Самые востребованные профессии 2020 в России

IT специальности – это достаточно широкий спектр. Мы говорим о всех вакансиях, которые относятся к IT и программированию. Из-за перехода на удаленный доступ возникают потребности в новых приложениях, сервисах и программах.







Также необходимо обеспечивать беспрерывную работу интернета, чтобы все пользователи могли быстро получать и передавать информацию через сеть из любой точки города.







Хранение личной, конфиденциальной информации также является предметом работы найти специалиста. Необходимо разрабатывать нанотехнологии и развиваться в роботехнике. Все это является отраслью IT и программирования.







Какие специальности нужны в IT сфере?











Программист

Системный архитектор

Разработчики ПО

Специалист кибербезопасности

Web-инженер

Системный-инженер

Системный-администратор









Профессии в сфере IT подойдут людям, обладающим аналитическим или математическим складом ума. Необходимо не только изучить язык программирования, но также владеть техническим английским языком.







Начать работу специалист сможет уже после 2-3-его курса, если возьмется за какой-либо проект. Многие компании отбирают молодых специалистов сразу после выпуска из университета, предлагая отличные условия для работы. Чем лучше айтишник разбирается в информационных системах, тем выше его уровень заработной платы.







В настоящее время IT-специалисты получают в среднем 100-150 тысяч. Еще очень долго это будет востребованная профессия не только в России, но и других передовых странах.