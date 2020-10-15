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Почему нельзя будить лунатиков?

Почему нельзя будить лунатиков? (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:19
Сообщество : Факты
Метки: интересно   лунатики   люди   познавательно   сон   фото   
577
6
Бессознательное хождение в период сна называют лунатизмом, или сомнамбулизмом. Связано снохождение с тем, что не происходит полное отключение подкорки полушарий мозга. Находясь в частичной активности, мозг посылает указания для выполнения движений, определенных действий.
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Метки: интересно   лунатики   люди   познавательно   сон   фото   
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6  комментариев
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2k
SSD 3 часа назад
Всего 2% на земле (с)
Ни разу не слышал и нет таких знакомых даже, или знакомых знакомых... Мне кажется поменьше процент. Но не точно)
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17k
kamanch SSD 3 часа назад
У меня знакомый лунатик.
Его зовут Женя.
Меня Игорь.

Всё, теперь мы знакомы и у твоего знакомого знакомого лунатизм.

2% в силе.
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24
Alex Syvokobylenko Час назад
У меня сестра в детстве этим страдала. Подходила, вручала мне веник и сказала что моя очередь убрать в доме. В час ночи. А ещё как то раз закинула одежду в микроволновку, включила и пошла дальше спать.
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8k
Денис Час назад
Я лунатил в детстве. Лет так до 13 - 14. Мама тряпку мокрую даже перед кроватью стелила, типа встану на нее и проснусь. Ага, щаз. Они с батей как-то сидели на кухне, когда я во сне зашел в ванную, помыл ноги и пошел опять спать. Сам я этого само собой не помню, все с их слов. Сказать, что они в тот момент слегка опешили, ничего не сказать. А так я постоянно хотел то мусор вынести, то троллейбус догнать, в котором мама уехала. Жег напалмом, короче
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798
Mikhail K 2 часа назад
У меня сын 6 лет может жутко кричать во сне. Приходится будить или успокаивать, что бы мелкого не разбудил. Вроде что-то отвечает, на утро ничего не помнит.
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5k
elektrod161 2 часа назад
У меня дети ходят (5 и 9), редко правда и в основном после каких-то вечеринок, или еще чего-то подобного возбуждающего психику.
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