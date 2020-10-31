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Самые востребованные профессии 2020 в России

Самые востребованные профессии 2020 в России (12 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:26
Метки: интересно   люди   профессия   работа   россия   фото   
492
12
В 2020 году у людей изменились приоритеты, кем стоит быть. В настоящее время найти работу сложно, а потерять ее легко.
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Метки: интересно   люди   профессия   работа   россия   фото   
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7k
перевозчик 2 часа назад
а токари-сварщики уже не нужны? а кинешься искать толкового токаря так хрен найдешь...
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5k
Garpia121 3 минуты назад
Блин, а токари, плотники, сантехники, электрики, средний медперсонал , учителя не нужны? Эти все дыры мы заткнем малограмотными и плохо говорящими по-русски приезжими?
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57
iKrek 6 минут назад
Грамотный узкоспециализированный работник всегда найдёт работу и в большинстве случаев на своих условиях.
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6k
Василий Алибабаев 7 минут назад
Самые востребованные профессии 2020 в России
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0
павел луханин 7 минут назад
Без электриков,электромонтеров все перечисленные специальности не востребованны.
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−168
Васек повесил трубача Час назад
3 место Менеджеры по продажам
4 место Дизайнеры
5 место Маркетологи
7 место Психологи и психотерапевты
8 место Финансовые аналитики
_
Это все бездельники, социальный балласт, пожирающий впустую человеческие ресурсы.
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9k
Сергей Васек повесил трубача Полчаса назад
Однако, без первых, 3,4,5 и 8, будут безработные)
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624
Алексей Саушкин Час назад
- Электрики, сантехники ... Не ?
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