Кто такой социофоб: 7 главных признаков

Социофобом обычно называют того, кто старается максимально сократить количество контактов с другими людьми. При этом многие люди неправильно понимают, кто такой социофоб, думая, что он боится только общения с людьми. Однако, главные особенности социофоба состоят в другом. Давайте узнаем об этом подробнее, а также рассмотрим основные плюсы и минусы социофоба, узнаем причины развития социофобии. Готовы? Тогда начинаем.
Кто такой социофоб?
Социофоб – это человек, испытывающий необоснованный и страх перед различными формами социального взаимодействия. Такого человека могут пугать практически любые виды контакта с другими людьми, за исключением повседневного общения с семьей и близкими друзьями. Социофобия считается приобретенным патологическим состоянием, которое развивается как последствие пережитого стресса, связанного с неудачным общением. Данное состояние можно описать как невроз, сочетающий в себе завышенные амбиции и пониженную самооценку.
Социофоб уделяет огромное значение тому, как его оценят малознакомые люди. Даже понимая, что прохожий забудет об этом разговоре через 15 минут, он всё равно боится заговорить с ним. Социофобия заставляет человека необоснованно бояться, что сторонние люди осудят его или засмеют. Поэтому социофоб испытывает постоянный стресс, и успокаивается только тогда, когда уверен, что в ближайшее время ему не придётся ни с кем взаимодействовать.
По разным оценкам социофобами можно считать от 2 до 13% всего человечества. Доля людей, страдающих социофобией, выше в развитых странах, поскольку у ребенка с детства формируется потребность чувствовать себя успешным. Диапазон проявлений у данного расстройства достаточно широк: кто-то боится публичных выступлений, а кого-то бросается в озноб даже от простого телефонного звонка. Чтобы более детально разобраться в том, кто такой социофоб, давайте рассмотрим 7 основных признаков, которые характеризуют данный тип людей.
Социофоб уделяет огромное значение тому, как его оценят малознакомые люди. Даже понимая, что прохожий забудет об этом разговоре через 15 минут, он всё равно боится заговорить с ним. Социофобия заставляет человека необоснованно бояться, что сторонние люди осудят его или засмеют. Поэтому социофоб испытывает постоянный стресс, и успокаивается только тогда, когда уверен, что в ближайшее время ему не придётся ни с кем взаимодействовать.
По разным оценкам социофобами можно считать от 2 до 13% всего человечества. Доля людей, страдающих социофобией, выше в развитых странах, поскольку у ребенка с детства формируется потребность чувствовать себя успешным. Диапазон проявлений у данного расстройства достаточно широк: кто-то боится публичных выступлений, а кого-то бросается в озноб даже от простого телефонного звонка. Чтобы более детально разобраться в том, кто такой социофоб, давайте рассмотрим 7 основных признаков, которые характеризуют данный тип людей.
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Признаки социофоба
Достаточно присмотреться к поведению человека, чтобы заметить характерные признаки социофобии. Разумеется, каждый из нас стремится производить на окружающих хорошее впечатление и периодически переживает по этому поводу. Поэтому для однозначных выводов следует убедиться, что человеку свойственны хотя бы несколько характерных признаков, среди которых чаще всего встречаются следующие:
1. Боязнь публичных выступлений. Это распространенное явление, любой человек волнуется, если ему предстоит выступать перед большой группой людей. Но большинство из нас хорошо с этим справляется и даже получает удовольствие от процесса. Социофоб же не может привыкнуть к выступлениям и страшно переживает перед каждым очередным выходом на сцену.
2. Дискомфорт из-за телефонных звонков. Заметить данную особенность несложно. Социофоб, отвечая на звонок, ощутимо напрягается, говорит взволнованно и с трудом подбирает слова, даже когда просто договаривается о встрече с хорошо знакомым человеком. При этом в личных беседах он может быть прекрасным собеседником, отлично формулирующим мысли.
3. Неспособность есть в общественных местах. Замкнутые люди испытывают дискомфорт, когда кто-то наблюдает за ними во время еды. Поэтому они не любят есть в общественных местах, а если и приходят в кафе с друзьями, то предпочитают ограничиться коктейлем или чашкой кофе.
4. Нежелание работать под наблюдением. Практически каждый социофоб – это отличный работник, который может отлично выполнять свою работу и выдавать прекрасный результат. Но если кто-то контролирует рабочий процесс (или просто хочет посмотреть, как работает профессионал), у него всё начинает «валиться из рук».
5. Отказ от посещения общественного туалета. Многие отказываются посещать общественные туалеты из-за брезгливости. Но у социофобов свои причины. Они боятся, что кто-то увидит. Для парней непреодолимым испытанием часто оказывается также использование писсуаров в общественных туалетах.
6. Дискомфорт от того, что «все смотрят». Социофобы не любят привлекать к себе внимание. Оказавшись на хорошо обозримом месте, они испытывают дискомфорт, думая, что все на них смотрят.
7. Страх прикосновений. Наверняка вы замечали, что некоторые люди испытывают дискомфорт, когда кто-то случайно прикоснется к их руке или плечу. Зачастую это объясняется слишком строгим воспитанием и телесными наказаниями в детстве.
Достаточно заметить 2-3 из перечисленных признаков, чтобы считать человека социофобом. Таким образом вы можете определить наличие социофобии у своего знакомого или у себя самого. Но не нужно считать это приговором. Даже социофоб может иметь нормальную насыщенную жизнь, тесно общаясь с друзьями. Кроме того, данное расстройство хорошо поддаётся лечению.
1. Боязнь публичных выступлений. Это распространенное явление, любой человек волнуется, если ему предстоит выступать перед большой группой людей. Но большинство из нас хорошо с этим справляется и даже получает удовольствие от процесса. Социофоб же не может привыкнуть к выступлениям и страшно переживает перед каждым очередным выходом на сцену.
2. Дискомфорт из-за телефонных звонков. Заметить данную особенность несложно. Социофоб, отвечая на звонок, ощутимо напрягается, говорит взволнованно и с трудом подбирает слова, даже когда просто договаривается о встрече с хорошо знакомым человеком. При этом в личных беседах он может быть прекрасным собеседником, отлично формулирующим мысли.
3. Неспособность есть в общественных местах. Замкнутые люди испытывают дискомфорт, когда кто-то наблюдает за ними во время еды. Поэтому они не любят есть в общественных местах, а если и приходят в кафе с друзьями, то предпочитают ограничиться коктейлем или чашкой кофе.
4. Нежелание работать под наблюдением. Практически каждый социофоб – это отличный работник, который может отлично выполнять свою работу и выдавать прекрасный результат. Но если кто-то контролирует рабочий процесс (или просто хочет посмотреть, как работает профессионал), у него всё начинает «валиться из рук».
5. Отказ от посещения общественного туалета. Многие отказываются посещать общественные туалеты из-за брезгливости. Но у социофобов свои причины. Они боятся, что кто-то увидит. Для парней непреодолимым испытанием часто оказывается также использование писсуаров в общественных туалетах.
6. Дискомфорт от того, что «все смотрят». Социофобы не любят привлекать к себе внимание. Оказавшись на хорошо обозримом месте, они испытывают дискомфорт, думая, что все на них смотрят.
7. Страх прикосновений. Наверняка вы замечали, что некоторые люди испытывают дискомфорт, когда кто-то случайно прикоснется к их руке или плечу. Зачастую это объясняется слишком строгим воспитанием и телесными наказаниями в детстве.
Достаточно заметить 2-3 из перечисленных признаков, чтобы считать человека социофобом. Таким образом вы можете определить наличие социофобии у своего знакомого или у себя самого. Но не нужно считать это приговором. Даже социофоб может иметь нормальную насыщенную жизнь, тесно общаясь с друзьями. Кроме того, данное расстройство хорошо поддаётся лечению.
Причины социофобии
Всем нам свойственно волноваться о том, какое впечатление мы производим на людей. Но когда естественное волнение перерастает в панический страх – это уже патология. У психологов нет однозначного ответа, почему возникает социофобия, но они выделяют несколько причин, способствующих её развитию:
1. Наследственность. Особенности нашего поведения и восприятия зависят от обмена веществ в головном мозге, а он определяется именно генами. Но важно понимать, что социофобия формируется в процессе жизни и зависит от личного жизненного опыта, а по наследству передаётся только предрасположенность к ней.
2. Родительский пример. Детям свойственно перенимать модель поведения собственных родителей. И если родители постоянно демонстрируют волнение перед важными событиями, дети копируют данное поведение.
3. Сравнения со сверстниками. Многие родители уверены, что это прекрасная воспитательная мера. Они «мотивируют» своего ребёнка, рассказывая ему, что Вася лучше учится, у Пети всё получается на физкультуре, а Миша моет посуду и помогает родителям. В результате они воспитывают типичного социофоба, панически боящегося сравнения с более успешными людьми.
4. Насмешки сверстников, критика педагогов. Иногда дети подвергаются насмешкам и даже травле. При этом подшучивать над ними начинают даже школьные учителя, убеждая детей, что с ними что-то не так. Это заставляет их замыкаться и избегать общения в будущем.
5. Психическая травма. Любая серьезная неудача может спровоцировать психическую травму, особенно если её видело большое количество людей. В дальнейшем человек может избегать подобного опыта, опасаясь повторить собственный провал.
В большинстве случаев человек, страдающий социофобией, не знает причин расстройства. Общение с психотерапевтом может помочь установить причину и найти способ полного или частичного решения проблемы.
1. Наследственность. Особенности нашего поведения и восприятия зависят от обмена веществ в головном мозге, а он определяется именно генами. Но важно понимать, что социофобия формируется в процессе жизни и зависит от личного жизненного опыта, а по наследству передаётся только предрасположенность к ней.
2. Родительский пример. Детям свойственно перенимать модель поведения собственных родителей. И если родители постоянно демонстрируют волнение перед важными событиями, дети копируют данное поведение.
3. Сравнения со сверстниками. Многие родители уверены, что это прекрасная воспитательная мера. Они «мотивируют» своего ребёнка, рассказывая ему, что Вася лучше учится, у Пети всё получается на физкультуре, а Миша моет посуду и помогает родителям. В результате они воспитывают типичного социофоба, панически боящегося сравнения с более успешными людьми.
4. Насмешки сверстников, критика педагогов. Иногда дети подвергаются насмешкам и даже травле. При этом подшучивать над ними начинают даже школьные учителя, убеждая детей, что с ними что-то не так. Это заставляет их замыкаться и избегать общения в будущем.
5. Психическая травма. Любая серьезная неудача может спровоцировать психическую травму, особенно если её видело большое количество людей. В дальнейшем человек может избегать подобного опыта, опасаясь повторить собственный провал.
В большинстве случаев человек, страдающий социофобией, не знает причин расстройства. Общение с психотерапевтом может помочь установить причину и найти способ полного или частичного решения проблемы.
Как общаться с социофобом?
У большинства людей представление о том, кто такой социофоб, достаточно предвзятое. Для них он обычно выглядит угрюмой и нелюдимой личностью, не демонстрирующей особого желания общаться. Однако при должном старании вполне возможно добиться расположения социофоба и даже стать ему хорошим другом. Для этого достаточно придерживаться нескольких правил в общении с ним:
1. Ненавязчивость. Поверьте, ему достаточно часто объясняют, что «ничего страшного не случится», «всё будет хорошо» и «не нужно переживать о чужом мнении». Поддерживайте его, но будьте ненавязчивы и не пытайтесь убедить, что все его переживания – глупости.
2. Лояльность. У большинства социофобов сильно занижена самооценка (как повысить самооценку?), они боятся осуждения и насмешек. Будьте тем человеком, который принимает любые недостатки и никогда не подшучивает над ними.
3. Поддержка. Социофобы часто нуждаются в общении с человеком, которому можно доверять. Поддержав его в трудный момент, вы можете спасти его от скатывания в депрессию или даже в алкоголизм. Но предлагайте поддержку ненавязчиво и не обижайтесь на отказы. Возможно, в следующий раз он согласится.
1. Ненавязчивость. Поверьте, ему достаточно часто объясняют, что «ничего страшного не случится», «всё будет хорошо» и «не нужно переживать о чужом мнении». Поддерживайте его, но будьте ненавязчивы и не пытайтесь убедить, что все его переживания – глупости.
2. Лояльность. У большинства социофобов сильно занижена самооценка (как повысить самооценку?), они боятся осуждения и насмешек. Будьте тем человеком, который принимает любые недостатки и никогда не подшучивает над ними.
3. Поддержка. Социофобы часто нуждаются в общении с человеком, которому можно доверять. Поддержав его в трудный момент, вы можете спасти его от скатывания в депрессию или даже в алкоголизм. Но предлагайте поддержку ненавязчиво и не обижайтесь на отказы. Возможно, в следующий раз он согласится.
Социофобы — не единственные, с кем бывает сложно найти общий язык. Люди сильно отличаются друг от друга по уровню мышления и темпераменту, что может создавать трудности в общении. Но важно понимать, что общение — это навык, который можно и нужно развивать. Если Вы хотите значительно улучшить свои навыки общения за короткий срок, научиться понимать скрытые эмоции окружающих, записывайтесь на онлайн-интенсив «Эффективное общение» от Викиум. Этот курс научит Вас:
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Общаться с вашим окружением более эффективно
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Автор курса — Олег Калиничев. Эксперт по невербальному поведению, эмоциональному интеллекту и распознаванию лжи. Аккредитованный тренер PaulEkmanInternational. Управляющий директор PaulEkmanInternational в России (PEI Russia).
Методы лечения социофобии
Социофобия – это расстройство, от которого возможно избавиться. В простых случаях достаточно психотерапевтического воздействия, но обычно назначаются дополнительные медикаменты, позволяющие сделать лечение более эффективным. Применяются разные подходы, такие как гипноз, групповая терапия и когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).
Высокую эффективность и устойчивые результаты демонстрирует групповая терапия. Данный подход подразумевает проведение сеансов, в которых пациенты общаются между собой и выполняют различные упражнения под руководством психотерапевта. Они не испытывают привычного страха осуждения, поскольку понимают, что находятся в кругу таких же тревожных людей. Это позволяет им общаться более раскрепощенно, постепенно преодолевая свои проблемы.
Самостоятельно избавиться от социофобии можно только в самых простых случаях. Не рекомендуется использовать серьезные психотерапевтические приёмы. В любом случае наиболее безопасный и надежный вариант – это обращение к специалисту. В этом нет ничего предосудительного, на Западе это распространенная практика, которая проникает в нашу культуру довольно медленно.
Высокую эффективность и устойчивые результаты демонстрирует групповая терапия. Данный подход подразумевает проведение сеансов, в которых пациенты общаются между собой и выполняют различные упражнения под руководством психотерапевта. Они не испытывают привычного страха осуждения, поскольку понимают, что находятся в кругу таких же тревожных людей. Это позволяет им общаться более раскрепощенно, постепенно преодолевая свои проблемы.
Самостоятельно избавиться от социофобии можно только в самых простых случаях. Не рекомендуется использовать серьезные психотерапевтические приёмы. В любом случае наиболее безопасный и надежный вариант – это обращение к специалисту. В этом нет ничего предосудительного, на Западе это распространенная практика, которая проникает в нашу культуру довольно медленно.
Заключение
Итак, социофоб – это человек, испытывающий беспричинный страх перед любыми социальными контактами. В психологии данное состояние считается расстройством, поддающимся коррекции. Поэтому, обнаружив у себя его признаки, лучше сразу обращаться к психотерапевту – это позволит значительно улучшить качество собственной жизни. Хороший специалист поможет выяснить причины расстройства и избавиться от него.
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Однако, я не считаю себя социофобом, я просто не люблю людей
Есть друг социофоб+параноик+окр, вот это жесть комбо. Чтоб стать ему другом, надо просто быть ему другом (а не играть в доброго психотерапевта)