикол   супруга   
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11  комментариев
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8k
Антон Семёныч Час назад
"За#%#$сь! Всё сразу наверну!": безумная переписка с беременной женой
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Моя жена мозг таким не выносила. Парочку раз делала странные и нехарактерные для неё заказы что купить, но делала их заранее с учётом того что я и так шёл в магазин, так что никакого дискомфорта от этих гастрономических заскоков я не испытывал.
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8k
K7OO 36 минут назад
- Любимый, поджарь мне мясо, только вырежи всё мясо, меня от него тошнит...
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29k
Лесли 🥰 42 минуты назад
И еще не понимаю тех кто позволят себе мат в разговоре или переписке с мужем и женой...это как-то по-быдлятски
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13k
Мария Коненкова Лесли 🥰 21 минуту назад
То есть в разговоре с посторонними употреблять мат - самое то? Наоборот, самое то - когда два хорошо знающих друг друга, близких и любящих человека могут в разговорах между собой употребить матерное словцо, не боясь, что собеседник оскорбится или неправильно поймет.
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29k
Лесли 🥰 43 минуты назад
Когда мои подруги были беременные, то я у них спрашивала хочется ли им херни какой-нибудь сожрать и колупают ли они мозг своим мужикам?? Все оказались нормальными мамками, ни одной не хотелось ничего такого и мужья по ночам спали спокойно. У своей мамы спросила, хотелось ли ей чего-го? Ответила, что нет и что это все фигня и выбоены бабские)))))))
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36k
Антон 47 минут назад
Две жены рожали, вообще без 3аепов. Это дуры стервозные, как по мне, хотят то, не знают чего.
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1k
Алексей Антон 40 минут назад
По двум женщинам делать обобщение на остальные 2-3 миллиарда женщин. Молодец.
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2k
Hallo FreeSpace 49 минут назад
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30k
Опаньки Час назад
да да да , знаем мы этот анекдот

как отец восьмерых детей упал в обморок, когда его жена вдруг попросила сладкой жареной селедки
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8k
ss Час назад
Не навернёт. Когда она всё получит, то это ей не понравится и она захочет угля, мела или ещё какой-нибудь хрени, которую в данный момент найти будет невозможно.
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