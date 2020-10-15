Почему нельзя будить лунатиков?

Сон обычного человека делится на несколько фаз, которые чередуются друг с другом. Переходя из состояния бодрствования в дремоту, люди совершают непроизвольные движения, видят зрительные образы. Затем впадают во 2-ю стадию, глубокую, занимающую 45 % времени сна. При этом активность мозга снижена, а на 3 – 4-й стадии человека трудно разбудить. Он полностью расслаблен, а нервные клетки организма за это время восстанавливаются.



Когда у человека здоровый сон, он не реагирует на внешние раздражители. А при расстройствах мозг не отдыхает, нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому и относят сомнамбулизм к нарушениям сна, как и бессонницу. Связано возникновение расстройства с:



несоблюдением гигиены сна, малой двигательной активностью, неправильным питанием;

изменением факторов окружающей среды, сменой часовых поясов, графика работы;

психофизическими факторами, к которым относят стресс, зацикленность на жизненных проблемах;

применением лекарственных средств;

возрастными изменениями;

психическими и неврологическими болезнями;

органическим поражением структур головного мозга.

Внешне сомнамбула выглядит, как находящийся под гипнозом. Активная часть мозга заставляет совершать определенные действия. При этом человек их не контролирует, что опасно. Часто приступ приводит к получению различных травм.