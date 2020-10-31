Самые востребованные профессии 2020 в России

Как только люди научились передавать знания из поколения в поколения, появилась потребность в учителях и педагогах. Со временем это стало востребованной профессией, которая в 2020 году также необходима.







Однако меняются условия преподавания, которые важно соблюдать. Учитель или преподаватель должен отлично владеть навыками ПК и уметь использовать интернет. Удаленное обучение может быть введено повсеместно очень скоро. Если все школы перейдут на удаленку, то педагогам придется полностью освоить новые технологии. А ведь запас сервисов онлайн для учебы только увеличивается.







Поэтому современный педагог должен не только получить компетенцию и диплом о высшем образовании в педагогическом вузе, но и уметь использовать все ресурсы интернета.







Также распространяются разнообразные коучи, тренинги и онлайн курсы. Конечно, такое обучения проводится обычно не профессиональными преподавателями. У них нет педагогического образования. Только свои собственные знания и опыт, уложенные в систему для удобства восприятия информации. Однако любое обучение – это польза для общества.







Несмотря на интерес к самообразованию и развитие инновационных технологий, необходимость в объяснениях учителя не отпадет. Человеку всегда легче воспринимать информацию из уст другого человека, которому можно задать дополнительный вопрос. Поэтому востребованность профессии педагога будет высокой не только в 2020 году, но и в будущем.