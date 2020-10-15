Бессознательное хождение в период сна называют лунатизмом, или сомнамбулизмом. Связано снохождение с тем, что не происходит полное отключение подкорки полушарий мозга. Находясь в частичной активности, мозг посылает указания для выполнения движений, определенных действий.
Существует много легенд, суеверий, связанных с лунатиками. Одно из утверждений состоит в том, что сомнамбулу нельзя будить во время приступа.
Причины появления лунатизма (сомнамбулизма)
Лунатизм является одним из нарушений сна, парасомнии. Хотя симптомы болезни изучены тщательно, но причины патологического состояния досконально не определены. Чаще всего сомнамбулизм передается по наследству. Если родители ребенка в детстве страдали снохождением, то и он некоторое время будет ходить по ночам. На психическом и физическом здоровье это не отразится. Обычно к половозрелому возрасту лунатизм исчезает.
У взрослых причиной возникновения сомнамбулизма могут быть поражения мозга. Возникновение нарушения сна должно насторожить и стать поводом для консультации с врачом.
У взрослых причиной возникновения сомнамбулизма могут быть поражения мозга. Возникновение нарушения сна должно насторожить и стать поводом для консультации с врачом.
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Почему нельзя будить лунатиков, когда они ходят ночью
Лунатят люди в фазе глубокого сна. Проснуться сами они не могут, и разбудить их в этот момент сложно. И делать этого не стоит: у лунатика может возникнуть когнитивное нарушение, из которого он будет долго выходить.
Нарушения сна
Сон обычного человека делится на несколько фаз, которые чередуются друг с другом. Переходя из состояния бодрствования в дремоту, люди совершают непроизвольные движения, видят зрительные образы. Затем впадают во 2-ю стадию, глубокую, занимающую 45 % времени сна. При этом активность мозга снижена, а на 3 – 4-й стадии человека трудно разбудить. Он полностью расслаблен, а нервные клетки организма за это время восстанавливаются.
Когда у человека здоровый сон, он не реагирует на внешние раздражители. А при расстройствах мозг не отдыхает, нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому и относят сомнамбулизм к нарушениям сна, как и бессонницу. Связано возникновение расстройства с:
несоблюдением гигиены сна, малой двигательной активностью, неправильным питанием;
изменением факторов окружающей среды, сменой часовых поясов, графика работы;
психофизическими факторами, к которым относят стресс, зацикленность на жизненных проблемах;
применением лекарственных средств;
возрастными изменениями;
психическими и неврологическими болезнями;
органическим поражением структур головного мозга.
Внешне сомнамбула выглядит, как находящийся под гипнозом. Активная часть мозга заставляет совершать определенные действия. При этом человек их не контролирует, что опасно. Часто приступ приводит к получению различных травм.
Когда у человека здоровый сон, он не реагирует на внешние раздражители. А при расстройствах мозг не отдыхает, нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому и относят сомнамбулизм к нарушениям сна, как и бессонницу. Связано возникновение расстройства с:
несоблюдением гигиены сна, малой двигательной активностью, неправильным питанием;
изменением факторов окружающей среды, сменой часовых поясов, графика работы;
психофизическими факторами, к которым относят стресс, зацикленность на жизненных проблемах;
применением лекарственных средств;
возрастными изменениями;
психическими и неврологическими болезнями;
органическим поражением структур головного мозга.
Внешне сомнамбула выглядит, как находящийся под гипнозом. Активная часть мозга заставляет совершать определенные действия. При этом человек их не контролирует, что опасно. Часто приступ приводит к получению различных травм.
Что делают лунатики во сне
Бояться действий лунатика не следует, хотя существуют поверья, что сомнамбула может убить или нанести увечья близким, совершить развратные действия сексуального характера. При изучении явления учеными выявлено, что лунатики ходят по комнате или квартире, включают свет. Они могут разговаривать, но отвечая на вопросы невпопад. Опасно, когда сомнамбула открывает окно, ведь так он может упасть, причинив вред своему здоровью. Часто во сне лунатики натыкаются на предметы, ушибаются.
При этом глаза у сомнамбулы открыты, взгляд неподвижен, зрачки расширены.
При этом глаза у сомнамбулы открыты, взгляд неподвижен, зрачки расширены.
Лунатизм у взрослых
Относят сомнамбулизм взрослых к расстройствам сна. Среди людей старше 18 лет явление встречается редко. Всего 2% на земле от всего взрослого населения страдают снохождением.
Причиной возникновения приступа может быть повышенная внушаемость нервной системы человека. Начинается хождение спустя час после засыпания. В этот момент сон наиболее глубок, и лунатик движется под действием тех зон головного мозга, которые не затронуты торможением.
После хождения сомнамбула ложится в постель, и утром не помнит, что с ним происходило ночью.
Причинами появления могут быть:
переутомляемость
повышенная тревожность
бессонница, длящаяся несколько дней
У взрослых могут встречаться одиночные случая снохождения, которые сами проходят при устранении причин возникновения.
Причиной возникновения приступа может быть повышенная внушаемость нервной системы человека. Начинается хождение спустя час после засыпания. В этот момент сон наиболее глубок, и лунатик движется под действием тех зон головного мозга, которые не затронуты торможением.
После хождения сомнамбула ложится в постель, и утром не помнит, что с ним происходило ночью.
Причинами появления могут быть:
переутомляемость
повышенная тревожность
бессонница, длящаяся несколько дней
У взрослых могут встречаться одиночные случая снохождения, которые сами проходят при устранении причин возникновения.
Лунатизм у детей
В детском возрасте патологическое состояние проявляется чаще. Психика маленьких детей до 4-х лет неустойчива. Возбуждение перед сном, боязнь, страх вызывает беспокойство. Ночью ребенок может разговаривать, смеяться. Ходят те, кто особенно впечатлителен. Радостные и трагические события дня вызывают приступ сомнамбулизма.
У подростков явление лунатизма встречается часто. Связано состояние с гормональной перестройкой организма.
Предрасположенность к сомнамбулизму может передаваться по наследству. Но редко состояние переходит во взрослую стадию. Если же это произошло, то понадобится консультация невролога или психиатра. Считают, что снохождением страдают дети, подверженные эпилептическим припадкам.
У подростков явление лунатизма встречается часто. Связано состояние с гормональной перестройкой организма.
Предрасположенность к сомнамбулизму может передаваться по наследству. Но редко состояние переходит во взрослую стадию. Если же это произошло, то понадобится консультация невролога или психиатра. Считают, что снохождением страдают дети, подверженные эпилептическим припадкам.
Почему суеверия запрещают будить лунатиков
К сомнамбулам в народе относились по-разному. Считали, что они связаны не только с Луной, но и с нечистой силой. В старину даже сжигали страдающих ночным снохождением на костре. А будить лунатиков не советовали, считая, что они могут нанести вред, напасть и нанести увечье. Ходили легенды, что лунатики могут взять в руки оружие и убить. Именно такой случай зафиксировали в США, где дочь во время приступа застрелила отца.
Но правильнее взять из суеверий то, что нельзя будить сомнамбулу. И здесь опасность таится в том, что резкое пробуждение вызовет у лунатика истерику или сердечный приступ.
Но правильнее взять из суеверий то, что нельзя будить сомнамбулу. И здесь опасность таится в том, что резкое пробуждение вызовет у лунатика истерику или сердечный приступ.
Признает ли лунатизм современная медицина
Ученые прошлых веков считали лунатиков особенными людьми, связанными с фазами спутника Земли. Но современная наука считает, что:
Сомнамбулизм как расстройство сна возникает в результате переутомления, стресса.
Начинается передвижение во сне в фазе глубокого торможения головного мозга. При этом у лунатика подкорка не отключается, а подает сигналы для совершения действий.
Длится приступ от нескольких минут до получаса.
Необходимо оградить лунатика от получения травмы, убрав из комнаты предметы с острыми углами, сделанные из стекла.
Сомнамбулизм как расстройство сна возникает в результате переутомления, стресса.
Начинается передвижение во сне в фазе глубокого торможения головного мозга. При этом у лунатика подкорка не отключается, а подает сигналы для совершения действий.
Длится приступ от нескольких минут до получаса.
Необходимо оградить лунатика от получения травмы, убрав из комнаты предметы с острыми углами, сделанные из стекла.
Как правильно разбудить лунатика
Близким, живущим вместе с сомнамбулой, следует предотвращать опасность получения им травмы во время снохождения. Следует убрать из комнаты стеклянные предметы, электроприборы. На окна лучше поставить решетки.
Не следует стараться разбудить ребенка или взрослого, который ходит во сне. Надо просто подвести его к кровати и спокойно уложить в постель.
Не следует стараться разбудить ребенка или взрослого, который ходит во сне. Надо просто подвести его к кровати и спокойно уложить в постель.
Почему лунатиков нельзя называть по имени
Существует мнение, что ничего не случится, если разбудить лунатика, назвав его громко по имени. В этот момент находящийся как бы под гипнозом человек может не оценить адекватно обстановку. Произойдет шок, из которого выходят по-разному. Все зависит от состояния нервной системы лунатика. Один может впасть в истерику, а другой – ударить разбудившего его.
Не стоит забывать, что резкий окрик приведет сомнамбулу к расстройствам нервной системы в последующем, боязни заснуть, бессоннице.
К лунатизму относятся как нарушениям сна, возникшим в результате переутомления нервной системы. Одиночные случаи могут возникнуть у любого человека. Постоянные приступы требуют обращения к специалисту
Не стоит забывать, что резкий окрик приведет сомнамбулу к расстройствам нервной системы в последующем, боязни заснуть, бессоннице.
К лунатизму относятся как нарушениям сна, возникшим в результате переутомления нервной системы. Одиночные случаи могут возникнуть у любого человека. Постоянные приступы требуют обращения к специалисту
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Ни разу не слышал и нет таких знакомых даже, или знакомых знакомых... Мне кажется поменьше процент. Но не точно)
Его зовут Женя.
Меня Игорь.
Всё, теперь мы знакомы и у твоего знакомого знакомого лунатизм.
2% в силе.