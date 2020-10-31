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Кто такой социофоб: 7 главных признаков

Кто такой социофоб: 7 главных признаков (6 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:26
Метки: интересно   люди   социофоб   факты   фото   
990
6
Социофобом обычно называют того, кто старается максимально сократить количество контактов с другими людьми. При этом многие люди неправильно понимают, кто такой социофоб, думая, что он боится только общения с людьми. Однако, главные особенности социофоба состоят в другом. Давайте узнаем об этом подробнее, а также рассмотрим основные плюсы и минусы социофоба, узнаем причины развития социофобии. Готовы? Тогда начинаем.
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Метки: интересно   люди   социофоб   факты   фото   
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7  комментариев
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4k
RomaXz 2 часа назад
Я ненавижу выступать ( и вообще общаться с кем то вне моего круга), очень не люблю телефонные звонки (смс рулят!), плохо работаю под наблюдением, стараюсь избегать внимания и не позволяю левым людям трогать меня.
Однако, я не считаю себя социофобом, я просто не люблю людей
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128
Леший 13 минут назад
Доктора, срочно!
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46k
alertol 56 минут назад
Сначала "Социофоб – это человек, испытывающий необоснованный страх" и вдруг дальше "Причины социофобии" так необоснованный или обоснованный ?

Есть друг социофоб+параноик+окр, вот это жесть комбо. Чтоб стать ему другом, надо просто быть ему другом (а не играть в доброго психотерапевта)
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−15
Сергей Час назад
Почему считается нормальным посреди туалета оживлённо разговаривать по телефону и наворачивать бутерброд, приэтом всем говорить не смотрите и не трогайте меня.
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4k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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