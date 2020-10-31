Кто такой социофоб: 7 главных признаков

Достаточно присмотреться к поведению человека, чтобы заметить характерные признаки социофобии. Разумеется, каждый из нас стремится производить на окружающих хорошее впечатление и периодически переживает по этому поводу. Поэтому для однозначных выводов следует убедиться, что человеку свойственны хотя бы несколько характерных признаков, среди которых чаще всего встречаются следующие:



1. Боязнь публичных выступлений. Это распространенное явление, любой человек волнуется, если ему предстоит выступать перед большой группой людей. Но большинство из нас хорошо с этим справляется и даже получает удовольствие от процесса. Социофоб же не может привыкнуть к выступлениям и страшно переживает перед каждым очередным выходом на сцену.



2. Дискомфорт из-за телефонных звонков. Заметить данную особенность несложно. Социофоб, отвечая на звонок, ощутимо напрягается, говорит взволнованно и с трудом подбирает слова, даже когда просто договаривается о встрече с хорошо знакомым человеком. При этом в личных беседах он может быть прекрасным собеседником, отлично формулирующим мысли.



3. Неспособность есть в общественных местах. Замкнутые люди испытывают дискомфорт, когда кто-то наблюдает за ними во время еды. Поэтому они не любят есть в общественных местах, а если и приходят в кафе с друзьями, то предпочитают ограничиться коктейлем или чашкой кофе.



4. Нежелание работать под наблюдением. Практически каждый социофоб – это отличный работник, который может отлично выполнять свою работу и выдавать прекрасный результат. Но если кто-то контролирует рабочий процесс (или просто хочет посмотреть, как работает профессионал), у него всё начинает «валиться из рук».



5. Отказ от посещения общественного туалета. Многие отказываются посещать общественные туалеты из-за брезгливости. Но у социофобов свои причины. Они боятся, что кто-то увидит. Для парней непреодолимым испытанием часто оказывается также использование писсуаров в общественных туалетах.



6. Дискомфорт от того, что «все смотрят». Социофобы не любят привлекать к себе внимание. Оказавшись на хорошо обозримом месте, они испытывают дискомфорт, думая, что все на них смотрят.



7. Страх прикосновений. Наверняка вы замечали, что некоторые люди испытывают дискомфорт, когда кто-то случайно прикоснется к их руке или плечу. Зачастую это объясняется слишком строгим воспитанием и телесными наказаниями в детстве.



Достаточно заметить 2-3 из перечисленных признаков, чтобы считать человека социофобом. Таким образом вы можете определить наличие социофобии у своего знакомого или у себя самого. Но не нужно считать это приговором. Даже социофоб может иметь нормальную насыщенную жизнь, тесно общаясь с друзьями. Кроме того, данное расстройство хорошо поддаётся лечению.